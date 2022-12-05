Почувствовал себя униженным? Звезда Бразилии устроил грызню в команде в самый разгар ЧМ

Вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор хочет досрочно разорвать контракт с брендом Nike, действующий до 2028 года. Футболист недоволен отношением компании и считает, что его недооценивают, сообщает As.

Источники, близкие к Винисиусу, исключают любую возможность примирения. На ровном месте вингер провоцирует конфликт внутри сборной Бразилии во время чемпионата мира в Катаре и идёт на конфронтация с партнёрами Ришарлисоном и Родриго.

Почему Винисиус недоволен

Главной причиной желания футболиста разорвать отношения с Nike стала реклама к ЧМ-2022. Nike является техническим спонсором сборной Бразилии. Компания решила не использовать Винисиуса в маркетинговых мероприятиях перед стартом турнира.

В рекламе задействовали вингера «Реала» Родриго Гоэса и форварда «Тоттенхэма» Ришарлисона. Последний стал лицом фирмы в ходе презентации новой формы к чемпионату мира. Это очень не понравилось Винисиусу. Финансовая сторона сделки тоже не устраивает вингера. Винисиус хочет, чтобы ему платили больше.

Винисиус Жуниор на ЧМ-2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бразилец решил расторгнуть контракт с Nike ещё несколько недель назад. На ЧМ-2022 он играет в старой модели бутс Mercurial из прошлой коллекции. Информация о недовольстве игрока появилась в СМИ только сейчас. В связи с этим вероятен конфликт Винисиуса с Родриго и Ришарлисоном.

Nike стал спонсором Винисиуса, когда тому было 13 лет. Сейчас вингеру 22 года. И он вдруг почувствовал себя униженным. Винисиус создаёт проблемы на ровном месте в самый разгар ЧМ.

Неужели было так сложно потерпеть и решить все вопросы уже после турнира? Как бы не повторился летний инцидент, когда Винисиус и Ришарлисон устроили стычку на тренировке, которую удалось погасить только при помощи партнёров.

Конфликт Винисиуса Жуниора и Ришарлисона Фото: Koji Watanabe/Getty Images

К кому Винисиус может уйти

По данным Globo Esporte, адвокаты Винисиуса в данный момент работают над разрывом контракта бразильца с Nike. Они хотят как можно скорее заключить соглашение с другим известным брендом, который оценит бразильца как мировую звезду.

Винисиус ещё очень молод. Предположительно, он будет успешно выступать на футбольном поле в течение ближайших 12-15 лет. Найти новый бренд будет не так уж сложно. Adidas одевает «Реал», что делает Винисиуса интересным для них футболистом, Хотя у немцев достаточно звёздных клиентов во главе с Лионелем Месси, Каримом Бензема, Мохамедом Салахом и ещё примерно с десятком игроков, которые по степени именитости не уступают Винисиусу.

Есть вариант с Puma, которая подписала контракт с Неймаром. Опять же, лицом этого бренда Винисиус тоже не будет. New Balance – ещё одна успешная компания, самым известным представителем которой является вингер «Баварии» Садио Мане. Сомнительно, что они станут задвигать Мане ради бразильца. Тем более после того, как Винисиус со скандалом решил расстаться со своим долгосрочным спонсором.

У Винисиуса почти 30 миллионов подписчиков в социальных сетях, он имеет огромное влияние в Бразилии и является ключевым игроком «Реала». Его проблема с точки зрения маркетинга заключается в стандартной и неприметной как для латиноамериканцев внешности. Родриго в этом плане немного лучше, а Ришарлисон является чуть ли не самым стильным футболистом сборной Бразилии наряду с Неймаром. Именно поэтому Ришарлисон стал лицом Nike на презентации формы перед ЧМ.

С трудом верится, что на новом месте ему предоставят значительно лучшие условия. Лицом бренда он не станет. Перекрыть недостатки внешности мог бы суперзвёздный статус уровня Лионеля Месси, Криштиану Роналду или Килиана Мбаппе, но пока бразилец далёк от этого.