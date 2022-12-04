Он считает себя особенным?! Футболист Франции на ЧМ открыто пренебрёг банальными правилами

Франция играет с Польшей в 1/8 финала чемпионата мира. Жюль Кунде вышел на поле с первых минут, но, кажется, не успел до конца переодеться. Защитник действующих чемпионов мира играл с несколькими золотыми цепями на шее! В одном эпизоде видно, что Кунде украшение даже мешало – во время бега он старался убрать цепочку под футболку.
Ношение любых подобных аксессуаров во время матча запрещено правилами ФИФА. Мы спросили арбитра Игоря Федотова, что грозит игроку в случае нарушении регламента. «Судья должен указать игроку, чтобы он это снял. Если Кунде не согласится – показать жёлтую и снова заставить снять. Если он и тогда проигнорирует это требование – французу надо будет показать вторую жёлтую карточку», – заявил Игорь Федотов.
Но удалять Кунде не пришлось. Только на 42-й минуте арбитры обратили внимание на это украшение – сборная Франции заработала аут у чужой штрафной, и, когда Жюль Кунде отправился его вбрасывать, боковой судья заметил аксессуар на теле француза. И попросил его снять. Защитнику, чтобы снять цепочку, потребовалась помощь.
С Кунде снимают золотую цепочку
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Для Кунде всё закончилось хорошо – без санкций и без травм. Но интересно, сколько золота было на шее Кунде?
- 4 декабря 2022
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