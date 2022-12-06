Больше не отморозок? Главный ветеран ЧМ-2022 тащит сборную к медалям

Португальский центрдеф вошёл в топ-5 самых возрастных игроков ЧМ: вместе с Дани Алвесом (Бразилия), Эйдзи Кавасимой (Япония), Атибой Хатчинсоном (Канада) и Альфредо Талаверой (Мексика). Двое из этого списка – резервные вратари, Алвес – крутой, но не основной, Хатчинсон – пожилой хавбек из вылетевшей команды. И только Пепе выбил мощное комбо: он основной защитник топ-сборной, пробившейся в плей-офф. Хотя есть ещё Тьяго Силва, но он на целый год моложе.

Ещё в 2017-м казалось, что большая карьера Пепе подошла к концу. Зинедин Зидан выбрал связку центральных защитников Серхио Рамос – Рафаэль Варан, поэтому в заключительном сезоне в «Реале» португалец провёл всего 18 матчей во всех турнирах и покинул клуб, отказавшись от продления контракта. Дальше были полтора года в «Бешикташе» и возвращение в «Порту». И это совсем не похоже на плавный уход на пенсию: можете сами оценить выступления «Порту» в Лиге чемпионов в последних сезонах.

При этом Пепе всегда оставался основным в сборной Португалии. Даже после ухода из «Реала» он катался на ЧМ-2018 и рубился на Евро-2020. Фернандо Сантуш ещё в 2016-м признался, что высоко ценит защитника не только за игровые качества.

Фернанду Сантуш главный тренер сборной Португалии «Пепе был лидером с самого начала. В определённые моменты игроки должны брать на себя эту роль. Пепе — один из таких футболистов, он моя правая рука».

Но за шесть лет Пепе должен был безнадёжно постареть, разве нет? Как он сохранил топ-уровень?

Пепе постоянно менял стиль игры

Самый известный хайлайт молодого Пепе – избиение ногами игрока «Хетафе» Франсиско Каскеро в апреле 2009-го. В те годы португалец часто собирал жёлтые карточки (кстати, намного меньше Рамоса), шёл в мясные отборы и заработал репутацию крайне агрессивного игрока. Но этот образ Пепе остался в далёком прошлом. Стиль изменился: со временем защитник «Реала» стал лучше в позиционной игре и в работе с мячом.



И да, Пепе всегда был умным игроком, это отмечали его бывшие партнёры по «Порту» конца 2000-х. Например, бразилец Пауло Ассунсао: «Помню игры, в которых Пепе играл центрального защитника в тройке при 3-4-3. Он прекрасно страховал партнёров и читал игру. Хотя был совсем молодым. Когда я увидел Пепе в деле, сразу понял, что он далеко пойдёт».

В 2000-х у «Реала» были серьёзные проблемы с центральными защитниками. Серхио Рамоса поначалу использовали как флангового игрока, ненадолго после ЧМ-2006 в Мадрид заехал стареющий на глазах Фабио Каннаваро (но с ним «Реал» взял два чемпионства подряд). А в остальном всё напоминало калейдоскоп ужасов: Франсиско Павон, Вальтер Самуэль (тоже резко состарившийся), Рауль Браво, Джонатан Вудгейт, Кристоф Метцельдер – все они так и не заиграли в «Реале». Поэтому молодого парня из «Порту» со странными бровями болельщики не рассматривали как потенциальный цемент.



Сам Пепе позже вспоминал: «В те годы в «Реале» царил хаос. Помню, в одном из матчей нас полчаса разрывали контратаками. Я повернулся к Каннаваро и сказал: «Фабио, ты прикрываешь!». Он ответил: «Нет, нет. Здесь каждый сам за себя». Но тогда за это прощали, «Барселона» была слишком слаба и отдала «Реалу» чемпионство в сезоне-2007/2008. А потом появился Пеп Гвардиола.

Пепе Фото: Alex Livesey/Getty Images

По-настоящему Пепе раскрылся при Хуанде Рамосе. В декабре 2008-го Бернд Шустер покинул «Реал» после серии неудач, а бывший тренер «Севильи» бросился в погоню за «Барселоной». В Мадриде появилась высокая линия обороны, в которой пригодились скоростные качества и агрессия Пепе. «Реал» выдал сумасшедшую серию из 15 побед в 15 матчах, когда португалец играл в старте. Но потом случился тот самый срыв с «Хетафе»: Пепе дисквалифицировали на 10 встреч, а Хуанде Рамос уступил в пяти играх подряд на финише (в том числе «Барселоне» – 2:6).



Мировые СМИ сравнивали Пепе с Ганнибалом Лектером – впрочем, больше у португальца не срывало крышу, а с годами в игре появилась зрелость. Яркий портрет зрелого Пепе: первая половина сезона-2014/2015, когда он полгода провёл без жёлтых карточек (на том же отрезке у Серхио Рамоса было пять предупреждений).

Рафаэль Бенитес экс-тренер «Реала» «Пепе действительно всегда знал свои сильные и слабые стороны. Это помогло ему со временем принимать правильные решения на поле. А ещё он всегда умел оказаться в нужном месте в нужное время – бесценный навык для центрального защитника».

В итоге Пепе, обуздавший природную агрессию и накачавший себя новыми элементами (первый пас, игра в воздухе, выбор позиции), стал одним из элементов обновлённого «Реала» – превратившегося из скандального сборища звёзд в команду, способную регулярно выигрывать титулы. Дороги португальца и клуба разошлись только из-за клубного курса на омоложение.

Пепе – португальский Игнашевич

«Я не могу хорошо тренироваться утром, а после обеда проходить тренерские курсы. Ведь это повлияет на моё выздоровление, моё питание, мой отдых. Постоянно думаю о следующем матче, о следующей тренировке. Пока я чувствую, что готов играть, готов соревноваться, биться, как я могу размышлять о чём-то другом?» – признавался Пепе в одном из недавних интервью.

Португалец живёт футболом и фанатеет от него – это отмечают многие партнёры и специалисты, успевшие поработать с защитником. В «Реале» Пепе был одним из тех, кто всегда усердно занимался физической подготовкой (это отмечал Бенитес), а элитный уровень восстановления и тренировок он соблюдает до сих пор.



«Секрет его спортивного долголетия заключается в самоотверженности и в умении правильно ограничивать себя. И это даже не про питание и сон. Пепе просто живёт 24 часа, получая удовольствие от всего, что делает. Часто проводит время с семьёй, у него две дочки. Они обожают отца – особенно когда он даёт им побрить свою голову перед сном», – рассказывал о бывшем партнёре Ассунсао.

«С тех пор как Пепе вернулся в «Порту», ​​он играет на фантастическом уровне и до сих пор выходит почти что в каждом матче», – пишет Педро Кунья, португальский журналист и автор MaisFutebol.

На ЧМ-2022 Пепе вместе с Рубеном Диашем – лучшие по количеству выносов из штрафной (8) в составе сборной Португалии. Также Пепе заблокировал наибольшее количество ударов (2) и идёт вторым по удачным отборам (4, у Жоау Канселу и Вильяма Карвалью по 5).



Центрдеф часто работает с мячом: он четвёртый в команде по сумме передач (134) после Канселу, Рубена Невеша и Бернарду Силвы. Причём это не обычные поперечные пасы на партнёров рядом: Пепе хорошо раскидывает диагонали и часто смещается на правый фланг, когда Канселу поднимается высоко в атаку. А ещё Пепе до сих пор трудно пройти 1-в-1. Даже для 39 лет он достаточно быстр, чтобы противостоять скоростным соперникам – например, Дарвин Нуньес из Уругвая и Сон Хын Мин из Южной Кореи неоднократно проигрывали португальцу индивидуальные дуэли.



«Когда Пепе выходит на поле, у него сразу включается режим воина. Он всегда заряжен на победу и готов ради неё на всё. Да, иногда он играет слишком жёстко. Но Пепе такой же на тренировках. Когда вы противостоите ему, Пепе хочет, чтобы вы знали, что он рядом и готов максимально усложнить вам жизнь. Просто он такой сам по себе», – вспоминает бывший форвард «Локомотива» и автор «золотого» гола в финале Евро-2016 Эдер.



Сегодня в 22:00 по московскому времени у Пепе на ужин Эмболо и Шакири.