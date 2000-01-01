Роналду идёт за короной. Какие шансы у Португалии выиграть ЧМ-2022

Роналду уже не тот

Сомнения, что Криштиану всё ещё способен делать разницу, уже привели к конфликту в «МЮ». Страшное дело, но вокруг сборной тоже вспыхивают сомнения. Без Роналду сборная – просто менее предсказуемая и не такая интересная команда. А Криштиану очень хочет быть прежним, поэтому много ошибается.