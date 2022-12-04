Роналду обнаглел до предела. Оправдывать его выходки на ЧМ уже попросту невозможно

Криштиану разлагает атмосферу в сборной Португалии. Кажется, он винит в своих неудачах кого угодно, только не себя.

Криштиану Роналду продолжает провоцировать скандалы на чемпионате мира в Катаре. Форвард сборной Португалии не забил ни одного гола с игры на групповом этапе, в каждом матче его меняли до финального свистка. Из-за этого он в буквальном смысле бесится.

Оправдывать его поведение уже попросту невозможно. Криштиану стал разлагающим и токсичным элементом для сборной, с чем согласны даже многие португальские болельщики.

Роналду недоволен главным тренером сборной Португалии

По данным Correio da Manhã, Криштиану считает, что его слишком рано убирают с поля. Роналду был заменён во всех трёх матчах группового этапа чемпионата мира – с Ганой (3:2) на 88-й минуте, с Уругваем (2:0) – на 82-й, с Южной Кореей (1:2) – на 65-й.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш всегда защищает интересы Роналду в любых спорах, но Криштиану это не ценит. Он отказывается понимать, что в 37 лет даже близко не заслуживает проводить на поле все 90 минут. Более жёсткий тренер на месте Сантуша вообще мог бы усадить его на скамейку.

Криштиану Роналду и Фернанду Сантуш Фото: Markus Gilliar/Getty Images

В Федерации футбола Португалии (FPF) понимают хрупкость сложившейся ситуации, поэтому не хотят обращать внимания на недовольство Роналду.

«Осталось три игры до выхода в финал чемпионата мира. Мы должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия», — высказался о ситуации с Криштиану источник в федерации на условиях анонимности.

Можно понять желание FPF избегать лишней шумихи. Однако недовольство Роналду всё более активно прорывается в публичную плоскость. Криштиану очень эмоционально отреагировал на замену в последнем матче с Южной Кореей (1:2). По кадрам трансляции видно, что он что-то кричал Сантушу. Да ещё и игроку соперников влетело.

Роналду недоволен заменой Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

После игры тренер и форвард сказали, что эмоциональная реакция была вызвана поведением одного из футболистов сборной Южной Кореи. Криштиану заявил, что соперник говорил ему быстрее уходить с поля, а он в ответ приказал ему заткнуться, поскольку у того «нет полномочий для такого».

Имя корейца Роналду и Сантуш не называли, что заставляет сомневаться в их версии случившегося. Вполне вероятно, Криштиану кричал именно на тренера. Хотя не исключён вариант, что параллельно с этим он также вступил в перепалку с кем-то из корейцев. Это в стиле нынешнего Роналду. Ведь инцидент после матча с Южной Кореей далеко не единственный, в котором фигурирует португалец на этом ЧМ.

Роналду отчаянно хотел присвоить себе гол Бруну Фернандеша

После матча 2-го тура с Уругваем (2:0) Криштиану очень хотел, чтобы на его счёт записали гол, забитый его партнёром. Бруну Фернандеш выполнял передачу в штрафную на 54-й минуте, но мяч залетел в ворота. Роналду был убеждён, что коснулся мяча головой.

«Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим», – написал журналист Пирс Морган, недавно взявший скандальное интервью у 37-летнего форварда.

Криштиану Роналду в матче с Уругваем Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Португалия направила ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду. Техническая комиссия ФИФА более детально проанализировала этот гол, чтобы понять, кто именно его забил, и пришла к выводу, что Криштиану не коснулся мяча. Данные с датчика, размещённого в игровом мяче, это подтвердили.

ФИФА официальная информация «Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с первым голом. Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещённый внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе».

Поведение Криштиану привело к насмешкам футбольной общественности. Особенно ярко о ситуации высказался бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон.

«Забудьте про Руку бога Марадоны, сейчас в моде «Волосы бога» Криштиану Роналду. Звезда сборной Португалии отреагировал на этот гол так, словно касание мяча головой было. Бесстыдно! К сожалению для Роналду, в мяче есть датчик. Графика подтвердила, что мяч пролетел мимо него. Уверен, тот факт, что у Лионеля Месси контракт с adidas, а у Роналду – с Nike, приведет к появлению забавных теорий заговора! Но даже после повторов во время трансляции мне казалось, что касания не было. Важно отметить тот факт, что если бы не Роналду, то вратарь сборной Уругвая Серхио Рочет поймал бы мяч после навеса Фернандеша. Прыжок Роналду был необходимым, но не нужно пытаться претендовать на гол, который ты не забивал! В моей жизни было много навесов. Ты всегда знаешь, коснулся ли мяча. Даже если касание было совсем лёгким. Но я не могу вспомнить, чтобы хоть раз пытался лишить партнёра по команде гола. Однако Роналду не получит это от ФИФА, сколько бы сообщений ни отправил Пирсу Моргану! Когда Роналду праздновал, дело было не в команде, а только в нём самом. Роналду – это только про Роналду».

Пирс Морган заявил, что Бруну Фернандеш согласен с тем, что гол следовало записать на Роналду. Вот только сам Бруну ничего подобного не говорил. Показательно, что лидеры сборной Португалии Бруну Фернандеш, Жоау Канселу и другие игроки команды после матча ужинали в одном из ресторанов вдали от отеля без Роналду.

За несколько дней до этого Криштиану приглашал партнёров на ужин и сам оплатил счёт. По данным Daily Mail, Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са не пришли, решив провести время с семьями. Уже бывшие одноклубники по «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и Диогу Дало присутствовали. Но это не значит, что они одобряют все действия Роналду на нынешнем ЧМ. По крайней мере, никто из них не выступает в защиту Криштиану и не хвалит его, что уже само по себе говорит о многом.

Роналду использует своих близких для заявлений, которые не может сделать сам

Ещё одна особенность ЧМ в Катаре – постоянные комментарии родственников Роналду в его защиту. Некоторые из них очень грубые. Подборка самого свежего представлена ниже.

Катя Авейру, сестра Криштиану: «Я загуглила, кто такой Луиш Вилар (португальский телеведущий, назвавший Роналду «нарциссом». — Прим. «Чемпионата»), и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый, клоун, которому стыдно просто открыть рот. Ах, и у него, похоже, сгорел мозг».

Элма Авейру, сестра Криштиану: «Откуда они взяли этого инвалида Вилара, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?»

Криштиану Роналду с сёстрами Катей и Элмой Авейру Фото: из личного архива Криштиану Роналду

Долореш Авейру, мать Криштиану: «Гордость моя, мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно. Тогда наверняка у нас было бы больше таких чемпионов, как ты».

Диниш Авейру, сын Кати и племянник Криштиану: «Криштиану Роналду – лучший игрок в истории. Мы должны обожать его за то, что он сделал для сборной Португалии. За счёт него и других игроков команды мы выиграем чемпионат мира».

И ещё раз Катя Авейру: «Всё, что вам нужно делать, – это наслаждаться этим чемпионатом мира, который, возможно, станет последним для моего брата. Это то, что должны делать все португальцы: наслаждаться этим заключительным этапом карьеры Криштиану. Я скажу как португалка, а не как сестра: я думаю, мы все должны быть благодарны за всё, что он сделал, за всё, ради чего он работал, за всё, чего он достиг за последние годы. Нет ни одного португальца, который добился бы того, чего добился он. Я как женщина из Португалии очень горжусь тем, чего он достиг. Я расчувствовалась, потому что это меня очень трогает. Это заключительный этап… Ему скоро исполнится 38 лет, возможно, это будет его последний чемпионат мира, и я как футбольная фанатка и сестра уже скучаю по нему. Будет очень трудно смотреть матчи сборной, когда он уйдёт. У меня уже есть сын и племянник, и мы с ними будет вспоминать моменты, которые больше не проживём».

Катя Авейру Фото: Europa Press/Getty Images

Возможно, родственники искренне высказывают своё мнение, но не исключён и обратный вариант — Криштиану просит делать такие заявления. В любом случае форвард их не останавливает. Кажется, Роналду важно самоутверждаться на фоне Лионеля Месси. Для этой цели он использует своего близкого друга Пирса Моргана, который недавно выразил недовольство тем фактом, что эксперты ВВС восторгаются аргентинцем.

«Постоянный фангёрлинг (чрезмерная поддержка. – Прим. «Чемпионата») по отношению к Месси со стороны всех экспертов ВВС становится мучительно подобострастным. Беспокоюсь, что с кем-то из них может случиться «инцидент» в студии. Успокойтесь, ребята. Он провёл хороший матч против средней команды. Посмотрим, как он проявит себя в игре с хорошей командой», — сказал Морган.

Гари Линекер Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Легенда сборной Англии Гари Линекер иронично ответил Моргану.

«Здорово видеть, что ты ненадолго вынырнул из недр Роналду, чтобы высказать своё мнение», – написал Линекер в соцсети.

Ещё комплименты в адрес Криштиану исходят от некоторых бывших коллег по сборной или соперников. Из последнего – португалец Фернанду Мейра и швейцарец Шердан Шакири дружно назвали Роналду «одним из лучших в истории». С этим трудно поспорить, но прайм-тайм форварда давно позади. Сейчас он, скорее, является обузой для команды. В этом уверены даже в Португалии. Местная газета A Bola провела на сайте опрос среди болельщиков: «Должен ли Роналду сохранить место в стартовом составе сборной?». 70,5% процентов ответили «Нет». Только 29,5% – «Да».

Роналду действительно вредит сборной. Былые заслуги уже не могут служить оправданием. С Криштиану команда играет в более медленный и тягучий футбол. Но Сантуш вряд ли рискнёт пойти против Роналду и наверняка продолжит выпускать его в старте. Это может заметно уменьшить шансы Португалии на завоевание медалей в Катаре.