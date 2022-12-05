Зря в России смеялись над вратарём сборной Хорватии! Теперь он национальный герой

Ленты соцсетей бурлили после замены Луки Модрича в матче с Японией в духе: «Кто же теперь у хорватов будет бить пенальти?» Однако тренер «клетчатых» Златко Далич сохранял спокойствие – он знал, что в воротах у него скала. Доминик Ливакович уверенно отыграл основное время матча 1/8 финала (особенно хорош был его сейв во втором тайме после удара Эндо под перекладину), а в серии пенальти стал настоящим героем.

В России Доминика могут помнить по неловкой игре за Хорватию в матче с командой Валерия Карпина в сентябре прошлого года. Тогда Ливаковичу досталось и от хорватских, и от российских болельщиков, а кто-то даже смеялся. Зря. Сегодня он – национальный герой Хорватии.

Ливакович стал всего четвёртым в истории кипером на ЧМ, не позволившим игрокам соперника трижды поразить свои ворота в серии 11-метровых. Доминик повторил достижения украинца Александра Шовковского (со Швейцарией, 2006 год), португальца Рикарду (с Англией, тоже 2006-й) и соотечественника Даниэля Субашича (с Данией, 2018-й).

Подарил машину первому тренеру в знак благодарности

Четыре года назад на чемпионате мира в России Ливакович тоже носил свитер с первым номером, но тогда основным вратарём хорватов без вариантов был Субашич. После его ухода тренеры наигрывали Ловре Калинича, но неудачная игра этого вратаря в отборе Евро-2020 позволила выйти на первые роли Ливаковичу – Доми уже третий год считается основным в рамке Хорватии.

Удивительное дело, но талантливый Ливакович, которому в январе исполнится уже 28 лет, до сих пор выступает в родном чемпионате. Он блестяще защищает ворота загребского «Динамо» в еврокубках, однако до сих пор не променял чемпионат Хорватии на топовый клуб.

В детстве Доми мечтал о карьере баскетболиста, фанатея от игры прославленного хорватского центрового Николы Вуйчича, но всё же выбрал футбол. Ливакович начинал в НК «Загреб», дебютировав в основе в 17 лет, после чего провёл за клуб ещё четыре сезона и заслужил трансфер в самую статусную команду страны – загребское «Динамо». Вратарь обошелся клубу в € 625 тыс.

Йосип Чондрич и Доминик Ливакович с первым тренером Фото: nkistra.com

Особенно за своё становление Ливакович благодарен первому тренеру Желько Ньежичу. «В группе подготовки Доминик был нескладным и даже несколько неуклюжим. Поэтому я посоветовал ему несколько упражнений для развития пластичности, а также регулярно посещать бассейн», – признался Дед, как ласково называют его воспитанники. В 2019 году Ливакович и ещё один вратарь Йосип Чондрич (в сезоне-2020/2021 защищал ворота волгоградского «Ротора») узнали, что у Ньежича сломался автомобиль, и подарили Деду новый.

Обидел Кейна и команду Моуринью

Пластику тренер развил у Доминика что надо. Вратарь настолько прокачался, что сегодня на его счету 14 отражённых 11-метровых в карьере. В августе 2020 года в отборочном матче Лиги чемпионов с румынским «Клужем» Ливакович отразил пенальти от Чиприана Дяка. Игра перешла в дополнительное время и закончилась ничьей 2:2, что привело к серии пенальти. «Динамо» победило в ней со счётом 6:5, а вратарь загребцев потащил два удара с «точки».

В групповой этап Лиги чемпионов динамовцы не пробились, зато пошумели в Лиге Европы. Ливакович пропустил всего один мяч в пяти играх группового турнира и, конечно, же тащил пенальти. В октябре он спас для команды ничью, отразив 11-метровый в исполнении полузащитника «Фейеноорда» Стивена Бергёйса. А потом был феноменальный матч «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом» – загребцы победили команду Моуринью по сумме двух встреч (3:2). Особенно впечатлил сейв Доминика после удара головой в упор Гарри Кейна – он парировал удар каратистским приёмом.

Сейв Ливаковича после удара Кейна в матче с «Тоттенхэмом» в 2021 году Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Такая закалка вдохновила Ливаковича на выдающийся перформанс с Японией – эту игру он считает лучшей в карьере. «Ощущения потрясающие в первую очередь благодаря команде, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли. Японцы отлично прессинговали в начале. Это была тяжёлая игра, они были хорошо подготовлены, но и мы тоже. Мы выиграли, когда нам было труднее всего», – сияет Доминик.

Девушка — модель и фигуристка

Лучшим клубам Европы нужно будет выложить солидную сумму, чтобы заполучить вратаря, ставшего одним из самых ярких открытий турнира. И им стоит поторопиться. Ливакович намерен играть в футбол не дольше 35 лет, после чего намерен начать общественную или политическую карьеру. Этому благоволит его воспитание в высокосветской атмосфере. Его отец Здравко Ливакович – инженер-строитель и бывший Министр инфраструктуры Хорватии. Дедушка и бабушка по отцовской линии были рентгенологом и преподавателем английского языка соответственно.

Доминик Ливакович и Хелена Матич Фото: из личного архива Доминика Ливаковича

«Я поступил в университет, чтобы изучать дипломатию и международные отношения. Но пока что времени на учёбу практически не остаётся, однако ближе к концу карьеры я получу диплом. Особенно меня заботят вопросы экологии», – признался лучший вратарь Хорватии 2019 года.

Пару вратарь подобрал себе не менее известную, чем семья. Летом 2022 года вратарь женился на хорватской модели Хелене Матич, которую местная пресса сравнивает с актрисой Меган Маркл. Церемония бракосочетания прошла в церкви Святой Стошии в Задаре, а торжество состоялось на роскошном курорте Факленштейнер. Девушка вратаря почти 20 лет занималась фигурным катанием, но завершила карьеру из-за травмы колена, а недавно она закончила обучение на факультете текстильных технологий.