С таким Мбаппе сравнится только Месси. Лучший вратарь ЧМ казался беззащитным!

Чемпионат мира в этом году богат на сенсации, но матч 1/8 финала между сборными Франции и Польши закончился именно так, как все и ожидали. Хотя сюрпризы в игре всё же присутствовали.

У поляков благодаря предыдущему матчу был неудачный опыт игры с фаворитом от жёсткой обороны. Поэтому в этот раз они подготовили небольшой сюрприз: вместо ярко выраженного опорника Крыстяна Белика вышел атакующий полузащитник Себастьян Шиманьски, хорошо знакомый российским болельщикам по игре за московское «Динамо».

С первых же минут преимущество ожидаемо было на стороне французов. Но поляки всё равно удивляли: они действовали агрессивно и прессинговали вплоть до вратаря. Контратаки команды Чеслава Михневича всё равно смотрелись сыровато, но попытки были.

Франция — Польша — 3:1 Фото: Francois Nel/Getty Images

Французов, которые, похоже, ждали лёгкой прогулки, счёт 0:0 со временем стал подбешивать. Однако создавать моменты им было нелегко из-за плотной игры поляков. Первый стопроцентный шанс пришёл лишь на 29-й минуте: Усман Дембеле прострелил, а Оливье Жиру умудрился не попасть в пустые ворота.

После этого игра и вовсе выровнялась, хоть и ненадолго. Поляки дважды заработали опасный штрафной, а потом обложили ворота французов. Чемпионам мира пришлось дружно прыгать под два удара с убойных позиций. Чудом не пропустили!

А потом случился самый курьёзный момент матча. Спустя почти 42 минуты игры боковой судья заметил, что Жюль Кунде носится по полю с золотой цепочкой на шее! Откровенное нарушение базовых правил, которое каким-то чудом оставалось без внимания арбитров.

А когда казалось, что голов до перерыва мы уже не увидим, Франция всё же забила. Килиан Мбаппе покатил в штрафную, а Жиру точно пробил в дальний угол. 1:0!



Кстати, благодаря этому голу Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. И это даже не единственный рекорд: Уго Льорис догнал Лилиана Тюрама по количеству матчей за французскую команду и теперь делит первое место по этому показателю.

Перерыв не особо повлиял на ход игры. Французы больше владели мячом и в целом владели инициативой. Жиру даже забил второй мяч, причём пробив через себя, но сделал он это уже после свистка. А какой гол мог быть!

Вообще, было видно, как гол в концовке первого тайма раскрепостил французов. Нули на табло явно заставляли чемпионов мира чувствовать себя некомфортно, а вот, ведя в счёте, они понимали, что всё идёт по плану.

В итоге к французам пришёл и второй гол. После очередной попытки поляков чемпионы мира убежали в свою атаку, которую завершил Мбаппе. Килиан нанёс мощный удар под перекладину с 16 метров, а Войцех Щенсны не спас. Этот момент вновь показал: по умению «решать» в нужный момент Мбаппе практически нет равных — разве что Месси с ним сравнится.

Настрой поляков тем временем потихоньку испарялся. Старания не приносили им даже одного гола. Зато французы забили третий! И снова разобрался Мбаппе, пробив практически с той же позиции. Правда, в этот раз удар пришёлся в дальнюю девятку. Лучший вратарь чемпионата мира вновь казался беззащитным!

И всё же поляки получили шанс в самой концовке. Мяч прилетел в руку Деотшанкюлю Юпамекано, VAR включился, и судья назначил пенальти. А дальше началось самое интересное. Роберт Левандовски явно нервничал и первую попытку не реализовал, но пришлось перебивать — Льорис сошёл с линии. Со второго раза Левандовски всё же забил и даже порадовался, однако смотрелось это довольно грустно. Так что счёт в итоге даже не разгромный — 3:1.

Полякам надо отдать должное: какое-то время им удавалось сдерживать французов. Но яркой игрой они нас так и не порадовали, да и, в отличие от тех же австралийцев, не сохранили интригу до последних секунд. 1/8 финала — это, возможно, даже не потолок для Польши, а что-то повыше.