Идеальные четвертьфиналы. Какие матчи хотелось бы увидеть на ЧМ-2022

Плей-офф чемпионата мира в Катаре начался. Уже сыграно два первых матча. И к этому плей-офф есть просьба: давайте больше без сенсаций. Да, групповой этап из-за них был очень крутой, но нас могут ждать настолько классные четвертьфиналы, что очередные поражения фаворитов этому турниру ни к чему. Сейчас объясним подробно.

Аргентина — Нидерланды

Начнём с четвертьфинала, который уже точно состоится. Матч Аргентины и Нидерландов вплетает в себя сразу несколько шикарных сюжетов. Уверены, вы помните их последнюю встречу на чемпионате мира — 2014 год, Бразилия, напряжённые 0:0 и победа Аргентины по пенальти. Кстати, ту сборную тоже тренировал Луи ван Гал. Он точно хочет отомстить.

С одной стороны — Луи не проигрывает со сборной с того момента, как возглавил её снова — уже 19 матчей подряд. С другой — Месси, который идёт за историей.

Но и, конечно, ни аргентинцы, ни нидерландцы не забудут пас де Бура и великий гол Бергкампа в четвертьфинале в 1998 году на 90-й минуте. Кто знает, может, Коди Гакпо сотворит что-то похожее.

Хорватия — Бразилия

Наверное, наименее конкурентный из всех возможных топовых четвертьфиналов, но всё равно очень крутой. Во-первых, терять Луку Модрича на стадии 1/8 финала совсем не хочется. Для легендарного хорвата это точно последний чемпионат мира, его last dance. Если ему и суждено не повторить успех прошлого турнира, то лучше сыграть свой последний матч с Бразилией.

Кстати, 21-летний Модрич со скамейки наблюдал за первым голом Кака на чемпионатах мира в матче группового этапа в Германии в 2006-м. Сейчас у Бразилии есть похожий на Кака Винисиус, который пока тоже не забивал на чемпионатах мира. Должно быть круто. Бразилия сейчас главный фаворит турнира, но до сих пор не сталкивалась с серьёзной проверкой — Южная Корея вряд ли станет такой. А вот Хорватия точно вгрызётся в эту Бразилию.

Лука Модрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Англия — Франция

Нас может ждать европейская классика в новом и энергичном варианте. Эти команды чуть не встретились в финале прошлого чемпионата мира в Москве, но Хорватия тогда украла у англичан главный матч. Сейчас французы если и стали чуть хуже, то только из-за травм, а англичане, наоборот, стали злее. Мбаппе против Кейна, Льорис против Пикфорда, Гризманн против Беллингема. Звучит!

У этого четвертьфинала есть всё, чтобы войти в коллекцию великих матчей чемпионата мира. У Франции невероятная атака. Но Англия отлично сушит матчи. Никто не удивится, если матч закончится примерно так, как на Евро-2004, когда великий Зидан оформил дубль на двух последних минутах.

Португалия — Испания

Главная игра южной части Европы. С одной стороны — молодая и дерзкая Испания с Луисом Энрике, которая верна своему уникальному для футбола сборных стилю. С другой — немного тягучая Португалия, но с Роналду, который пообещал уйти из сборной, если выиграет чемпионат мира.

В этой паре точно должен быть огонь, потому что эти команды максимально противоположны друг другу стилистически. Четыре года назад они выдали концерт в Сочи с хет-триком Роналду. Ели Криштиану повторит это в четвертьфинале, то сделает ещё один шаг к абсолютному величию.