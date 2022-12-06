Встреча Роналду и Испании в четвертьфинале под угрозой! Ждём новых сенсаций? LIVE ЧМ-2022

Всем привет! На чемпионате мира в Катаре подходит к концу первая стадия плей-офф. Сегодня, 6 декабря, пройдут заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых определится последняя четвертьфинальная пара.

В 18:00 мск прозвучит стартовый свисток в матче сборных Марокко и Испании. Африканская команда — одна из главных сенсаций чемпионата мира. Марокканцы умудрились занять первое место в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой. А вот испанцы в своём квартете финишировали вторыми, пропустив вперёд Японию.

А в 22:00 мск начнётся игра Португалия — Швейцария. Криштиану Роналду и его партнёры, несмотря на поражение в последнем туре, провели групповой этап уверенно и заняли первое место с шестью очками. Швейцарцы тоже справились с задачей благодаря победе в скандальном матче с Сербией.

Здесь вы сможете оперативно узнавать о главных событиях сегодняшних матчей. Присоединяйтесь!