Лидеры по количеству матчей в истории сборной Франции
Выйдя на поле в матче 1/8 финала ЧМ с Польшей, Уго Льорис догнал другого обладателя Кубка мира. Теперь у них по 142 матча за национальную команду страны.
1-2. Лилиан Тюрам – 142 матча
Тот самый чемпион, которого догнал вратарь сборной, – Лилиан Тюрам. Вместе с Францией он выигрывал чемпионаты мира и Европы, а теперь взять главный титул на планете может его сын Маркус.
3. Тьерри Анри — 123 матча
Знаменитый форвард защищал цвета Франции с 1997 по 2010 год, выиграв ЧМ-1998, Евро-2000 и даже Кубок конфедераций — 2003.
4. Оливье Жиру — 117 матчей
36-летнему нападающему нужно сильно постараться, чтобы догнать Льориса и Тюрама-старшего.
5. Марсель Десайи — 116 матчей
Защитник не только выиграл со сборной все крупные турниры, но и, что ещё удивительнее, забил три гола!
6. Антуан Гризманн — 115 матчей
31-летний чемпион мира, учитывая возраст, должен обойти Жиру и Анри в этом списке. А вот подняться выше будет очень сложно.
7. Зинедин Зидан — 108 матчей
Кубок конфедераций Зидану, в отличие от других героев подборки, не покорился, но вряд ли чемпион мира и Европы об этом жалеет.
8. Патрик Виейра — 107 матчей
Этот легендарный игрок «Арсенала», как и Десайи, выигрывал со сборной всё: ЧМ, Евро и Кубок конфедераций.
9. Дидье Дешам — 103 матча
Нынешний главный тренер сборной Франции ещё игроком выиграл с командой ЧМ-1998 и Евро-2000, а в 2018 году стал чемпионом мира и как тренер.
У сборной Франции реально великий капитан. Льорис в шаге от грандиозного рекорда
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