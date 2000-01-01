Главный претендент на Кубок мира? Какие у сборной Бразилии сильные и слабые стороны

Состояние Неймара

С этим повреждением вообще всё неладно: без Неймара, конечно, сборная теряет в атаке. С только-только восстановившимся Неймаром – дилемма, рисковать ли им вообще. Но сам Неймар уже подтвердил, что готов. И Тите сказал, что №10 может выйти даже в основе.