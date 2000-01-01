Какие рекорды Мбаппе установил на ЧМ-2022
Килиан уже в третий раз становится лучшим игроком матча на ЧМ, и не зря. Нападающий «ПСЖ» показывает невероятную подготовку, устанавливая одно уникальное достижение за другим.
В 1/8 финала сборная Франции без шансов одолела польскую команду. Два из трёх голов забил как раз таки Мбаппе. Теперь в его активе девять мячей на мировых первенствах.
Это отличный результат — к тому же такое не удавалось никому, поскольку форвард сделал это в возрасте до 24 лет. Даже великий Пеле к этому времени забил лишь семь голов на ЧМ.
Не смог догнать Килиана и португалец Эйсебио. Он считался самым молодым футболистом, восемь раз поразившим ворота соперника на чемпионатах мира. Тогда ему было 24 года и 182 дня. Мбаппе же сейчас 23 года и 350 дней.
Нападающий не намерен останавливаться на достигнутом. Вероятно, он захочет побить ещё один крутой рекорд, принадлежащий его соотечественнику — Жюсту Фонтену — вот уже 64 года!
На ЧМ-1958 Фонтен наколотил целых 13 голов — никто столько не забивал на одном турнире. Но всё может измениться, ведь Мбаппе уже не первый раз оформляет дубль на чемпионате мира. Ему осталось всего четыре мяча — две игры в прежнем темпе, и готово!
Сборная Франции движется к своей цели — в четвертьфинале она встретится с Англией, которая одолела Сенегал со счётом 3:0. Интересно, будет ли так полезен Мбаппе в матче с командой Гарета Саутгейта? Пока он не забивал топовым сборным.
Мбаппе — просто машина! Побил рекорд Пеле и гонится за легендарным французом
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