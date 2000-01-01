У сборной Франции реально великий капитан. Льорис в шаге от грандиозного рекорда

1-2. Лилиан Тюрам – 142 матча

Тот самый чемпион, которого догнал вратарь сборной, – Лилиан Тюрам. Вместе с Францией он выигрывал чемпионаты мира и Европы, а теперь взять главный титул на планете может его сын Маркус.