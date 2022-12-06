На ЧМ-2022 куча судейских скандалов. Россия может показать миру, как их избежать

Российский футбол находится в изоляции, но в этом есть не только минусы. Открывается поле для экспериментов, можно внутри РПЛ развивать интересные проекты, на которые руководители нашей лиги, вероятно, не решились бы, будучи в обычных отношениях с УЕФА и ФИФА. Одну из таких идей озвучил Александр Алаев.

«У меня есть предложение, которое я готов вынести в РФС, озвучить на Исполкоме. Футболисты проходят через микст-зону – пусть судьи тоже дают комментарии каждый матч. Я бы ещё и в перерыве сделал, но это чересчур. Насколько знаю, запретов на комментарии и никаких регламентирующих документов нет. Не знаю, на что сейчас ссылаются судьи. Я начал выяснять и не нашёл пункта, который запрещает им давать комментарии. Наверное, судьи получают какие-то инструкции.

Я начал с другого: спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты? Получил ответ – нет. Есть общемировая практика, что это не принято по определенным причинам: эмоции, сгоряча, ещё не получена оценка. Можно понять причину, по которой судьи не хотят давать комментарии… Если мы хотим это сделать, нам не надо в первую очередь смотреть на ФИФА и УЕФА. Россия оказалась в ситуации, где руки развязаны, мы можем действовать активнее. Для них мы сейчас на последнем месте», – сказал президент РПЛ.

Неужели свершится то, о чём давно мечтают многие болельщики? Да и игроки с тренерами, очевидно, тоже. Действительно, зачастую непонятно, почему судьи в одинаковых вроде бы ситуациях принимают разные решения. Никто не объясняет их логику, мотивацию, и максимум, что получает болельщик – это оценку со стороны ЭСК РФС. Хотелось бы услышать и арбитров. Тем более они, насколько известно, не всегда соглашаются с выводами экспертной комиссии по поводу своей работы.

Судьям не нужно бояться признавать собственные ошибки в прямом эфире. Так или иначе ЭСК РФС публично сделает это за них. Рефери имеет право на плохой матч, как и любой футболист, тренер. Но нет сомнений, что в большинстве случаев интервью судьи после игры, в котором он объяснит принятые спорные решения, снизит градус напряжения. У нас же реакция на любую серьёзную ошибку – «судью купили», «умышленное убийство» и так далее. Болельщики и участники матча, не получая ответы на вопросы, готовы растерзать человека со свистком. Пожалуй, мало к кому из судей относятся с уважением, и эту ситуацию надо менять. Если игроки с тренерами должны комментировать свою работу после матчей, находясь под давлением и на эмоциях, то почему арбитр нет?

Жозе Моуринью в своё время сказал: «Очень жаль, что нет послематчевых интервью для судей». РПЛ может стать новатором, первопроходцем в этом деле – подать пример всему остальному футбольному миру. Надо заметить, что РФС уже сделал определённые шаги для того, чтобы болельщик получал информацию о работе арбитров. В частности, выкладываются нарезки матчей с переговорами судей спустя какое-то время. Это помогает пониманию важных деталей, но всё же не даëт такого эффекта, как оперативный комментарий судей по ключевым эпизодам игры.

Впрочем, тут позиции РПЛ и РФС, кажется, расходятся. Генеральный секретарь Союза Максим Митрофанов, как ни странно, высказался Sport24 против интервью рефери. У него свои аргументы:

Максим Митрофанов генеральный секретарь РФС «Мне не известно о такой практике в других топ-чемпионатах. Моё личное мнение – судья не шоумен. Ожидать от судьи каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. А получать сухие комментарии в духе: «Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы…». И вы на второй раз уже к нему не подойдёте. В любом случае РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас есть большое количество турниров в межсезонье. Есть более важная вещь – ЭСК, которая довольно быстро даёт комментарии и объясняет свои решения».

Тем не менее футбол не стоит на месте. И рано или поздно вслед за VAR появятся другие нововведения – послематчевые интервью судей с разбором конкретных эпизодов, возможно, камера на арбитрах. Если не для прямого эфира, чтобы в трансляцию не попадала брань, то для максимально быстрой передачи эпизодов с судейскими решениями.

К слову, в Англии тоже обсуждали эту тему. В сентябре 2022-го после серии судейских ошибок в АПЛ руководители клубов стали оказывать давление на организацию, ответственную за назначение рефери и иных официальных лиц на матчи в английском профессиональном футболе (PGMOL), требуя, чтобы арбитры объясняли свои действия в послематчевых интервью. От них хотят публичного признания ошибок. Пока решения нет. Кроме того, АПЛ также планирует публиковать переговоры между главными арбитрами и их ассистентами на VAR.

Благодаря введению VAR исправляются многие ошибки, но споры вокруг судейства и скандалы всё равно остаются. В том числе на ЧМ-2022. Эти эпизоды разбирал эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Во многих ситуациях избежать скандалов или максимально снизить градус конфликта помогли бы послематчевые интервью судей. Дело за РПЛ и РФС. Решатся ли?