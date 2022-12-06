«Очень расстроился бану России. Я люблю Москву». Эмоции Влашича от выхода в 1/4 финала ЧМ

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал чемпионата мира – с помощью серии пенальти. На ЧМ Хорватия выигрывает её третий раз подряд. Вратарь хорватов Ливакович отбил три удара японцев.

После матча с российскими журналистами пообщались наши хорватские друзья — Влашич и Ловрен. Россию тоже обсудили.

Влашич поделился воспоминаниями о ЦСКА и рассказал об Алексее Миранчуке

— Что скажешь после матча?

— У японцев отличная сборная! Они доказали это ещё на групповом этапе, обыграв Германию и Испанию. Сегодня они сыграли очень дисциплинированно, уверенно в обороне и пытались ловить нас на контратаках. Но мы доминировали по ходу всего матча и должны были побеждать ещё в основное время. К счастью, довели дело до победы.



— Ливакович был невероятен.

— Да, он великолепен. Нужно отдать ему должное и поблагодарить всем вместе. Когда вратарь отбивает три пенальти – он очень хорош.

Вратарь хорватов Доминик Ливакович парирует пенальти Фото: Julian Finney/Getty Images

— Не нервничал перед своим ударом? Бить первым большая ответственность.

— Лично для меня легче пробить пенальти, чем смотреть за тем, как их исполняют ребята. Когда смотришь со стороны, ничего не можешь сделать. Я был уверен, что забью. Тренировал их до чемпионата мира, поэтому был совершенно спокоен.



— От Хорватии ждут повторения 2018-го?

— Не думаю. Сейчас в сборной 18 новых игроков по сравнению с прошлым турниром. У нас новая команда. Прошлые ребята были очень уверены в себе. У нас же микс опыта и молодости.



— Как сейчас вспоминаешь свой период в ЦСКА?

— Время в ЦСКА было великолепным! Возможно, это лучший период в моей карьере. Хотя последние три месяца в Италии тоже были восхитительными. Про армейский клуб и их болельщиков могу сказать только самое лучшее! С некоторыми футболистами я всё ещё общаюсь.

Никола Влашич в ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты сейчас играешь с Алексеем Миранчуком.

— Да, мы замечательные друзья. Всегда ходим обедать вместе с моей женой и его девушкой. Могу назвать его своим близким другом! Он прекрасный футболист, с уверенностью говорю это.



— На каком языке вы разговариваете?

— По-разному. Немного на русском, английском и чуть-чуть на итальянском. Мне грустно, что его нет здесь, как и моих российских друзей из ЦСКА.



— Расскажи подробнее про Миранчука.

— Я помню наши битвы в РПЛ, когда ЦСКА играл с «Локомотивом». Тренер постоянно нам говорил, что он хороший игрок: «Приглядывайте за ним». Сейчас я узнал Миранчука ещё лучше. Его качество видно сразу — техничен на мяче, отлично видит поле. Пашалич тоже мне говорил, что он потрясающий.



— В России было много новостей, что, когда ты был в ЦСКА, тобой интересовался «Зенит». Правда ли это?

— Не могу сказать, но я слышал что-то об этом.

— Также было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА ты был очень расстроенным и не хотел играть.

— Это неправда! Я отдавался на все сто процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто уже почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. В итоге так и вышло. Кажется, это было в последние два дня летнего трансферного окна.



— Какое воспоминание из тех времён главные?

— Молодость нашего ЦСКА в первом моём сезоне. Мы были очень голодные. В каждой игре доминировали, доминировали, доминировали, но проигрывали! Нам просто не хватало опыта. Если бы у нас его было чуть больше, мы бы выиграли РПЛ в том сезоне. Мы играли в лучший футбол в лиге, Чалов стал лучшим бомбардиром — он тоже потрясающий. Я всегда буду помнить это. Как и всегда буду помнить Гончаренко — удивительный тренер.



— Почему?

— Он давал мне свободу, зарядил меня уверенностью. Без него я бы не был там, где сейчас. Безусловно, пока это мой самый важный тренер в карьере. В такой период карьеры, когда молод, ты должен чувствовать свободу и уверенность. Гончаренко дал мне это.



— Ты понимаешь, почему период карьеры в «Вест Хэме» был не таким успешным, как в ЦСКА?

— Иногда так случается. Я был там девять месяцев, не играл, был несчастлив. Поэтому и пытался уйти туда, где буду получать игровое время. Но я всё ещё игрок «Вест Хэма», посмотрим, что произойдёт летом.

Никола Влашич в «Вест Хэме» Фото: Alex Pantling/Getty Images

— Допускаешь, что ещё вернёшься в РПЛ?

— Конечно. Повторюсь, я люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА.



— Ты готов вернуться только в ЦСКА?

— Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА.



— Смотришь ли ты игры ЦСКА?

— Я смотрел игру со «Спартаком» и матчи с «Зенитом». Что касается других игр, у нас иногда совпадает время проведения матчей, иногда просто не могу найти, где посмотреть. Но когда есть возможность — обязательно смотрю.

— Твои эмоции, когда увидел новости о бане России?

— Очень расстроился. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, в будущем смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы.



— Ты же играл против Захаряна?

— О, я помню его, да. Правда, сыграл против него всего раз, но он крутой игрок. Моро мне говорил, что Арсен — потрясающий талант. Желаю ему перейти в «Челси».

Ловрен поделился секретом Ливаковича и объяснил победы в сериях пенальти судьбой

— Очередная победа в серии пенальти на чемпионате мира. Как?

— Так просто складываются звёзды! Мы должны бороться до самого конца. Если не бьешься до последнего, никогда не добьёшься побед и наград. Да, сегодня пришлось страдать, но мы были вознаграждены.



— Что значит эта победа для Хорватии?

— Сегодня мы показали всем, что мы входим в топ-8 сборных мира. Доказали, что четыре года назад это не просто случайность, а всё было по делу!

— Ты сегодня сделал голевую передачу.

— Повезло! Нужно отметить нашего вратаря. Ливакович шикарно проявил себя сегодня, отразил три пенальти. Вчера на предматчевой тренировке мы отрабатывали пенальти. Он отразил большинство наших ударов. Мы схватились за голову и подумали, что с нами что-то не так, что мы очень плохо их бьём. Я сказал ему: «Сегодня ты это повторишь!». Очень рад за него! Пенальти — всегда лотерея, но сегодня был уверен в нашей победе. Настолько на тренировке Ливакович поразил всех нас! Так что я просто сказал ему, чтобы он верил в себя.



— Но ты кричал на него в прошлой игре.

— Я просто пытался его разбудить, вот и всё. Это был будильник для него.



— Уже поздравили ребята из «Зенита»?

— Да, многие. Малком, Мостовой и остальные.