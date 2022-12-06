Встреча Роналду и Испании в четвертьфинале под угрозой! Ждём новых сенсаций? LIVE ЧМ-2022

Всем привет! На чемпионате мира в Катаре подходит к концу первая стадия плей-офф. Сегодня, 6 декабря, пройдут заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых определится последняя четвертьфинальная пара.
В 18:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче сборных Марокко и Испании. Африканская команда — одна из главных сенсаций чемпионата мира. Марокканцы умудрились занять первое место в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой. А вот испанцы в своём квартете финишировали вторыми, пропустив вперёд Японию.
А в 22:00 мск начнётся игра Португалия — Швейцария. Криштиану Роналду и его партнёры, несмотря на поражение в последнем туре, провели групповой этап уверенно и заняли первое место с шестью очками. Швейцарцы тоже справились с задачей благодаря победе в скандальном матче с Сербией.
Здесь вы сможете оперативно узнавать о главных событиях сегодняшних матчей. Присоединяйтесь!
- 6 декабря 2022
-
12:10
-
11:54
-
11:48
-
11:46
-
11:42
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:11
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:24
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:50
-
09:46
-
09:37
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:21
-
08:20
-
07:40
-
07:25
-
07:00