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ЧМ 2022 в Катаре: защитник Франции Кунде открыто пренебрёг правилами в матче с Польшей и играл с цепочкой, что грозит

Он считает себя особенным?! Футболист Франции на ЧМ открыто пренебрёг банальными правилами
Павел Прохоров
Кунде открыто пренебрёг правилами
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Судья заметил нарушение регламента со стороны Кунде только на 42-й минуте.

Франция играет с Польшей в 1/8 финала чемпионата мира. Жюль Кунде вышел на поле с первых минут, но, кажется, не успел до конца переодеться. Защитник действующих чемпионов мира играл с несколькими золотыми цепями на шее! В одном эпизоде видно, что Кунде украшение даже мешало – во время бега он старался убрать цепочку под футболку.

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Ношение любых подобных аксессуаров во время матча запрещено правилами ФИФА. Мы спросили арбитра Игоря Федотова, что грозит игроку в случае нарушении регламента. «Судья должен указать игроку, чтобы он это снял. Если Кунде не согласится – показать жёлтую и снова заставить снять. Если он и тогда проигнорирует это требование – французу надо будет показать вторую жёлтую карточку», – заявил Игорь Федотов.

Но удалять Кунде не пришлось. Только на 42-й минуте арбитры обратили внимание на это украшение – сборная Франции заработала аут у чужой штрафной, и, когда Жюль Кунде отправился его вбрасывать, боковой судья заметил аксессуар на теле француза. И попросил его снять. Защитнику, чтобы снять цепочку, потребовалась помощь.

С Кунде снимают золотую цепочку

С Кунде снимают золотую цепочку

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Кунде всё закончилось хорошо – без санкций и без травм. Но интересно, сколько золота было на шее Кунде?

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