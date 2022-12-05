Суперматч игрока «Зенита» на ЧМ! Но главный герой Хорватии показал себя в серии пенальти

Сборная Хорватии – финалист ЧМ-2018 в России – дошла уже до четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. И опять побеждает в серии пенальти!

Хорваты в матче с Японией забрали себе мяч с первых минут (60% контроля до перерыва), и этого следовало ждать, если вспомнить, с каким процентом владения японцы победили в 3-м туре группового этапа Испанию. В роли центрфорварда у «шашечных» впервые на ЧМ-2022 вышел Бруно Петкович из загребского «Динамо», а экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя, который, казалось, закрепился в основе, остался на скамейке. Вероятно, главный тренер Златко Далич рассчитывал на то, что высокий, мощный Петкович будет иметь преимущество в штрафной соперника благодаря своим физическим данным. Хорваты совершали много кроссов, а ещё активно использовали забросы за спины тройке центрбеков Японии. Отыскали слабое звено в лице правого центрального – Такэхиро Томиясу. В частности, после ошибки этого игрока на восьмой минуте только чудо спасло азиатов от пропущенного гола. Впрочем, возможно, VAR отменил бы гол, так как Иван Перишич мог сфолить при отборе мяча.

Но в целом команда Хадзимэ Мориясу справлялась с атаками Хорватии. Сборная Японии слаженно защищалась и прессинговала в среднем блоке, все остальные звенья в их схеме 3-4-2-1 или 5-2-2-1 сохраняли прочность. Интересно, что в основу японцев не попал автор победного гола в ворота испанцев Ао Танака. Но и без него центр поля работал как надо, а контрвыпады азиатов были очень опасными. Завладевая мячом, Япония стремилась создавать преимущество в центре за счёт двух опорников и двух инсайдов — Рицу Доана и Даити Камады — против тройки центрхавов «шашечных». Очень впечатляла игра между линий Доана, который, к слову, в своё время едва не оказался в ЦСКА.

В первом тайме команды нанесли по три удара и по одному — в створ. Единственное попадание японцев привело к голу. Летевший коршуном на любой мяч центрфорвард Дайдзэн Маэда из «Селтика» поймал тот отскок, после которого можно было утолить бомбардирский голод. В этом эпизоде сборная Японии очень хитро разыграла угловой и в очередной раз выиграла первое касание на подаче. Как ни удивительно, стандарты команды Мориясу превращались в проблему для хорватов.

После перерыва финалистам ЧМ-2018 требовалось прибавлять в скорости и комбинационной игре. Хорватам нужны были нестандартные решения, тем более там есть кому их принимать, начиная от Луки Модрича и заканчивая… Деяном Ловреном. Когда «шашечные» отыгрались на 55-й минуте, их гол создал не звёздный плеймейкер «Реала», а именно игрок «Зенита». Центральный защитник неожиданно включился в розыгрыш мяча на чужой половине поля и выполнил прекрасную подачу. Примерно такие мы стали видеть от Ловрена в этом сезоне РПЛ, прежде всего на Малкома. И, конечно же, гениально всё исполнил Иван Перишич, попавший ударом головой в дальний нижний угол. Индивидуальное мастерство звёзд всё же принесло гол продолжавшим надеяться на забросы «шашечным».

Это была игра «на три результата». Чувствовалось, конечно, что хорваты повыше классом, тем не менее ни их победу, ни победу японцев, ни переход матча в дополнительное время после ничьей нельзя было бы назвать несправедливым исходом 90 минут. Далич верил в крупных нападающих: Петковича поменял не Ливайя, а рослый Анте Будимир. Ему бы Маруана Феллайни, от которого сборная Японии пострадала в плей-офф на ЧМ-2018 в России! Героем вечера мог стать и Модрич: сейв Сюити Гонды после удара полузащитника «Реала» – один из самых красивых моментов встречи.

Во втором тайме тоже было равенство по ударам в створ – 2:2, хотя в сумме хорваты били чуть чаще (9:6). А в концовке команды уже больше боялись пропустить, нежели хотели забить. Так что дело дошло до овертайма. Команде Далича не привыкать бегать лишние полчаса. На ЧМ-2018 они в плей-офф играли дополнительное время с Данией, Россией и Англией, а на Евро-2020 – с Испанией.

Если вы не смотрели дополнительное время этого матча, то ничего не пропустили. Соперники по разу пробили в створ и, не создав по-настоящему голевых моментов, дождались серии пенальти. Далич неожиданно убрал с поля Модрича, дал немного времени экс-полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. А лучшим полевым игроком у Хорватии по оценкам Sofascore стал Ловрен (7,6 балла). Помимо голевой передачи, Деян отметился девятью выносами мяча и семью выигранными единоборствами из девяти, в его активе по одному отбору, перехвату и заблокированному удару.

Теперь не только Россия, но и Япония знает, что с хорватами не стоит доходить до серии пенальти. Такуми Минамино, Каору Митома и капитан Майя Йосида проиграли свои дуэли великолепному голкиперу Доминику Ливаковичу, поэтому даже попадание Ливайи в штангу не помешало победе «шашечных» — решающий пенальти реализовал экс-спартаковец Марио Пашалич. В четвертьфинале команда Далича сыграет с победителем пары Бразилия – Южная Корея.