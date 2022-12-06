Двойные стандарты? Из-за скандала в матче Сербии и Швейцарии пострадает лишь одна сторона

Сборная Сербии уже покинула ЧМ-2022 в Катаре, но по ходу турнира вляпалась в несколько скандалов. Перед первой игрой с Бразилией (0:2) в раздевалке команды появился флаг – там была изображена карта Сербии с Косовом в составе. Всё это сопровождала надпись: «Не сдаваться». Федерация футбола Косова (ФФК) моментально отреагировала и призвала применить наказание: «Такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие. Неприемлемо, что этот акт замалчивается. Мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА в соответствии с правилами наказала Федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям футбола».

Министр спорта Косова призвал международные футбольные инстанции разобраться в ситуации: «Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА, мы ожидаем конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косову, используя для этого чемпионат мира по футболу».

Игроки сборной Сербии Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Второй матч группового этапа с Камеруном (3:3) прошёл для сербов спокойно, но заключительная игра со Швейцарией (2:3) не обошлась без скандала. Сербские болельщики выкрикивали на игре расистские заряды, оскорбляя Гранита Джаку и Шердана Шакири. Оба швейцарских футболиста родились в семьях косовских албанцев. Болельщик Хасан Рахмани (родился в Косове), рассказал, что при входе на стадион у него отобрали флаг Албании, а сербским фанатам разрешили пронести на матч националистическую символику. Но и швейцарцы провоцировали сербских фанатов, демонстрируя «орла» (символ Албании, расположенный на гербе. — Прим. «Чемпионата»). По правилам ФИФА, демонстрация подобных жестов также считается проявлением политической позиции – за это могут наказать команду. Сербские фанаты ответили зарядами «Косово – это Сербия» и призвали расправиться с албанцами.

По этой причине Федерация футбола Косова снова обратилась в ФИФА. Просьба всё та же – нужно наложить санкции на футбольную ассоциацию Сербии. На этот раз для того, чтобы на «стадионах больше никогда не звучали фашистские выкрики». ФФК обратила внимание на заряды болельщиков и реакцию главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича. Тот якобы оскорблял швейцарских албанцев во время игры.

В центре внимания оказался и Джака. Капитан сборной Швейцарии во время игры демонстрировал неприличные жесты и выкрикивал оскорбления в адрес футболистов на скамейке сборной Сербии. А в добавленное время повздорил с защитником Николой Миленковичем – серб толкнул швейцарца, и это привело к ещё одному конфликту. Но капитана сборной Швейцарии не дисквалифицировали.

Игорь Федотов футбольный судья «Зажевать такой момент с Джакой – это в стиле ФИФА. Они ведь так же зажевали момент с 12-м игроком сборной Австралии, с отменой гола Франции после финального свистка… Им не нужны скандалы, они ничего не объясняют – всё закрыто: Швейцария прошла дальше, вопросов нет – ну, пускай играет. Так же и с Францией. Конечно, Джаку надо было удалять. А раз не удалили во время матча – дисквалифицировать после. Но в ФИФА предпочитают это замолчать».

ФИФА уже сообщила, что возбудила второе дисциплинарное дело в отношении Сербской футбольной ассоциации. Организация рассмотрит несколько эпизодов на предмет возможного нарушения дисциплинарного кодекса, включая неправомерные действия футболистов и официальных лиц, а также дискриминацию. При этом ФИФА не уточнила, о каких конкретно эпизодах идёт речь. Судя по всему, сербов ждёт серьёзное наказание за поведение болельщиков и скамейки запасных во время игры со швейцарцами, а Джака избежит санкций. По крайней мере, в заявлении ФИФА не указано, что дисциплинарный комитет рассмотрит поведение игрока.