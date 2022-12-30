«Вот кому хочу отдать футболку». Сборная СССР обомлела от жеста Пеле после матча в Москве

В 1965 году сборная СССР сыграла два товарищеских матча с Бразилией. Первый состоялся на стадионе «Лужники» (тогда он назывался Центральным стадионом им. В. И. Ленина) и закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Советские любители футбола хотели насладиться игрой латиноамериканских кудесников мяча во главе со знаменитым Пеле. Публика не осталась разочарованной, несмотря на отрицательный для СССР результат встречи.

Пеле оформил дубль и отдал голевой пас в московском матче

Матч СССР – Бразилия сопровождался огромным ажиотажем. На трибунах собрались 102 тыс. зрителей. Найти билеты было крайне сложно. В кассы они поступили в минимальном количестве и в основном распространялись по заявкам на предприятиях и в учреждениях. Распространители — партийные и комсомольские организации высокого и среднего уровня. Небольшая часть билетов оказалась в руках спекулянтов, которые очень дорого их перепродавали. Да, в СССР 1960-х тоже присутствовал этот элемент капитализма.

Конечно, в первую очередь болельщики желали увидеть в деле форварда Пеле, который за выдающуюся игру получил прозвище Король футбола. Перед матчем легендарный советский вратарь Лев Яшин именно ему вручил памятный сувенир.

Лев Яшин вручает Пеле памятный сувенир Фото: Keystone France/Getty Images

Хотя всемирно известных звёзд у бразильцев хватало и без учёта Пеле. Имена Гарринчи, Джалмы Сантоса, Герсона и других тоже прекрасно знали в СССР. От действующих чемпионов мира в Москве ждали яркой атакующей игры и чудесной техники. Надеялись и на достойное сопротивление советских футболистов, хотя в товарищеском матче результат всё-таки отходил на второй план и во главу угла ставилось зрелище, которое зрители получили в достаточном количестве.

Бразильцы активно начали игру. На четвёртой минуте Пеле вывел Флавио один на один с Виктором Банниковым, но советский вратарь бросился в ноги бразильскому форварду и спас свою команду. Постепенно действия Пеле, Флавио и Герсона становились всё более острыми.

Бразильцам потребовалась половина тайма, чтобы пристреляться и как следует адаптироваться к игре в «Лужниках». На 24-й минуте Пеле из-за пределов штрафной несильно, но филигранно точно ударил в нижний угол ворот Банникова — 1:0 в пользу Бразилии.

Игроки сборной СССР попытались сразу же сравнять счёт. Опасно пробивал головой Слава Метревели, но мяч прошёл немногим выше перекладины. Хозяева пошли вперёд слишком активно, за что и были наказаны бразильцами. На 32-й минуте Герсон отдал мяч Пеле, который вместо удара неожиданно отбросил его Флавио, и тот с линии вратарской площадки не промахнулся – бразильцы повели 2:0.

К перерыву счёт на табло не изменился. Главный тренер сборной СССР Николай Морозов старался внести в игру коррективы. Анзор Кавазашвили вышел вместо Виктора Банникова, Геннадий Логофет заменил Галимзяна Хусаинова, Анатолий Банишевский — Валентина Иванова, Андрей Биба – Владимира Баркая. Советские футболисты старались активно идти вперёд и постоянно обостряли игру у ворот Манги, но всё-таки удача в этот день от них отвернулась.

Бразильцы в очередной раз оправдали прописную истину: «Не забиваешь ты – забивают тебе». На 67-й минуте Пеле ловко обыграл Валерия Воронина, вышел один на один с Кавазашвили и отправил мяч в сетку – 3:0.

До финального свистка шведского арбитра Бертиля Лёва цифры на табло не изменились. Техничные бразильцы на классе спокойно довели дело до победы. На 77-й минуте на правом фланге появился Гарринча, у которого одна нога была заметно короче другой. Пожалуй, это стало самым примечательным моментом в концовке матча.

СССР — Бразилия — 0:3 (0:2)



4 июля 1965 г. Товарищеский матч. Москва. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 102 000 зрителей.



Судья: Бертиль-Вильгельм Лёв (Швеция).



СССР: Виктор Банников (Анзор Кавазашвили, 46), Владимир Пономарёв, Георгий Рябов, Василий Данилов, Валерий Воронин, Георгий Сичинава, Слава Метревели, Валентин Иванов (к) (Анатолий Банишевский, 46), Владимир Баркая (Андрей Биба, 68), Галимзян Хусаинов (Геннадий Логофет, 46), Михаил Месхи.



Тренер: Николай Морозов.



Бразилия: Манга, Джалма Сантос, Идералду Беллини (к) (Дитао, 82), Дуду (Роберто Диас, 73), Орландо Песанья, Рилдо, Жаирзиньо (Гарринча, 77), Герсон, Флавио,



Тренер: Висенте Феола.



Голы: 4 июля 1965 г. Товарищеский матч. Москва. Центральный стадион им. В. И. Ленина. 102 000 зрителей.Судья: Бертиль-Вильгельм Лёв (Швеция).СССР: Виктор Банников (Анзор Кавазашвили, 46), Владимир Пономарёв, Георгий Рябов, Василий Данилов, Валерий Воронин, Георгий Сичинава, Слава Метревели, Валентин Иванов (к) (Анатолий Банишевский, 46), Владимир Баркая (Андрей Биба, 68), Галимзян Хусаинов (Геннадий Логофет, 46), Михаил Месхи.Тренер: Николай Морозов.Бразилия: Манга, Джалма Сантос, Идералду Беллини (к) (Дитао, 82), Дуду (Роберто Диас, 73), Орландо Песанья, Рилдо, Жаирзиньо (Гарринча, 77), Герсон, Флавио, Пеле , Парана.Тренер: Висенте Феола.Голы: Пеле (24, 67), Флавио (32).

Комментарии после игры

Висенте Феола, главный тренер сборной команды Бразилии: «Считаю, что это был наш лучший матч из всех проведённых в нынешнем турне по Африке и Европе. Очень рад, что своей красивой игрой мы в какой-то степени сумели отблагодарить москвичей за радушный приём. Мне не хотелось бы выделять в своей команде какого-либо игрока, даже Пеле — автора двух забитых мячей и соавтора третьего. Главное для меня то, что я видел на поле монолитный коллектив, в котором все в равной степени внесли свой вклад в победу. От советской команды я ожидал большего. Несомненно, она способна показать лучшую игру. Мы должны быть готовы к этому: в ноябре нам предстоит встретиться вновь — в Рио-де-Жанейро».

Флавио нападающий сборной Бразилии «Я очень рад, что моё имя было выписано на табло московского стадиона. Кстати, это был мой 13-й мяч, забитый за то время, что я выступаю за сборную. Конечно, заслуга моя в этом голе небольшая. Самое трудное сделали Герсон и Пеле. Играть с Пеле — большое счастье».

Пеле нападающий сборной Бразилии «Русские играют в хороший футбол, несмотря на результат этого матча. Так бывает: шведская сборная, например, слабее советской, но она сыграла с нами удачнее. О деталях встречи со сборной СССР судить не берусь. Я был увлечён игрой. И зрители, насколько я понимаю, тоже. А это самое главное. Футбол — прежде всего зрелище, которое должно быть красивым. Лично мне было приятно, что забитые мною мячи вызвали восторг трибун. Вообще, москвичи чрезвычайно радушны. Сколько за сезон я забиваю мячей и сколько даю автографов? Не считаю забитые мячи. За меня это делают журналисты. И, конечно, не считаю, сколько раз мне приходилось написать «Пеле». Только забивать мячи гораздо приятнее, чем давать автографы».

Кстати, после окончания матча Пеле сделал неожиданный подарок Георгию Сичинаве, которому пришлось опекать бразильца. «Потом, на банкете, Пеле меня вдруг высмотрел: «Вот кому свою футболку хочу отдать, Сичинаве» — и протягивает, – вспоминал герой истории. – Прямо мою фамилию назвал. Я чуть на пол не сел. Все обомлели — думали, он только Яшина по фамилии знает. Может, ещё Воронина. Кто-то спросил полушёпотом: «Почему Сичинаве?» — «Он такой же чёрный, как я. Я действительно был очень загорелый».

21 ноября сборная СССР нанесла ответный визит в Бразилию. В присутствии 132 тыс. зрителей на легендарной «Маракане» команды сыграли в результативную ничью – 2:2. Советские футболисты совершили впечатляющий камбэк после того, как Герсон и Пеле обеспечили бразильцам уверенное лидерство на старте второго тайма. Анатолий Банишевский на 59-й минуте и Слава Метревели на 85-й заставили «Маракану» грустить, удивив Пеле и компанию.