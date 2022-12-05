Как же хорошо, что аутсайдеры вылетают с чемпионата мира! Им не место в четвертьфинале

Нас ожидают лучшие четвертьфиналы за последние 16 лет. Только представьте – четыре матча топовых сборных с абсолютно непредсказуемым исходом. И всё это реально. Посмотрите сетку 1/8 финала. Там всё удивительно совпало: один фаворит и одна команда, которая зацепила частичку души каждого. Но это не значит, что стоит продолжать это делать. Имею в виду Австралию, США, Сенегал, Польшу. Все они закончили выступления. И как же будет здорово, если их путь повторят Япония, Южная Корея, Марокко и Швейцария.

Давайте честно ответим на вопрос: что мы ожидаем от группового этапа? Скорее – интриги. А ещё для большинства болельщиков это возможность познакомиться с обновлёнными сборными и найти новых героев. За некоторых можно притопить и даже порадоваться их выходу в 1/8 финала. Этот этап мы уже прошли. Теперь первая стадия плей-офф и важный отрезок для разъединения. Здесь андердоги должны закончить выступление, а восемь действительно солидных сборных, которые годами подтверждают свой уровень, обязаны пройти дальше. Там уже не место романтике. И это не тот случай, когда все должны болеть за условную Японию. Хотя бы потому, что тогда в четвертьфинале мы получим скудную и предсказуемую пару со сборной, которая точно вылетит. А этого совсем не хочется. Четвертьфинал – стадия, когда должны быть интрига и зрелище. В каждой паре.

Возьмём последние четыре чемпионата мира. Каждый раз в четвертьфинал влетала очень неожиданная команда. И каждый раз проигрывала.

2006 год: Украина. Лайтовая Швейцария на стадии 1/8 финала. А дальше – Италия. 0:3 и домой. Зато остальные семь команд – просто кайф.

2010 год: Гана и Парагвай. Да, африканцы сыграли сверхдраматичный матч с Уругваем (тот самый с рукой Суареса и пенальти), но в любом случае вылетели. А Парагвай в драматичном матче с Испанией всё же пропустил фаворитов дальше.

2014: Колумбия и Коста-Рика. Первые без особого сопротивления уступили Бразилии. А Коста-Рика с интригой и в серии пенальти – Нидерландам. Но сильнейший снова пошёл дальше, как и ожидалось.

2018: Россия и Швеция. Да, команда Станислава Черчесова проявила несгибаемый характер против Хорватии, однако результат – закономерный потолок. И все разговоры, что, если бы не промах Смолова, нас ждал бы финал, кажутся очень странными. А Швеция спокойно получила два мяча он Англии и отправилась домой.

Сборная России после матча с Испанией на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вывод: в семи случаях с 2006 года в четвертьфинале команда-фаворит встречалась с выскочкой. Вторые всегда проигрывали.

И как же будет хорошо, если в Катаре мы получим другой сценарий. Сенсаций хватило на групповом этапе. Давайте дальше только с классным футболом.