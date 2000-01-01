Главный претендент на Кубок мира? Какие у сборной Бразилии сильные и слабые стороны

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5 плюсов и минусов сборной Бразилии перед 1/8 финала
5 плюсов и минусов сборной Бразилии перед 1/8 финала
Самая сбалансированная и выстроенная команда ЧМ-2022. Минусы ещё придётся поискать!
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Это настоящая команда
Это настоящая команда
Дело даже не в 10 танцах, которые бразильцы заготовили на первые 10 голов. Футболисты стоят друг за друга, и здесь нет одной суперзвезды с раздутым эго. Бразилия на ЧМ-2022 – именно созвездие.
Состояние Неймара
Состояние Неймара
С этим повреждением вообще всё неладно: без Неймара, конечно, сборная теряет в атаке. С только-только восстановившимся Неймаром – дилемма, рисковать ли им вообще. Но сам Неймар уже подтвердил, что готов. И Тите сказал, что №10 может выйти даже в основе.
Полная непредсказуемость в атаке
Полная непредсказуемость в атаке
С другой стороны, трио Винисиус – Ришарлисон – Рафинья очень здорово себя проявляет. Если эти ребята ловят волну, то начинается полная Joga Bonito.
Вторая тройка нападающих пока выглядит неубедительно
Вторая тройка нападающих пока выглядит неубедительно
Мартинелли, Антони, Педро, Жезус получали шансы проявить себя, однако играли блекло. Возможно, из-за того что всё это в большей степени игроки поддержки, а не лидеры.
Мощь Каземиро
Мощь Каземиро
Бразильцы могут сочинять любые хитровыдуманные атаки, потому что знают: центр поля зацементирован. Каземиро показывает, кто сейчас лучший опорник мира. А ещё может забить шикарный гол, как было со Швейцарией.
Травмы могут повлиять
Травмы могут повлиять
В пассиве у Бразилии: два крайних защитника (Данило и Теллес), Жезус и Неймар в непонятном статусе. Понятно, что глубина состава позволяет не особо нервничать. Но и игроки это не третьего порядка. Данило – основа, Жезус точно пригодился бы как первый выбор на замене.
Идеальное сочетание молодости и опыта
Идеальное сочетание молодости и опыта
Футболисты «селесао» или в расцвете сил (25-30 лет), или молоды и рвутся к победам. При этом юные игроки типа Винисиуса и в 21 год обладают хорошим опытом. Плюс заслуженные дядьки Дани Алвес (39 лет) и Тьяго Силва (38).
Возраст Тьяго Силвы
Возраст Тьяго Силвы
Если искать минусы в составе, то возраст, конечно, не прибавляет Тьяго Силве скорости и свежести. Шустрый форвард точно выберет его в качестве цели.
Прагматичность
Прагматичность
При всём карнавальном настроении эта Бразилия – очень выстроенная и прагматичная команда. Тите в первую очередь взялся за пропущенные голы. Так что этот состав играет по принципу «Мы забьём, сколько захотим, а вы – сначала пройдите наш прессинг и хотя бы первую линию обороны».
Иногда чересчур перестраховываются
Иногда чересчур перестраховываются
Атака строится на индивидуальных решениях, и, чем меньше рискуют футболисты, тем больше они предсказуемы. В плей-офф каждая ошибка может привести к вылету, а ответственность кратно возросла.
1/8 финала, 5 декабря, 22:00: Бразилия – Южная Корея
1/8 финала, 5 декабря, 22:00: Бразилия – Южная Корея
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