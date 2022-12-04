Левандовскому надо стать «теннисистом», чтобы пройти Францию на ЧМ. А полякам — молиться

Сборная Польши – это Роберт Левандовски. Может быть, зависимость поляков от нападающего «Барселоны» даже выше, нежели зависимость Аргентины от Лионеля Месси или Португалии от Криштиану Роналду. По крайней мере, сегодняшней команде Чеслава Михневича точно больше не на кого и не на что надеяться в атаке, кроме как на Левандовского и его голы.

По некоторым статистическим показателям Польша вообще худшая сборная этого ЧМ! К примеру, на групповом этапе поляки совершили меньше любой другой команды технико-тактических действий – всего 1872 (согласно данным InStat). Они сделали меньше всего передач – 1044. Стали последними по количеству подборов мяча – 108. Нанесли 17 ударов, опередив только Коста-Рику. Даже по навесам (20), которые должны были стать главным оружием при наличии Левандовского, Польша опередила лишь три сборные на турнире. У команды Михневича было всего 35% владения мячом, а в чужую штрафную реже поляков проникали только Катар с Коста-Рикой. В общем, коллективная игра – нулевая.

Михневич перед матчем с Аргентиной говорил о влиянии Левандовского и Месси на свои сборные: «Это не теннис. Они не играют один на один, они не выполняют подачу. Роберту, как и Лео, нужны партнёры по команде. На таких великих нападающих можно полагаться, но они не смогут победить в одиночку».

Аргентина коллективно поддержала Месси, не забившего пенальти. А Левандовски, кажется, придётся превратиться в «теннисиста» в матче с Францией, чтобы не поехать домой после 1/8 финала. Если он не будет забивать голы «из ничего», действующие чемпионы мира даже не почувствуют, что плей-офф начался.

Пока режим супергероя включить у Левандовского не получается. На ЧМ-2022 он потерял много мячей – 38. Больше на групповом этапе было только у Хоэля Кэмпбелла из Коста-Рики. Извините за такую параллель, но один из лучших центрфорвардов мира оказался в шкуре… Александра Соболева. Спартаковец в РПЛ входит в топ-4 по потерям мяча (171) и лидирует по потерям на своей половине поля (40). Между тем в «Барселоне» у Роберта в полтора раза меньше потерь мяча за матч.

Но Левандовски действительно бьётся за команду как лев. Он больше всех на этом чемпионате мира вступал в единоборства – 92 раза. Для сравнения, второй по этому показателю в сборной Польши Бартош Берешиньски пошёл в 45 единоборств, то есть уступает Роберту в два раза. Правда, выиграл Левандовски лишь 43% борьбы. Хуже цифры только у Гжегожа Крыховяка (42%), Мэтти Кэша, Николы Залевского (по 42%), Кшиштофа Пёнтека (36%) и Якуба Каминьского (31%). Разумеется, нападающему сложнее, тем более когда его опекают с таким усердием, как представителя «Барселоны».

Роберт Левандовски Фото: Alex Grimm/Getty Images

На Левандовском завязана вся игра поляков. Роберт, редкий случай для нападающего, лидирует в команде по количеству технико-тактических действий (190). Он делает всё, что может. Смог создать семь голевых моментов, нанести семь ударов, в том числе три в створ, и сделать два паса под удар (больше в команде только у Берешиньского – три). Даже обыгрывать пытается, хотя, понятное дело, это не его сильная сторона: из 12 попыток обводки всего четыре оказались успешными.

Левандовски забил свой первый гол на чемпионатах мира – в ворота Саудовской Аравии. Единственный геройский эпизод с крутым прессингом. В том же матче отдал голевую передачу на Петра Зелиньского, когда почти загубил идеальный момент. Однако соперников уровня Саудовской Аравии при всём уважении к победителям Аргентины у поляков на ЧМ-2022 больше не было и не будет.

В день игры с Францией вся Польша должна молиться на Левандовского. Роберт впереди да Войцех Щенсны в воротах – две надежды поляков, играющих в самый простой футбол среди всех участников плей-офф. Если Левандовски сотворит чудо и вытащит свою сборную в противостоянии с чемпионами мира, весь мир снова вспомнит, что этот нападающий незаслуженно остался без «Золотого мяча».