Со скандалом обыграли Сербию, но что теперь? Шансы Швейцарии в 1/8 финала

5 плюсов и минусов сборной Швейцарии перед 1/8 финала
Крепкая команда, способная испортить жизнь фаворитам. Справится ли она с чемпионами Европы — 2016? ►►
В 1/8 финала сыграет с Португалией
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Крепкий фундамент
Швейцарцы способны лишать соперника его козырей. Когда нужно, они действуют очень плотно, перекрывая почти все возможные ходы. Даже у сборной Бразилии возникли сложности в матче с этим соперником, не говоря уже о других командах.
Теряются, если соперник креативит
Но есть у этой модели и серьёзный недостаток. Как только соперник придумывает что-то нестандартное, у сборной Швейцарии возникают проблемы. Именно в таком ключе команда Якина пропускала мячи в матчах с Бразилией и Сербией.
Форма Брила Эмболо
На этом турнире темнокожий нападающий забил два мяча. Но гораздо важнее то, какой объём работы он выполняет на поле. Эмболо великолепно укрывает мяч корпусом и здорово играет спиной к воротам. В игре с сербами форвард собрал на себе немало фолов и принёс команде заметную пользу.
Готовность Яна Зоммера
Представить нынешнюю сборную Швейцарии без Яна Зоммера очень тяжело. Однако на игру с Сербией тренеры даже не включили его в заявку из-за простуды. Сложно сказать, в каком состоянии Зоммер подойдёт к матчу с Португалией. С учётом грозной атаки соперники любая ошибка может стать роковой.
Роль Гранита Джаки
В матче с Сербией Джака успевал заниматься и своими прямыми обязанностями, и соперников провоцировать. Капитан очень важен для нынешней сборной Швейцарии, а его вдохновенную игру уже оценили — не зря же его признали лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа.
Тяжёлые фланги обороны
Ни Родригес, ни Видмер пока не внушают доверия. Рикардо сбавил за последнее время, в том числе и с точки зрения атакующих функций. К тому же оба уже не молоды: Видмеру — 29 лет, Родригесу — 30. Есть ощущение, что фланги — самое слабое место в обороне сборной Швейцарии.
Есть резерв
В запасе у Швейцарии есть ребята, способные усилить игру команды по ходу матча. Это касается и опытных, и молодых футболистов. Сеферович, Фрай, Фернандеш, Окафор — каждый из них готов помочь сборной в любую минуту.
Предсказуемый состав
Стартовый состав сборной Швейцарии легко предугадать. Якин периодически меняет его, если в дело вмешиваются травмы. Зоммер пропустил последний матч в группе, Шакири не попал в основу во второй игре. Но в целом обойма остаётся неизменной.
Глобально не слабее Португалии
В целом нельзя сказать, что сборная Швейцарии сильно уступает сопернику. Команда уверенно прошла отбор на ЧМ-2022, оставив позади Италию. А на прошлом чемпионате Европы швейцарская команда пробилась в четвертьфинал, выбив самих французов.
Парни с характером
Джака выполняет огромный объём работы, но при этом его взрывной характер может стать проблемой в плей-офф. Гранит нередко получал красные карточки в клубе, а на ЧМ-2022 отметился провокационным поведением в игре с сербами. Чрезмерные эмоции могут дорого обойтись команде в 1/8 финала.
1/8 финала, 6 декабря, 22:00: Португалия – Швейцария
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