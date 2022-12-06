Роналду каждый вечер просил маму забрать его домой. Через что прошли главные звёзды ЧМ

Футболистов, которые поехали на чемпионат мира в Катаре, можно смело назвать лучшими спортсменами планеты. Благодаря своей игре они заслужили право представлять сборную на мундиале, проходящем раз в четыре года! Но даже эти ребята начинали с малого: обращались в спортивную школу в юном возрасте, учили базовые трюки на поле, падали и поднимались.

В специальном проекте «Чемпионата» и COLDY рассказываем, как росли пять наиболее талантливых футболистов ЧМ-2022 — каким был их путь от первых шагов до главного турнира в карьере.

COLDY — современный девелопер, который создает проекты, меняющие повседневную жизнь. В своих жилых комплексах, апартаментах и бизнес-пространствах COLDY собирает единомышленников и новое поколение жителей мегаполиса, предвосхищая их интересы и желания.

Криштиану Роналду

Легендарный футболист появился на свет на острове Мадейра, в Португалии. Когда Криштиану исполнилось восемь лет, он оказался в академии «Андориньи», где его отец подрабатывал администратором. Через пару лет мальчик попал в «Насьонал», а в 1997 году — в лиссабонский «Спортинг». В детстве Роналду звали Абелинья, что в переводе с португальского значит «пчёлка». Этому способствовали скромные габариты и высокая трудоспособность.

В «Спортинге» партнёры по команде дразнили Криштиану из-за его диалекта. Каждый вечер он звонил маме и просил забрать его домой. Позднее Роналду признался, что такие трудности закалили его и помогли адаптироваться в «Манчестер Юнайтед». В основной команде лиссабонского клуба Роналду отыграл всего один сезон, после чего его забрал в свою команду сэр Алекс Фергюсон. Там Криштиану собрал богатую коллекцию наград, а самое главное — получил «Золотой мяч» в 23-летнем возрасте.

Летом 2009 года Роналду перебрался в «Реал», а на его презентацию в Мадриде пришли около 80 тысяч человек. С испанским клубом португалец четыре раза победил в Лиге чемпионов и столько же раз завоевал «Золотой мяч». Позднее Роналду поиграл за «Ювентус», вернулся в «Манчестер Юнайтед», а на чемпионате мира в Катаре остался без клуба. Позднее появилась информация о переходе игрока в саудовский клуб «Аль-Насср», но официального подтверждения пока не было. Криштиану по-прежнему находится в центре внимания, несмотря на то что ему 37 лет. Безусловно, это один из самых звёздных футболистов турнира. В 2016-м Роналду завоевал самый ценный трофей на уровне сборных — одержал с Португалией победу на Евро. Но в его коллекции до сих пор нет ни одной медали чемпионатов мира. На турнире в Катаре Криштиану забил всего один мяч, да и тот с пенальти. В плей-офф от него ждут более продуктивной игры.

Лионель Месси

Месси родился в аргентинском городе Росарио. На первое занятие в клуб «Грандоли» мальчика (ему было пять лет) привела бабушка — единственный член семьи, веривший в успех Лео. К сожалению, она ушла из жизни, когда Лео было всего 10 лет. Лионель посвящает ей голы, поднимая руки вверх после точных ударов. 8-летний Месси оказался в клубе «Ньюэллс Олд Бойз» и вскоре получил капитанскую повязку. А потом и вовсе играл за два клуба — талантливого парня приметили скауты «Ривер Плейт».

Когда Лео было 11 лет, врачи поставили ему диагноз — дефицит гормона роста. На годовое лечение нужно было потратить $ 11 тыс. — такого не могли позволить ни «Ривер Плейт», ни родители спортсмена. Отец Месси отвёз игрока в Испанию на просмотр в «Барселону», которая ранее проявляла интерес к одарённому мальчику. Первый договор Месси подписал на салфетке, поскольку у спортивного директора «Барсы» не оказалось под рукой контракта.

Каталонский клуб взял на себя расходы по лечению Месси и перевёз семью игрока в Испанию. Лео приступил к тренировкам в академии, а также стал частью юношеской команды «Барселоны». Именно в испанском клубе прошли лучшие годы карьеры аргентинца. Он 10 раз побеждал в чемпионате Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, семь раз получал «Золотой мяч». Естественно, это далеко не полный список наград Месси.

В 2021 году Лео сменил обстановку и уехал в Париж, где и играет по сей день. Перед этим Месси наконец-то завоевал первый трофей со сборной Аргентины — одержал победу на Кубке Америки. В отличие от Роналду, у Лео есть медаль мундиаля, но вряд ли он с теплотой вспоминает о серебре ЧМ-2014. И вот теперь Месси приехал в Катар. Это его последний чемпионат мира, и он наверняка сделает всё, чтобы добраться до главного трофея. Лео уже забил три мяча в Катаре и наверняка не остановится на достигнутом.

Неймар

В 1998 году паренька приметил Бетиньо, ставший первым тренером футболиста. «Я впервые увидел, как играет Неймар, во время матча по пляжному футболу в Сан-Паулу. Шестилетний парень мчался по песку, а меня привлекли его способности, ловкость и координация», — говорил Бетиньо. Когда Неймару исполнилось 11 лет, его приняли в юношескую академию «Сантоса». А чуть позже он даже съездил на просмотр в «Реал», однако отец футболиста хотел, чтобы тот продолжал заниматься развитием на родине.

Неймар дебютировал за основную команду «Сантоса» в 17-летнем возрасте. Его игра привлекла внимание скаутов многих европейских клубов, однако бразильский клуб отклонял одно предложение за другим. И всё-таки в 2013 году Неймар сменил «Сантос» на «Барселону». Позднее он дважды победит с командой в чемпионате Испании, возьмёт Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Летом 2017-го Неймар стал игроком «ПСЖ» — это самый дорогостоящий переход в истории футбола. Трансфер обошёлся в астрономическую сумму в € 222 млн. Неймар собрал коллекцию из всех возможных трофеев во Франции, но его команде никак не удаётся победить в Лиге чемпионов. Бразилец — чемпион Олимпиады-2016 и финалист Кубка Америки — 2021, но медалей чемпионатов мира в его коллекции пока нет. В Катаре у Неймара есть шанс исправить ситуацию — не зря ведь его команду считают главным фаворитом турнира. Пока форвард отличился один раз — реализовал пенальти в матче 1/8 финала с Южной Кореей (4:1). Но не будем забывать, что две игры футболист пропустил из-за травмы.

Спортивный комплекс апартаментов N’ICE LOFT от девелопера COLDY — идеальное место, чтобы вырастить будущего чемпиона или спортсмена-любителя. Располагаясь на границе с Центральным административным округом, N’ICE LOFT обладает всем необходимым для воспитания юных атлетов: спортивный парк с 7 зонами для командных и индивидуальных занятий и беговой дорожкой, спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами и залами для занятий волейболом, баскетболом, гимнастикой, спортивные школы, возглавляемые олимпийскими чемпионами, детский фитнес-клуб и клуб раннего развития. И даже детский сад и начальная школа.



Забронировать апартаменты можно на официальном сайте Успехи футболистов на ЧМ-2022 — результат их упорной работы с самых малых лет.от девелопера COLDY — идеальное место, чтобы вырастить будущего чемпиона или спортсмена-любителя. Располагаясь на границе с Центральным административным округом, N’ICE LOFT обладает всем необходимым для воспитания юных атлетов: спортивный парк с 7 зонами для командных и индивидуальных занятий и беговой дорожкой, спортивный комплекс с двумя ледовыми аренами и залами для занятий волейболом, баскетболом, гимнастикой, спортивные школы, возглавляемые олимпийскими чемпионами, детский фитнес-клуб и клуб раннего развития. И даже детский сад и начальная школа.Забронировать апартаменты можно на официальном сайте https://nice-loft.ru

Килиан Мбаппе

Мбаппе родился в пригороде Парижа, городке Бонди. Сначала мальчика тренировал отец, который позднее направил Килиана в престижную школу Клерфонтен. Именно она воспитала таких известных футболистов, как Тьерри Анри и Лилиан Тюрам. Академия располагалась в нескольких десятках километров от дома, однако отец почти каждый день возил сына на тренировки. И эти усилия не оказались напрасными. Когда Мбаппе исполнилось 13 лет, его пытался переманить мадридский «Реал», но юный игрок ответил отказом по настоянию отца.

Позднее Мбаппе подписал контракт с «Монако». Килиану ещё не было и 17, когда он уже играл со взрослыми. Длинноногий француз завораживал публику не только скоростными данными, но и умением обращаться с мячом. Он показывал отличную технику, легко уходил от соперников, смело шёл на опытных игроков. Но самое главное — Мбаппе радовал болельщиков голами. Он помог «Монако» завоевать чемпионский титул и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. А в 2017-м ушёл на повышение — заключил контракт с «ПСЖ».

Француз продолжил восхищать всех своей игрой и в составе нового клуба. А главный трофей в карьере завоевал в России — в 2018 году стал чемпионом мира. По окончании мундиаля Килиана признали лучшим молодым футболистом турнира. Нынешний чемпионат мира — второй в карьере Мбаппе. Килиан ярко проявил себя в первых матчах. Сначала забил в матче с Австралией (4:1), а затем принёс Франции победу в игре Данией (2:1), оформив дубль. Потом талантливый форвард «приговорил» Польшу (3:1), дважды огорчив соперника. Сейчас он занимает первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Мбаппе всего 23 года, но никто даже не сомневается, что это одна из главных звезд не только на ЧМ-2022, но и во всем футбольном мире.

Гарри Кейн

Англичанин всегда болел за «Тоттенхэм», а детство провёл в доме, который располагался недалеко от домашней арены клуба. При этом Гарри провёл год в академии «Арсенала» — принципиального соперника «Тоттенхэма». Расставание произошло по инициативе «Арсенала» — руководителей футбольной школы смущал лишний вес мальчика. ««К сожалению, мы отчислили Гарри из-за его лишнего веса», — говорил бывший руководитель академии Лиам Брэди. — Он был пухленьким и не очень подвижным парнем. Подумали, что у него нет перспектив в большом футболе. Мы очень ошибались».

Позднее Кейна отдали в академию «Тоттенхэма». В этом клубе он и играет до сих пор. Любопытно, что в 2013 году Гарри на полгода приехал в «Лестер», но там часто ругался с тренером из-за того, что его вес превышал норму на три килограмма. После этого футболист занялся собой — он усердно тренировался, проводил дополнительные занятия с тренером, сел на жёсткую диету.

Кейн не побеждал в Лиге чемпионов (хотя «Тоттенхэм» один раз добрался до финала), не брал «Золотой мяч», не выигрывал чемпионат Англии. Однако его не зря считают одним из лучших нападающих современности. Гарри регулярно огорчает соперников — делает это и в составе национальной команды. На ЧМ-2018 Англия остановилась в шаге от медалей, на Евро-2020 — в шаге от победы на турнире. На чемпионат мира в Катар Кейн приехал в статусе капитана сборной (так было и на прошлых крупных турнирах) и ведёт за собой команду к новым вершинам. На групповом этапе Гарри отдавал голевые передачи, а в матче 1/8 финала с Сенегалом (3:0) наконец-то забил сам.

* Реклама. 0+

Рекламодатель: ООО «Специализированный застройщик «РЕНЕССАНС»»