Молодая Испания вернёт себе Кубок мира? Шансы «Красной фурии» в 1/8 финала ЧМ-2022

5 плюсов и минусов сборной Испании перед 1/8 финала
Яркая нестандартная команда, лидер (вместе с Англией) по голам на групповом этапе. ►►
В 1/8 финала сыграют с Марокко
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Универсальная атака
У Испании огромное количество вариантов, кем и как выстроить нападение. Ложная «девятка», центрфорвард, разного вида крайки – чтобы спланировать оборону против них, понадобится научный консилиум.
Отсутствие звездного и стабильного центрфорварда
Альваро Мората хоть и сделал 3+1, рассматривается как игрок замены. Эксперименты в атаке – не то чтобы от хорошей жизни. В плей-офф по-настоящему статусный нападающий пригодился бы. Своего Килиана Мбаппе у испанцев нет.
Лучшие версии ветеранов
Серхио Бускетс и Жорди Альба в полном порядке. Хорошая форма ветеранов и их опыт побед на больших турнирах очень полезны молодой команде.
Зависимость от Жорди Альбы
После травмы Хосе Гайи, на левый фланг призвали 19-летнего Алекса Бальде. И пока это самый нестабильный игрок в составе Испании. Если Бальде на поле, на его фланге точно будет опасно (и почти наверняка – голы). Без Альбы никак.
Максимально тренерская команда, а не какого-то игрока
У Испании есть звёзды, ветераны и яркая молодёжь. При этом нет эгоиста, который всё портит. Луис Энрике прекрасно управляет коллективом.
Догматичность Луиса Энрике
При этом тренер не столько подсвечивает лучшие качества имеющегося состава, сколько работает от своих идей. Верит во вратаря, если тот хорошо играет ногами, ставит Родри в центр защиты из-за желания иметь центрдефа с разными «ведущими» ногами. В плей-офф нужен результат, время для экспериментов закончилось.
Потенциал этой команды кажется огромным
Средний возраст игроков сборной Испании — 25,4 года. Моложе только Штаты (25,2), но те вылетели. Испанцы не просто перспективны, это лидеры своих клубов. Тот же 18-летний Гави уже тащит и сборную.
Отсутствие опыта у большинства игроков
Минус с натяжкой, но молодость может сказаться: пацаны не знают, каково это — сражаться за Кубок мира. Такого уровня ответственности у них ещё не было.
Клубные связки «Барселоны» решают в центре поля
Плюс с натяжкой, но «химия» в тройке Бускетс – Педри – Гави даёт некоторые преимущества. Эти парни будто способны общаться телепатически.
Испания некомфортно чувствует себя против организованного прессинга
Коста-Рика оказалась слишком податливой, а вот выстроенная оборона Германии и Японии стала проблемой. Это побочный эффект попыток наладить атаку. Прессинг – не самая сильная сторона Марокко, а вот дальше (при положительном исходе) Испании может быть трудно.
1/8 финала, 6 декабря, 18:00: Марокко – Испания
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