Бразилия зря уничтожила Корею. Это обернётся для неё проблемами

Что там по психологии у «селесао»? Есть грустные примеры из прошлого с другими сборными.

Бразилия кайфовала от самой себя. Их первый тайм – просто образец нарциссизма. Каждое действие, каждое решение – всё ради красоты. Иногда даже не ради голов, а ради аплодисментов и будущих тиктоков. Бразилию критиковали на групповом этапе: за голы исключительно во вторых таймах, за поражение от Камеруна, за то, что им нет дела до результата. Но с Кореей они дали всем масштабный ответ. И в первом тайме просто разнесли соперника. Включились не максимум на 10-15 минут матча, а на целых 45. Это было великолепно. Абсолютное доминирование. Но в этом и кроется главная опасность.

Несколько интересных фактов.

2002 год. Англия в 1/8 финала вкатила три мяча Дании, а потом влетела Бразилии.

2006 год. Бразилия в похожем стиле вынесла Гану в 1/8 финала – 3:0. В четвертьфинале — поражение от Франции 0:1.

2010 год. Германия накидала соперникам восемь мячей в первых двух матчах плей-офф. В полуфинале проиграла Испании, не забив ни разу.

Пока никаких выводов. Никто не утверждает, что Корее нужно было забить один мяч и встать у своих ворот. За это бразильцев раскритиковали бы ещё больше. Вопрос лишь в грамотной трате эмоций – ведь на таких интенсивных турнирах решает не только физическая готовность, но и то, что у тебя в голове.

А теперь представьте себя частью команды. В любом виде спорта – неважно, футбол или нет. Представим, что идёт турнир, где вам нужно выиграть три или условно четыре матча, чтобы забрать трофей. Вы волнуетесь, ведь на вас будут смотреть болельщики. Выходите и в первом же матче уничтожаете соперника с крупным счетом. Что про вас скажут? Да эти парни/девушки точно победят всех! У других просто нет шансов.

Празднования бразильцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Знаете, что сегодня напишут бразильские и мировые СМИ? Что это самая крутая сборная Бразилии за последние 20 лет, и они просто не могут не выиграть чемпионат мира. Теперь в головах многих они не только великие кудесники, но и парни, способные легко сделать любой результат. Какая главная проблема иметь такой статус? Реальный шанс расслабиться и недооценить соперника уже в следующем туре. Тем более когда это всего лишь Хорватия – команда, которая еле-еле прошла Японию и отскочила от Бельгии в решающем матче за выход из группы.

Конечно, Тите понимает это лучше других. Возможно, поэтому во втором тайме он попросил снизить темп, чтобы не закатить сопернику ещё четыре и избежать окончательно вхождения на небосклон. Да и гол Кореи точно смягчил положение. Значит, даже Алисон может пропускать. Пусть и с рикошетом.

Бразилия за последние четыре чемпионата мира проходила стадию четвертьфинала только раз – на домашнем турнире, где они получили в полуфинале семь от Германии. При этом каждый раз от них ждут трофея. У них более чем реальный шанс взять его в Катаре. Но для этого точно нужно избежать психологических заскоков.