Такого в истории чемпионатов мира ещё не было. Зачем Бразилия выпустила третьего вратаря?

Сборная Бразилии не испытала никаких проблем в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Команда Тите ещё в первом тайме забила четыре мяча в ворота Южной Кореи и спокойно довела встречу до победы — 4:1.
Всё сложилось настолько удачно, что после перерыва южноамериканцы выпустили на поле и 39-летнего защитника Дани Алвеса, и третьего вратаря Вевертона. Отдельно нужно упомянуть появление голкипера. Вевертон вышел на 80-й минуте вместо Алисона Бекера и впервые сыграл на этом чемпионате мира.
Дани Алвес
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Таким образом, каждый из 26 футболистов сборной Бразилии принял участие хотя бы в одном матче ЧМ. Это первый подобный случай в истории. Во встрече 3-го тура группового этапа с Камеруном (0:1) тренерский штаб пятикратных чемпионов мира выпустил резервный состав. Место в воротах занял Эдерсон, а третий голкипер Вевертон остался единственным футболистом, не сыгравшим на групповом этапе. И вот в матче 1/8 финала бразильцам представился шанс исправить этот недочёт.
Вевертону уже 34 года (через неделю, 12 декабря, исполнится 35). В 2016-м он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Рио. В финальном матче с немцами (1:1, 5:4 пен.) отразил один удар в серии пенальти и помог команде одержать победу на турнире. Всю карьеру провёл в бразильских клубах, с 2018 года играет за «Палмейрас».
Что касается второго тайма, то бразильцы, выполнив задачу, немного расслабились, и корейцы сумели забить гол престижа. Таким образом, Бразилия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Хорватией. Ранее команда Златко Далича обыграла Японию. Основное время завершилось со счётом 1:1, в овертайме зрители голов не увидели, а в серии пенальти победили хорваты — 3:1.
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