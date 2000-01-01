Мбаппе — просто машина! Побил рекорд Пеле и гонится за легендарным французом

На ЧМ-1958 Фонтен наколотил целых 13 голов — никто столько не забивал на одном турнире. Но всё может измениться, ведь Мбаппе уже не первый раз оформляет дубль на чемпионате мира. Ему осталось всего четыре мяча — две игры в прежнем темпе, и готово!