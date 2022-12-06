Правильно, что Испания улетела с ЧМ домой. Растерянная сборная не готова к большим победам

Сколько действительно классных матчей Испания провела в Катаре? Вы и так знаете – один, с растерявшейся Коста-Рикой. Удобно зажимать соперника в штрафной, когда залетает вообще всё. После 7:0 их короновали. Главная ошибка на столь интенсивных турнирах. Самоуверенность неизбежна. Особенно когда в составе играют недавние подростки.

Дальше был более-менее равный матч с Германией (1:1) и чудовищный с Японией (1:2). Испанцы пропустили два гола за пять минут, а потом просто катали мяч у штрафной соперника. Не знаю, как это можно объяснить. Конспирологи скажут: дело в нежелании забирать с собой в плей-офф Германию. Другие посчитают, что берегли силы. Но вывод один – Испания выключилась. Забыла про концентрацию и посчитала, что может позволить себе такой бессмысленный тайм. Даже удивительно, как такое допустил Луис Энрике. Он точно понимает, что турниры такого уровня подобного не прощают.

А потом сборная Марокко. Команда с противоположным стилем, но готовая за него сражаться. Многие понимали: они не рассыплются и будут до конца гнуть линию в нужном для них направлении. Единственное, что оставалось Испании – не отказываться от своей философии. И пытаться доминировать. Сыграть свой лучший матч и дожать совсем не идеального соперника. Что вместо этого делал чемпион-2010? Словно телепортировался из матча с Японией. Ощущение, что игроки максимально уверовали в своё изначальное превосходство. И что гол лишь дело времени. Но нет – здесь так не работает. Либо ты идёшь до конца и выгрызаешь нужный результат, либо едешь домой.

Испания — Марокко Фото: Dan Mullan/Getty Images

Испания влюбила в себя ещё полтора года назад во время Евро-2020. Тогда их называли гиперталантливыми юнцами, которым нужно чуть повзрослеть. Тогда же они вылетели в серии пенальти от будущих чемпионов – итальянцев. Очень достойно. Прошло много месяцев. Но сейчас мы точно понимаем: они не повзрослели. И остались той же сборной, которая в нужный момент не способна включиться и забрать результат за счёт характера. Они те же юнцы с огромным талантом, которым по-прежнему требуется время. А пока дальше проходит команда, которая бьётся до конца.

Вы только посмотрите, с какой растерянностью в глазах они вышли бить пенальти. Испанцы проиграли ещё до первого удара. Они слишком молоды для такой ответственности. Говорят, Луис Энрике заставил каждого игрока перед поездкой в Катар пробить по 1000 одиннадцатиметровых. Результат уникальный – 0 реализованных. Доказательство, что эта серия – не про качество исполнения. А про ментальность. И испанцы пока не созрели для больших побед.