Зачем он это сделал? Футболист из США странно отреагировал на вылет сборной с ЧМ. Видео

Сборная США вылетела с ЧМ-2022 в Катаре. Команда Грегга Берхалтера проиграла Нидерландам со счётом 1:3 в 1/8 финала. Американцы уже в третий раз за 12 лет остановились в первом раунде плей-офф. Несмотря на выход в 1/8 финала, игроки сборной США остались недовольны результатом. В отличие от Рикардо Пепи. 19-летний американский форвард, не попавший на чемпионат мира, отпраздновал поражение своей национальной команды в игровой майке сборной Нидерландов.

Игрок сборной США Рикардо Пепи отпраздновал победу Нидерландов

Рикардо Пепи – нападающий «Гронингена», выступающий в Нидерландах. Форвард дебютировал за сборную США в сентябре 2021 года и в первых двух матчах отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Пепи сыграл 59 минут в товарищеской игре с Саудовской Аравией за два месяца до старта ЧМ-2022. Но главный тренер сборной США Грегг Берхалтер не взял молодого форварда в Катар, выбрав Тимоти Веа, Джордана Морриса, Хаджи Райта, Джошуа Сарджента и Хесуса Феррейру.

Права на Пепи принадлежат «Аугсбургу». Он перешёл в немецкий клуб зимой 2022 года за € 16,36 млн. В 16 матчах Рикардо не отметился результативными действиями и ушёл в аренду в «Гронинген», где в 10 играх во всех турнирах забил семь голов и сделал два ассиста. Этого главному тренеру сборной США показалось недостаточно.

Рикардо Пепи нападающий сборной США «Я разочарован. Чувствовал, что у меня были лучшие условия, чтобы попасть в состав сборной на чемпионат мира. Но я сделал своё дело, вышел на поле, провёл много времени, забил свои голы. Я очень доволен этим. В конце концов, это решение тренера, на которое я не могу повлиять. Мне кажется, что как только он сказал мне об этом, я хотел как можно скорее перевернуть страницу и сосредоточиться на игре. Я не могу продолжать думать о том, почему я не попал в состав».

Кажется, Пепи действительно несильно расстроился. После матча сборной США с Нидерландами он отметил поражение своей команды в футболке голландцев, станцевав у шеста в ночном клубе. Когда форвард танцевал, люди скандировали его имя. На видео Пепи был замечен в футболке сборной Нидерландов с именем полузащитника «Аталанты» Ханса Хатебура (он, кстати, тоже выступал за «Гронинген», но с Пепи не пересекался).

Есть версия, что нападающему пришлось надеть оранжевую футболку из-за спора. Как только он надел форму, люди стали восторженно кричать его имя и достали телефоны. Вряд ли бы это случилось, будь он в форме Нидерландов весь вечер.

Реакция на поступок Рикардо Пепи

«Они вылетели. Может, он сейчас болеет за Нидерланды», – написал пользователь Joseph Gemellaro.

«Кого волнует футбол?» – задался вопросом болельщик с ником warren.

«Забавно, я думал, что Хесус Феррейра [форвард сборной США] весь матч был в голландской майке», – иронизировал Invisible Bob.

«Может быть, оранжевый – его любимый цвет. Оставьте мужчину в покое», – написал Vu.

Бóльшая часть болельщиков восприняла ситуацию нормально. «Ребята, перестаньте, все обмениваются майками, ну и что?» – писали многие.