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Чемпионат мира по футболу — 2022: матчи и итоги дня, главное, что произошло, результаты, плей-офф, календарь, 4 декабря

Мбаппе уделал нервного оппонента, Англию ругают даже после победы. Что творится на ЧМ-2022
Михаил Рождественский
Мбаппе уделал нервного оппонента
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Две четвертьфинальные пары уже известны.

Чемпионат мира в Катаре не даёт передохнуть! 4 декабря состоялись очередные два матча 1/8 финала, и мы узнали вторую четвертьфинальную пару. Но обо всём по порядку.

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Мбаппе снова затащил в матче Франции. А у Левандовского проблемы с нервами

Первыми в этот день встретились сборные Франции и Польши. Сюрприза здесь не произошло — чемпионы мира вынесли аутсайдера, чудом проползшего в плей-офф. Особенно ярко отметился Килиан Мбаппе. Звёздный нападающий положил два гола практически из одной позиции на углу штрафной, и в обоих случаях поляков не спас даже лучший вратарь этого чемпионата мира Войцех Щенсны.

Свой гол Польша всё же забила, но случилось это при странных обстоятельствах. Роберт Левандовски на правах главной звезды своей сборной отправился исполнять пенальти на последней минуте основного времени, но откровенно не справился с нервами и подарил мяч Уго Льорису. Правда, сам французский вратарь и помог сопернику: он раньше времени сдвинулся с линии ворот, поэтому судья велел перебить. Со второй попытки Левандовски всё же забил и даже порадовался, хотя особых причин для празднования у него не было.

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Англия должна была пропускать от лучшей команды Африки. Но вместо этого одержала крупную победу

Англичане тоже не дали более слабому сопернику сотворить сенсацию. Правда, сенегальцы, в отличие от поляков, должны были забивать — и не один раз. В первые полчаса игры чемпионы Африки создали как минимум два стопроцентных момента, но в обоих случаях простили оппонента.

Игроки сборной Англии

Игроки сборной Англии

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

А вот англичане никого прощать не стали. Они забили три гола и довели дело до сухой крупной победы. Забил даже Гарри Кейн, который в основном действовал из глубины и традиционно помогал скоростным вингерам со свободными зонами.

После уверенных побед фаворитов мы узнали вторую пару четвертьфиналистов. Англия и Франция разыграют путёвку в полуфинал 10 декабря. И не говорите, что не ждёте этого матча.

Что смотреть сегодня? Расписание матчей

Теперь точно нельзя пропускать ни одной игры (время — московское).

  • Япония — Хорватия, 18:00
  • Бразилия — Южная Корея, 22:00.

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