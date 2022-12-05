У Японии неплохие шансы на ещё одну сенсацию! Прогноз суперкомпьютера на 1/8 ЧМ

5 декабря состоятся очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Японии сыграет с командой Хорватии, а Бразилия сразится с Южной Кореей. Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight предсказал победителей. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне.

Япония — Хорватия

По мнению суперкомпьютера, в первом матче дня болельщиков ожидает примерно равная игра. Однако небольшой перевес всё же на стороне сборной Хорватии: 54% против 46% у японцев. Хорваты пока не потерпели на турнире ни одного поражения, однако вышли из группы со второго места, дважды сыграв 0:0 (с командами Марокко и Бельгии) и разгромив Канаду 4:1. Сборная Японии, напротив, проиграла Коста-Рике во 2-м туре, однако сенсационные победы над Германией и Испанией (оба раза — по 2:1) позволили азиатам выйти в 1/8 финала с первого места.

Сборная Японии после гола в ворота Испании Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразилия — Южная Корея

В этой паре прослеживается явный фаворит, и им ожидаемо оказалась сборная Бразилии. По мнению суперкомпьютера, вероятность выхода «пентакампеонов» в четвертьфинал составляет целых 83%, в то время как шансы на успех южнокорейцев составляют всего 17%. Бразильцы досрочно обеспечили себе попадание в плей-офф ЧМ, после того как одержали две сухие победы в первых двух турах (повержены оказались Сербия и Швейцария). Поражение 0:1 от Камеруна в 3-м туре группового этапа не отбросило их на вторую строчку, поскольку швейцарцы, также набравшие шесть очков, оказались ниже по разнице мячей. А вот сборная Южной Кореи в последний момент забралась на второе место в своей группе. Это случилось уже в добавленное время решающего матча с командой Португалии, выигранного в итоге 2:1.

Сбылись ли предыдущие прогнозы?

4 декабря состоялись следующие матчи 1/8 финала: Франция — Польша и Англия — Сенегал. В первой паре суперкомпьютер оценил шансы команд в 81% и 19% соответственно, а во второй — в 68% и 32%. Сборная Франции обыграла поляков со счётом 3:1, а англичане победили африканскую сборную со счётом 3:0. Так что оба прогноза суперкомпьютера оправдались. Ранее правильный прогноз был дан на матчи Аргентины с Австралией и Нидерландов с США.

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2022 5 декабря

Время начала матчей — московское. Следить за всеми событиями встреч можно на «Чемпионате».