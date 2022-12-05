В сборной Англии игрокам платят за матчи. Сколько они получат за победу на ЧМ-2022?

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Команда Гарета Саутгейта обыграла Сенегал в 1/8 финала. Теперь англичан ждёт встреча с Францией – она состоится 10 декабря в 22:00 по московскому времени. В случае успеха на ЧМ англичане заработают неплохие деньги. Рассказываем, откуда они берутся. А главное – сколько?
Сколько зарабатывают игроки сборной Англии?
Если сборная Англии выиграет чемпионат мира в Катаре, то её игроки получат от € 490 тысяч до € 550 тысяч каждый. Такая денежная компенсация, по информации британских журналистов, им положена за четыре матча стадии плей-офф. Но игроки не потратят эти деньги на собственные нужды – на протяжении уже нескольких лет они жертвуют деньги на благотворительность. О том, как происходит процедура выплаты денег игрокам сборной Англии, недавно рассказал экс-вратарь национальной команды Бен Фостер.
«В Англии работает так, что вы получаете гонорар за игру. В этом нет ничего серьёзного. Можно говорить о двух тысячах за игру или что-то в этом роде. Но гонорар каждого отдельного игрока всегда направлялся на благотворительность», – сказал Бен Фостер на своём канале в YouТube.
Игроки сборной Англии
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Этим летом женская сборная Англии выиграла домашний чемпионат Европы. Для сравнения, за победу на турнире каждая футболистка получила £ 55 тысяч. Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман получила бонус в размере £ 200 тысяч за то, что привела команду к чемпионству.
В США делят призовые деньги женской и мужской сборных
А вот в Америке демократия! В этом году в Федерации футбола США было достигнуто соглашение, согласно которому мужская и женская сборные делят призовые деньги. На ЧМ-2022 сборная США заняла второе место в группе B и вылетела в 1/8 финала, проиграв Нидерландам (1:3). За это выступление команда Грегга Берхалтера получила $ 13 млн и половиной из них поделится с женской командой. $ 6,5 млн – это больше, чем женская сборная США заработала, выиграв два последних чемпионата мира в 2015 и 2019 годах.
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