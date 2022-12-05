Безумные деньги для Роналду. Похоже, он договорился с новым клубом прямо во время ЧМ!

Разве в медиа за последний месяц было кого-то больше, чем Криштиану Роналду? Сначала то самое интервью перед чемпионатом мира, потом расторжение контракт с «МЮ» уже по ходу турнира, а теперь и новый клуб.
Португалия даже не успела сыграть в 1/8 финала, а у их капитана, похоже, всё идеально. Удивительная история: как один сверхизвестный мужчина умудрился за несколько недель расторгнуть контракт с одним очень богатым клубом и подписаться с другим. И это в период, когда идёт последний важный турнир в его карьере.
Но к подробностям: авторитетная Marca выдала инсайд, что Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии. Соглашение вступит в силу с 1 января и рассчитано на 2,5 года. Утверждается, что 37-летний португалец не дождался официальных предложений от европейских топов, поэтому и согласился на самое конкретное от восточного клуба.
Но главное — зарплата, как утверждает источник, базовые выплаты составят чуть меньше € 100 млн. Однако вместе с бонусами, в том числе от рекламных контрактов, годовой доход португальца вырастет до € 200 млн. Это точно сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ещё один рекорд, почему бы и нет.
Роналду
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Marca объясняет такое решение португальца в том числе и падением собственного уровня. Якобы он сам понимает, что уже вряд ли потянет роль лидера в европейском топ-клубе, однако быть таким в Азии вполне способен. В «Аль-Нассре» Роналду встретится с Руди Гарсией – именно он тренирует команду. Также туда перешёл бывший футболист «Вильярреала» и «Марселя» Альваро Гонсалес. А ещё за клуб выступает бывший вратарь «Арсенала» и «Наполи» Давид Оспина.
Летом инсайдеры уже сообщали, что у «МЮ» есть только одно предложение по Роналду – из Саудовской Аравии, куда сам футболист не хотел уходить из-за желания играть в ЛЧ и в Европе. Сам Криштиану позже опровергал это и заявлял, что вся информация – полная чушь. И его якобы хотели приглашать большие клубы. Чем закончилась история? Той же Саудовской Аравией, от которой португалец так открещивался.
- 5 декабря 2022
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