«Я уникален и неповторим». Что говорил Пеле о себе и взглядах на жизнь

Умер легендарный Пеле. Онкологические заболевания терзали его уже несколько лет. Пеле было 82 года, вряд ли он мог требовать от судьбы прожить это время как-то более успешно. Мы собрали главные цитаты великого бразильца, которые лучше всего иллюстрируют яркие эпизоды его жизни, а главное – отношение к ним самой легенды.

«Я увидел море и сошёл с ума»

Так Пеле описывает встречу с главным местом своей жизни – городом Сантос в штате Сан-Паулу на побережье Атлантического океана и главным клубом своей карьеры – «Сантосом». Пеле родился в небольшом городке Трес-Корайсонс, а большую часть детства провёл в Бауру. Там же, в молодёжке местного одноимённого клуба (развалился в 1968 году), он начал профессионально играть в футбол. Семья футболиста была более чем небогатой, а оба населённых пункта находятся далеко от побережья. Пеле говорил, что до перехода в «Сантос», когда ему было уже 15 лет, он никогда не видел океана. И лишь по слухам знал, что вода в нём солёная. «Я вошел в воду прямо в одежде и обуви, чтобы проверить, действительно ли она такая. Да, она была именно такой», – говорил Пеле в 2006 году.

В «Сантосе» он провёл почти всю карьеру. Пеле трижды в официальных играх клуба пробовал себя на позиции вратаря. Во всех них «Сантос» победил, а в ноябре 1969 года в матче с «Ботафого» Пеле даже записал на свой счёт «сухарь» – его команда выиграла 3:0.

Молодой Пеле в «Сантосе» Фото: Keystone France/Getty Images

«Бразильский комментатор — это пулемёт, стреляющий истеричными очередями»

Бразилия в 1940–1950-х, в которой рос Пеле, не была райским спокойным местом. Жители начали стремительно перебираться в города, росли расслоение общества и бедность. Ни о какой организованной сети детских футбольных школ, как сейчас в Германии или Дании, даже речи не шло. Родители материально помочь талантливому сыну не могли. Отец Пеле тоже был профессиональным футболистом, но большие команды в нём не разглядели скиллов, и он пылил за минимальные деньги в провинциальных клубах.

Сам будущий трёхкратный чемпион мира в детстве подрабатывал чистильщиком обуви на вокзале в Бауру, сидя за самодельным ящиком-подставкой. Первым его мячом был набитый бумагой чулок, сверху завязанный верёвкой. «Я научился играть на улице. Только там это и было возможно», – говорил Пеле. Через какое-то время он уже работал на местной обувной фабрике. Сейчас, возможно, мы бы рассказывали о каком-то другом человеке как о главном футболисте прошлого века, если бы в молодёжку «Бауру» не пришёл тренером бывший нападающий «Сан-Паулу» и «Фламенго» Валдемар де Брито. Он увидел талант в десятилетнем парне, который только что выиграл местный чемпионат дворовых команд. Именно де Брито благодаря своим связям и отправил его в «Сантос». К тому моменту юношу по имени Эдсон Арантес ду Насименто уже называли Пеле. Сам футболист говорил, что не помнит когда и даже не знает, почему получил своё прозвище. Но имеет свою теорию по поводу «вторых имён» коллег: «Я иногда подозреваю, что прозвища, особенно короткие, придуманы нашими комментаторами. Они как пулемёт, стреляющий истеричными очередями. Им очень помогает, если игроков зовут Пеле, Диди, Вава. Ведь прежде чем комментатор успеет назвать наши полные имена только в одном эпизоде, пройдёт половина матча».

«Бог дал мне умение играть в футбол. Всё остальное я получил тренируясь»

Пеле много говорил о том, что добиться успеха в жизни можно только трудом и с помощью хорошего образования. «Азбука, азбука! Каждый ребёнок должен уметь читать и писать», – банальные, казалось бы, слова футболиста. Но в Бразилии времён молодости Пеле их приходилось говорить с телеэкранов, а властям — предпринимать специальные усилия для продвижения программы всеобщего просвещения. На школы у многих времени просто не было – нужно было ради пропитания чистить обувь на вокзалах, например. Сам Пеле имеет даже военную специальность – уже будучи в «Сантосе», он в 18-летнем возрасте полгода совмещал игры, тренировки и службу. А высшее образование Пеле получил уже в 1970-х, в области физической культуры.

В 18-летнем возрасте Пеле совмещал игры, тренировки и службу в армии Фото: Архив FC Santos

«Наши игроки нравились шведским девушкам, особенно темнокожие. Я отлично провёл время»

Европа по-настоящему узнала, кто такой Пеле, на чемпионате мира в Швеции в 1958 году. Тогда 17-летний бразилец сделал хет-трик в ворота Франции с Жюстом Фонтеном, который на том чемпионате установил до сих пор не побитый рекорд по количеству голов за один ЧМ (13). Но бразильцам смог забить только один. А в финале Пеле в присутствии шведского короля Густава V забил третий гол в ворота хозяев, окончательно убивший их надежду на чемпионство.

После этого Пеле ещё трижды становился чемпионом мира. Но к сборной Бразилии он относится не без юмора. «Это невероятно, но я сейчас впервые имею возможность похвалить вратаря нашей команды!» – воскликнул он в ответ на вопрос о выступлениях за сборную кипера «Палмейраса» Маркоса Рейеса, в 2002 году выигравшего чемпионат мира в Японии и Корее. Впрочем, Пеле дожил до момента, когда в сборной на планетарном первенстве есть сразу два топ-вратаря. И пока они свою состоятельность доказывают, имея после группового турнира лишь один пропущенный гол на двоих.

Гол Пеле в финале ЧМ-1958

«Мне до сих пор снится, что я бегу с мячом и забиваю голы»

Пеле завершал карьеру трижды. В 1971 году он попрощался со сборной в товарищеском матче с Югославией. Закончил с «Сантосом» Пеле тремя годами позже, а последний его клуб, американский «Нью-Йорк Космос», устроил в 1977 году настоящее шоу из прощания легенды с большим футболом, организовав матч с «Сантосом». В 1981 году журналисты признали его спортсменом столетия. А в 2000-м ФИФА официально назвала Пеле лучшим футболистом ХХ века. «Я скучаю по мячу. По азарту на поле, энергетике стадиона, борьбе за хороший результат. По радости от каждой победы и даже печали от каждого поражения», – говорил Пеле.

«Я не сумасшедший»

После завершения карьеры Пеле пробовал себя в самых разных ролях – от кофейного магната до телеведущего, музыканта и актёра. Он представлял различные программы ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ и даже в течение двух лет, в 1995–1997 годах, был министром спорта Бразилии. В это время он поссорился с возглавлявшим тогда ФИФА соотечественником Жоао Авеланжем. А всё из-за так называемого «Закона Пеле», который расширил права молодых футболистов и начал наводить порядок в правовой системе бразильского футбола. Авеланжу многое не нравилось в реформе, он обвинял легенду во «вмешательстве в дела ФИФА», и уже после отставки Пеле, в 1998 году, закон был принят с учётом мнения ФИФА.

Единственное, от чего Пеле всегда отказывался – это быть тренером. «Я не сумасшедший», – ответил он однажды на вопрос журналиста о перспективах стать тренером сборной Бразилии. И даже говорил, что постичь тренерское искусство он просто не способен. «Я знаю что быть тренером сложно, и я не хочу усложнять себе жизнь. Эта роль недосягаема для меня», – уточнял Пеле.

С 1995 по 1997 год Пеле был министром спорта Бразилии Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

«Я лучше Марадоны и Ди Стефано вместе взятых»

Только один игрок из прошлого века покусился на трон Пеле – Диего Марадона. Он сравнивал себя с великим бразильцем и делал выводы в свою пользу. Пеле лишь издевался над этими утверждениями. «Чтобы сравнивать себя со мной, Марадона должен сначала спросить разрешения у Сократеса, Тостао, Ривелино, Зико и Ромарио. Потом ему это должны разрешить два великих аргентинца – Ди Стефано и Морено. Они были лучше него», – утверждал он.

В отличие от Пеле, Марадона ещё с конца 1990-х хотел тренировать сборную. Исход всем известен. На ЧМ-2010 Аргентина с Месси, Игуаином, Тевесом и Маскерано в основе под присмотром рефери Равшана Ирматова с треском вылетела в 1/4 финала, уступив Германии 0:4. Пеле был безжалостен: «Марадона не является хорошим тренером, потому что ведёт странный образ жизни. И это не остаётся не замеченным командой». Величие аргентинца как игрока Пеле ставил под сомнение не менее жёстко. Бразилец высмеивал Руку бога, говоря что это единственный гол, забитый Марадоной головой. А поклонников аргентинца, всегда ставивших его на первое место, осаживал максимально сурово: «Аргентинцы совершают ошибку, когда сравнивают меня с Марадоной и Ди Стефано. Они должны понять: я лучше их обоих вместе взятых». Не жаловал Пеле и современных звёзд, включая Неймара: «Мы не использовали гель и другие игрушки, потому что на поле должен был быть мужчина». Про Месси он говорил, что тот «ознаменует эпоху, но не станет легендой». Что бы это ни значило.

Пеле и Диего Марадона Фото: Clive Mason/Getty Images

«Если сын ошибся — он за это заплатит»

О своей семье Пеле распространялся не так охотно, как о футболе. В 2005 году бразильская полиция арестовала его сына Эдиньо за контрабанду наркотиков и связи с наркодилерами. Природа на парне отдохнула. Эдсон Насименто пытался быть вратарём в том же «Сантосе». В 1995 году клуб с сыном легенды в составе даже прошёл в финал бразильской лиги, где проиграл «Ботафого». В 2014-м Эдиньо сел уже надолго, получив 33 года за отмывание денег от наркотрафика. Пеле высказался о поведении отпрыска еще в 2005-м, максимально конкретно и жёстко: «Если он и правда ошибся – он за это заплатит».

Ещё одна семейная история связана с физиотерапевтом Кристиной Курц, которую Пеле официально признал своей дочерью только в 2002 году, когда ей было 32 года. Легендарный футболист так описывал свои эмоции: «Когда она начала говорить, когда я увидел её лицо, я понял – это моя семья». Всего у Пеле семь официально признанных детей. И бог его знает сколько уже престарелых шведов, бразильцев и американцев могут догадываться о том, кто их настоящий папа. Секретом такой плодовитости Пеле однажды поделился сам: «Мне никогда не нужна была «Виагра». Но я видел много друзей, очень расстроенных из-за того, что они забыли её перед походом на вечеринку».

Пеле Фото: Xavi Torrent/Getty Images

«Я уникален и неповторим»

В собственном величии Пеле не сомневался никогда. И наговорил такое количество утверждений по этому поводу, что Златан со своим ЧСВ кажется просто мальчишкой. «Никогда не будет другого Пеле, мои мать и отец сломали шаблон, а после этого закрыли фабрику. Я уникален и неповторим», – самая известная из них. Но Пеле пошёл куда дальше и сравнивал себя даже с Сыном Божьим. «Я понимаю что это богохульство, и понимаю, что так говорить нехорошо. Но, по опросам, я популярнее Иисуса Христа. Это заставляет меня смеяться, ведь я католик и знаю, кто такой Иисус и в чём ценности веры», – говорил он. Критерий собственного величия Пеле тоже давно определил: «Я не признаю, что есть футболист, который лучше меня, пока не найдут того, кто превзошёл мою тысячу голов. Когда найдут, тогда и поговорим».

При этом официально признанными считаются только 757 его голов за «Сантос», забитые в 1957–1977 годах. Сам клуб утверждает, что их всё же было около тысячи. И если Златану и правда сложно тягаться с Пеле по степени влияния на игру, то реальный конкурент бразильцу уже дозревает. Скоро закончит карьеру Криштиану Роналду, и, если у него окончательно развяжется язык, мы услышим много новых португальских слов об игроцком величии. Главное, чтобы Пеле к этому моменту ещё мог ему ответить.

Пеле с Кубком мира ФИфА Фото: Cianflone/Getty Images

«Хорошо, что я человек трёх сердец!»

Проблемы со здоровьем, не связанные со спортивными травмами, впервые случились с Пеле в 2002 году. Тогда он оказался в больнице из-за острой аллергии на йод, которая проявилась после того, как он побывал на плановой компьютерной томографии. Выйдя из больницы, футболист заявил, что у него есть «ещё два сердца», ведь он «человек трёх сердец». Именно так дословно переводится название его родного города – Три сердца. По-настоящему серьёзные проблемы со здоровьем начались в 2015-м году, когда Пеле перенёс трудную операцию. В 2019-м у него была тяжёлая инфекция внутренних органов, в ногах у него протез бедра и большие проблемы с коленом.

Последняя госпитализация Пеле была связана с общим отёком и сердечной недостаточностью. Но тогда родственники заверяли, что у мира «нет причин для беспокойства». Пеле продолжает сохранять оптимизм и сейчас. «Я силён, у меня много надежды, и я следую своему лечению, как обычно. Я благодарю врачей и медсестёр за всю заботу, которую я получил. Я очень верю в бога, и каждое послание от вас по всему миру заряжает меня энергией», – такое обращение было опубликовано в его соцсетях. Болельщики сборной Бразилии на матче с Камеруном в Катаре развернули плакаты в поддержку легенды. Возможно, сейчас закончились силы у второго сердца Пеле. Но ведь осталось ещё и третье?