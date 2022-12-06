Испанию вышвырнули с ЧМ, прямо как в России! Нашёлся вратарь, который превзошёл Акинфеева

Луис Энрике удивил перед матчем плей-офф. Сделал такой комплимент сопернику, какой марокканцам не сделал бы никто. Главный тренер сборной Испании сказал: «Марокко – лучшая команда на этом чемпионате мира. Если кто-то и смотрит свысока на них, то это точно не сборная Испании. С мотивацией у нас всё в порядке».

Но, конечно же, с позиции силы играла сборная Испании. В первом тайме «Красная фурия» контролировала мяч 69% времени, сделала 344 передачи – почти в три раза больше соперника. Луис Энрике, наверное, установил какой-нибудь рекорд, выпустив в основе на десять позиций для полевых игроков восемь номинальных полузащитников. Родри снова вышел центральным защитником, Маркос Асенсио – центрфорвардом, а вот Маркос Льоренте неожиданно закрывал правый край обороны. При владении он мог смещаться в полуфланг, подниматься даже выше кого-то из испанских центрхавов. Луис Энрике сделал всё, чтобы его команда смогла раскачать марокканский «автобус». Но «атласские львы» настолько здорово оборонялись, создавая максимальную плотность на своей трети поля и перекрывая направления передач, что их голкипер Боно из «Севильи» отдыхал. Напряжение у его ворот возникало только тогда, когда сам Боно включался в перепасовку в собственной штрафной. Вот тут марокканцы могли доиграться.

Контрвыпады Марокко были острее, чем тупой нож позиционных атак сборной Испании. Один-два раза команда Валида Реграги действительно была близка к голу. «Атласские львы» нанесли три удара за 45 минут и один в створ против одного-единственного неточного удара «Красной фурии». Опасно бил защитник Нуссайр Мазрауи, обокравший на чужой половине поля Феррана Торреса. В том эпизоде вингер «Барселоны», состоящий в романтических отношениях с дочерью Луиса Энрике, очень разочаровал главного тренера сборной Испании.

Ещё один любопытный факт из матча – Гави стал самым молодым с 1958 года футболистом, сыгравшим в основе в матче плей-офф ЧМ. Хавбек «Барсы» превзошёл достижение Пеле. Правда, он встречался с мячом реже всех остальных игроков сборной Испании, кроме вратаря и Асенсио: всего лишь 23 касания до перерыва. При этом допустил шесть потерь владения. Проигрывал много единоборств. Как и вся команда Луиса Энрике.

На плохой первый тайм главный тренер сборной Испании никак не отреагировал. После перерыва игра продолжилась по тому же сценарию, разве что испанцы ещё больше увеличили процент контроля мяча — до невероятных 86%. Но это было владение ради владения – «Красная фурия» мучилась на низких скоростях и без адресата для передач в лице настоящего нападающего. Только на исходе часа игры главный тренер испанцев сделал двойную замену – Гави ушёл, а вышел Альваро Мората.

С точки зрения зрелищности, это был один из самых скучных матчей плей-офф. Сборная Испании со своим стилем любую игру может превратить в потерявшую вкус жвачку. Марокканцам хватило физической готовности и индивидуального уровня игроков, чтобы выдерживать размеренное давление европейской топ-команды. Пусть даже во втором тайме «атласские львы» почти отказались от контратак (активизировались только в концовке). Сборная Марокко нанесла лишь один неточный удар за 45+ минут.

С Моратой у испанцев появились открывания нападающего за спины защитникам противника. Чуть-чуть ожила атака команды Луиса Энрике, но не запела. Запомнился опасный полупрострел-полуудар в исполнении Альваро, тем не менее единственный удар «Красной фурии» в створ во втором тайме нанёс не Мората, а Дани Ольмо после розыгрыша штрафного. И игра перешла в дополнительное время. Ничем иным, исходя из логики событий на поле, она завершиться и не должна была.

У марокканцев был шанс выиграть в дополнительное время, когда Валид Хеддира выходил фактически один на один и попал в ногу голкипера Уная Симона. Испания же так и закончила игру с одним ударом в створ. Но как же не подфартило «Красной фурии» после 120-й минуты, когда Пабло Сарабия попал в штангу!

Как и на ЧМ-2018 в России, Испанию в 1/8 финала ждала серия пенальти. В ней Сарабия снова направил мяч в штангу, а Карлос Солер и Серхио Бускетс проиграли дуэли вратарю Боно, который превзошёл даже Игоря Акинфеева четырёхлетней давности. Суперсенсация в первом раунде плей-офф всё же случилась. Луису Энрике остаётся утешать себя тем, что его сборная уступила «лучшей команде чемпионата мира». Марокко сыграет в четвертьфинале с победителем пары Португалия – Швейцария.