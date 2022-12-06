Месси и Роналду оказались в похожей ситуации. Но насколько же у них разный статус!

Капитан, лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в сборной – это касается и Месси, и Роналду. Два величайших футболиста XXI века имеют схожие карьерные траектории, но сейчас находятся в разном положении.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Philipp Schmidli/Getty Images

Роналду: игровые проблемы, нехватка практики и рекорд чемпионатов мира

Криштиану Роналду – особенный футболист. И не только потому, что он самый популярный человек в соцсети с фотографиями. В плане игры Роналду – тот футболист, под которого нужно подстраиваться всей команде.

Он никогда не был монстром прессинга и тем более не является им в 37 лет. А современный футбол весьма требовательный: если один человек выключается, то проблемы у всех партнёров. Кто-то из соперников остался неприкрытым — и всё давление на соперника оказывается бессмысленным.

Нельзя сказать, что Роналду вообще не бегает без мяча. Он постоянно забегает в штрафную и открывается. И даже при владении соперника нападающий старается выдерживать структуру. Другое дело, с какой интенсивностью. Не так давно «МЮ» возглавлял Ральф Рангник – создатель гегенпрессинга. Ему пришлось отказаться от своего футбола, чтобы Роналду стал лучшим бомбардиром команды. А вот новый тренер «МЮ» Эрик тен Хаг стал отказываться от самого Роналду. Это привело к скандальному интервью Роналду и его уходу из клуба.



Так или иначе, португалец получал мало игровой практики до ЧМ-2022. Дошло до того, что главная спортивная газета Португалии A Bola выдала скандальную первую полосу, усомнившись в необходимости ставить Роналду в основу. Издание приводило статистику, согласно которой показатели Криштиану упали, а лидером стал уже другой футболист – Бруну Фернандеш.

Криштиану Роналду на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом в Португалии всё ещё сохраняется культ Роналду как национального достояния. В сборной он продолжает играть в основе, несмотря ни на что. С капитанской повязкой на руке, само собой. На этом турнире у него пока восемь ударов, из которых два в створ. Единственный гол на этом турнире – с пенальти. Была странная идея засчитать ему ещё один мяч, но в ФИФА на это не пошли. Ассистов на свой счёт Криштиану не записал.

Если взглянуть на три матча на групповом этапе, то каждый раз он играл всё меньше времени (хотя в последней игре результат был не так уж и важен для португальцев). С другой стороны, Роналду стал единственным футболистом в истории футбола, который забивал на пяти чемпионатах мира. Ладно, единственным среди мужчин. Есть ещё две футболистки с таким достижением.

Месси: человек, к которому бегут партнёры

У Месси дела складываются лучше. В отличие от Роналду, он в этом сезоне много и играет, и забивает, и ассистирует. Первый год в «ПСЖ» получился неудачным, но теперь аргентинец, похоже, освоился.



На протяжении всей карьеры Месси намного больше критиковали за игру в сборной, чем Роналду. В 2016-м Лионель даже объявлял об уходе из национальной команды из-за поражения в финале Кубка Америки от чилийцев (Месси не реализовал пенальти в послематчевой серии). Аргентинские фанаты часто критиковали нападающего, утверждая, что он больше выкладывается за клуб, чем за сборную. Однако после того, как Месси объявил о завершении карьеры в составе национальной команды, ситуация в Аргентине развернулась.



Нападающего просил вернуться в сборную даже президент страны Маурисио Макри. В Буэнос-Айресе открыли памятник Месси, у которого собрались 50 тысяч человек, которые призывали футболиста не заканчивать со сборной. Вскоре нападающий передумал. В 2021 году Месси наконец-таки выиграл Кубок Америки, который долго ему не покорялся – в финале была повержена сборная Бразилии на её же поле. В том матче единственный гол остался за Ди Марией, но после финального свистка все игроки сборной бросились обнимать Месси.

Спустя год сборная Аргентины выиграла ещё и Финалиссиму. Трофей, который разыгрывают победители Кубка Америки и чемпионата Европы. Месси в матче с итальянцами отдал две голевые передачи. Статус Лео в сборной сегодня уже не подвергается сомнению. Впрочем, Лионель решил заранее объявить, что этот чемпионат мира будет последним в его карьере.



Пока он выглядит неплохо. Во многом тащит на себе всю команду: уже забил три мяча и отдал один ассист. Проводит на поле все 90 минут, и партнёры стараются играть именно через него. После гола в ворота австралийцев болельщики поднимали и опускали вытянутые руки, словно молясь на кумира. При этом трибуны скандировали «Меееесси, Меееесси».

Лионель Месси празднует гол с партнёрами по сборной Фото: Markus Gilliar — GES Sportfoto/Getty Images

Он уже в 1/4 финала. Роналду, который старше на 2 года, 4 месяца и 18 дней, вынужден догонять. Если обе сборные будут двигаться дальше по сетке плей-офф, то два главных футболиста современности встретятся в финале.