Со скандалом обыграли Сербию, но что теперь? Шансы Швейцарии в 1/8 финала

Тяжёлые фланги обороны

Ни Родригес, ни Видмер пока не внушают доверия. Рикардо сбавил за последнее время, в том числе и с точки зрения атакующих функций. К тому же оба уже не молоды: Видмеру — 29 лет, Родригесу — 30. Есть ощущение, что фланги — самое слабое место в обороне сборной Швейцарии.