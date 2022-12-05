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Япония – Хорватия – 1:1 по пенальти 1:3, обзор и статистика матча, 5 декабря 2022 года, чемпионат мира по футболу

Суперматч игрока «Зенита» на ЧМ! Но главный герой Хорватии показал себя в серии пенальти
Анатолий Романов
Суперматч игрока «Зенита» на ЧМ!
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Ловрен сделал голевую передачу в плей-офф.

Сборная Хорватии – финалист ЧМ-2018 в России – дошла уже до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. И опять побеждает в серии пенальти!

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/8 финала
05 декабря 2022, понедельник. 18:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 1
1 : 3
Хорватия
1:0 Маэда – 43'   1:1 Перишич – 55'

Хорваты в матче с Японией забрали себе мяч с первых минут (60% контроля до перерыва), и этого следовало ждать, если вспомнить, с каким процентом владения японцы победили в 3-м туре группового этапа Испанию. В роли центрфорварда у «шашечных» впервые на ЧМ-2022 вышел Бруно Петкович из загребского «Динамо», а экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя, который, казалось, закрепился в основе, остался на скамейке. Вероятно, главный тренер Златко Далич рассчитывал на то, что высокий, мощный Петкович будет иметь преимущество в штрафной соперника благодаря своим физическим данным. Хорваты совершали много кроссов, а ещё активно использовали забросы за спины тройке центрбеков Японии. Отыскали слабое звено в лице правого центрального – Такэхиро Томиясу. В частности, после ошибки этого игрока на восьмой минуте только чудо спасло азиатов от пропущенного гола. Впрочем, возможно, VAR отменил бы гол, так как Иван Перишич мог сфолить при отборе мяча.

Но в целом команда Хадзимэ Мориясу справлялась с атаками Хорватии. Сборная Японии слаженно защищалась и прессинговала в среднем блоке, все остальные звенья в их схеме 3-4-2-1 или 5-2-2-1 сохраняли прочность. Интересно, что в основу японцев не попал автор победного гола в ворота испанцев Ао Танака. Но и без него центр поля работал как надо, а контрвыпады азиатов были очень опасными. Завладевая мячом, Япония стремилась создавать преимущество в центре за счёт двух опорников и двух инсайдов — Рицу Доана и Даити Камады — против тройки центрхавов «шашечных». Очень впечатляла игра между линий Доана, который, к слову, в своё время едва не оказался в ЦСКА.

В первом тайме команды нанесли по три удара и по одному — в створ. Единственное попадание японцев привело к голу. Летевший коршуном на любой мяч центрфорвард Дайдзэн Маэда из «Селтика» поймал тот отскок, после которого можно было утолить бомбардирский голод. В этом эпизоде сборная Японии очень хитро разыграла угловой и в очередной раз выиграла первое касание на подаче. Как ни удивительно, стандарты команды Мориясу превращались в проблему для хорватов.

После перерыва финалистам ЧМ-2018 требовалось прибавлять в скорости и комбинационной игре. Хорватам нужны были нестандартные решения, тем более там есть кому их принимать, начиная от Луки Модрича и заканчивая… Деяном Ловреном. Когда «шашечные» отыгрались на 55-й минуте, их гол создал не звёздный плеймейкер «Реала», а именно игрок «Зенита». Центральный защитник неожиданно включился в розыгрыш мяча на чужой половине поля и выполнил прекрасную подачу. Примерно такие мы стали видеть от Ловрена в этом сезоне РПЛ, прежде всего на Малкома. И, конечно же, гениально всё исполнил Иван Перишич, попавший ударом головой в дальний нижний угол. Индивидуальное мастерство звёзд всё же принесло гол продолжавшим надеяться на забросы «шашечным».

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Это была игра «на три результата». Чувствовалось, конечно, что хорваты повыше классом, тем не менее ни их победу, ни победу японцев, ни переход матча в дополнительное время после ничьей нельзя было бы назвать несправедливым исходом 90 минут. Далич верил в крупных нападающих: Петковича поменял не Ливайя, а рослый Анте Будимир. Ему бы Маруана Феллайни, от которого сборная Японии пострадала в плей-офф на ЧМ-2018 в России! Героем вечера мог стать и Модрич: сейв Сюити Гонды после удара полузащитника «Реала» – один из самых красивых моментов встречи.

Во втором тайме тоже было равенство по ударам в створ – 2:2, хотя в сумме хорваты били чуть чаще (9:6). А в концовке команды уже больше боялись пропустить, нежели хотели забить. Так что дело дошло до овертайма. Команде Далича не привыкать бегать лишние полчаса. На ЧМ-2018 они в плей-офф играли дополнительное время с Данией, Россией и Англией, а на Евро-2020 – с Испанией.

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Если вы не смотрели дополнительное время этого матча, то ничего не пропустили. Соперники по разу пробили в створ и, не создав по-настоящему голевых моментов, дождались серии пенальти. Далич неожиданно убрал с поля Модрича, дал немного времени экс-полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. А лучшим полевым игроком у Хорватии по оценкам Sofascore стал Ловрен (7,6 балла). Помимо голевой передачи, Деян отметился девятью выносами мяча и семью выигранными единоборствами из девяти, в его активе по одному отбору, перехвату и заблокированному удару.

Теперь не только Россия, но и Япония знает, что с хорватами не стоит доходить до серии пенальти. Такуми Минамино, Каору Митома и капитан Майя Йосида проиграли свои дуэли великолепному голкиперу Доминику Ливаковичу, поэтому даже попадание Ливайи в штангу не помешало победе «шашечных» — решающий пенальти реализовал экс-спартаковец Марио Пашалич. В четвертьфинале команда Далича сыграет с победителем пары Бразилия – Южная Корея.

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