Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Судейские скандалы на ЧМ: в России судьи могут давать интервью после матчей о своих решениях – позиция РПЛ и РФС

На ЧМ-2022 куча судейских скандалов. Россия может показать миру, как их избежать
Анатолий Романов
Сергей Карасёв
Комментарии
Решатся ли РФС и РПЛ на эксперимент?

Российский футбол находится в изоляции, но в этом есть не только минусы. Открывается поле для экспериментов, можно внутри РПЛ развивать интересные проекты, на которые руководители нашей лиги, вероятно, не решились бы, будучи в обычных отношениях с УЕФА и ФИФА. Одну из таких идей озвучил Александр Алаев.

Это роскошь или необходимость? Судьям ЧМ-2022 выдали часы на 47 млн рублей Это роскошь или необходимость? Судьям ЧМ-2022 выдали часы на 47 млн рублей

«У меня есть предложение, которое я готов вынести в РФС, озвучить на Исполкоме. Футболисты проходят через микст-зону – пусть судьи тоже дают комментарии каждый матч. Я бы ещё и в перерыве сделал, но это чересчур. Насколько знаю, запретов на комментарии и никаких регламентирующих документов нет. Не знаю, на что сейчас ссылаются судьи. Я начал выяснять и не нашёл пункта, который запрещает им давать комментарии. Наверное, судьи получают какие-то инструкции.

Я начал с другого: спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты? Получил ответ – нет. Есть общемировая практика, что это не принято по определенным причинам: эмоции, сгоряча, ещё не получена оценка. Можно понять причину, по которой судьи не хотят давать комментарии… Если мы хотим это сделать, нам не надо в первую очередь смотреть на ФИФА и УЕФА. Россия оказалась в ситуации, где руки развязаны, мы можем действовать активнее. Для них мы сейчас на последнем месте», – сказал президент РПЛ.

Неужели свершится то, о чём давно мечтают многие болельщики? Да и игроки с тренерами, очевидно, тоже. Действительно, зачастую непонятно, почему судьи в одинаковых вроде бы ситуациях принимают разные решения. Никто не объясняет их логику, мотивацию, и максимум, что получает болельщик – это оценку со стороны ЭСК РФС. Хотелось бы услышать и арбитров. Тем более они, насколько известно, не всегда соглашаются с выводами экспертной комиссии по поводу своей работы.

Судьям не нужно бояться признавать собственные ошибки в прямом эфире. Так или иначе ЭСК РФС публично сделает это за них. Рефери имеет право на плохой матч, как и любой футболист, тренер. Но нет сомнений, что в большинстве случаев интервью судьи после игры, в котором он объяснит принятые спорные решения, снизит градус напряжения. У нас же реакция на любую серьёзную ошибку – «судью купили», «умышленное убийство» и так далее. Болельщики и участники матча, не получая ответы на вопросы, готовы растерзать человека со свистком. Пожалуй, мало к кому из судей относятся с уважением, и эту ситуацию надо менять. Если игроки с тренерами должны комментировать свою работу после матчей, находясь под давлением и на эмоциях, то почему арбитр нет?

Жозе Моуринью в своё время сказал: «Очень жаль, что нет послематчевых интервью для судей». РПЛ может стать новатором, первопроходцем в этом деле – подать пример всему остальному футбольному миру. Надо заметить, что РФС уже сделал определённые шаги для того, чтобы болельщик получал информацию о работе арбитров. В частности, выкладываются нарезки матчей с переговорами судей спустя какое-то время. Это помогает пониманию важных деталей, но всё же не даëт такого эффекта, как оперативный комментарий судей по ключевым эпизодам игры.

Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Как же «Зенит» и «Спартак» хорошо устроились! Таблица ошибок судей в первой части РПЛ. Как же «Зенит» и «Спартак» хорошо устроились!

Впрочем, тут позиции РПЛ и РФС, кажется, расходятся. Генеральный секретарь Союза Максим Митрофанов, как ни странно, высказался Sport24 против интервью рефери. У него свои аргументы:

Максим Митрофанов
Максим Митрофанов
генеральный секретарь РФС

«Мне не известно о такой практике в других топ-чемпионатах. Моё личное мнение – судья не шоумен. Ожидать от судьи каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. А получать сухие комментарии в духе: «Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы…». И вы на второй раз уже к нему не подойдёте. В любом случае РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас есть большое количество турниров в межсезонье. Есть более важная вещь – ЭСК, которая довольно быстро даёт комментарии и объясняет свои решения».

Тем не менее футбол не стоит на месте. И рано или поздно вслед за VAR появятся другие нововведения – послематчевые интервью судей с разбором конкретных эпизодов, возможно, камера на арбитрах. Если не для прямого эфира, чтобы в трансляцию не попадала брань, то для максимально быстрой передачи эпизодов с судейскими решениями.

«Что слушать этого пьяницу?!» Ветераны нашего футбола схлестнулись на теме алкоголя «Что слушать этого пьяницу?!» Ветераны нашего футбола схлестнулись на теме алкоголя

К слову, в Англии тоже обсуждали эту тему. В сентябре 2022-го после серии судейских ошибок в АПЛ руководители клубов стали оказывать давление на организацию, ответственную за назначение рефери и иных официальных лиц на матчи в английском профессиональном футболе (PGMOL), требуя, чтобы арбитры объясняли свои действия в послематчевых интервью. От них хотят публичного признания ошибок. Пока решения нет. Кроме того, АПЛ также планирует публиковать переговоры между главными арбитрами и их ассистентами на VAR.

Благодаря введению VAR исправляются многие ошибки, но споры вокруг судейства и скандалы всё равно остаются. В том числе на ЧМ-2022. Эти эпизоды разбирал эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

«Лучше бы так не позорились». Судья принял невероятно абсурдное решение на ЧМ-2022 «Лучше бы так не позорились». Судья принял невероятно абсурдное решение на ЧМ-2022
«Для них уже второй «левый» пенальти на ЧМ». Зачем такой крутой Португалии помощь судей? «Для них уже второй «левый» пенальти на ЧМ». Зачем такой крутой Португалии помощь судей?

Во многих ситуациях избежать скандалов или максимально снизить градус конфликта помогли бы послематчевые интервью судей. Дело за РПЛ и РФС. Решатся ли?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022