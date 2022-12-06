Герой Марокко мог играть за сборную с другого континента. Она тоже попала на ЧМ-2022

Вратарь сборной Марокко и «Севильи» Яссин Боно – новый герой ЧМ. Два сейва в серии пенальти и первая за полтора десятилетия сухая победа в послематчевой перестрелке на мундиале – это всё он. С улыбкой и как будто поддерживающими словами Бускетсу, Санабрии и Солеру, которые сразу после этих подбадриваний не забивали. Резкие повороты сопровождают вратаря всю карьеру, включая нынешний чемпионат – он мог потерять место в составе прямо по ходу турнира. В итоге Яссин – один из лидеров первой команды из арабского мира, попавшей в четвертьфинал ЧМ.

Чуть больше недели назад для Яссина Боно чемпионат мира чуть не закончился. Он вышел в старте марокканцев на победный матч с Бельгией (2:0), спел гимн, провёл все необходимые предматчевые ритуалы и… пропал.

Место в воротах Марокко занял Мунир, отыгравший «на ноль». На следующий день выяснилось, что Боно в первом матче с Хорватией (0:0) получил удар, и в команде заподозрили у основного кипера сотрясение мозга. А перед самой игрой с бельгийцами врачи сборной поили его лекарствами, дабы закрепить в боевом состоянии. Тогда это не помогло. А Мунир Мохамеди отыграл так удачно. что тренер Валид Реграги имел полное право выпустить его и в следующих играх.



Но на решающий матч в группе с канадцами Боно снова вышел в старте. На этот раз он противостоял команде со своей родины. Марокканец родился в Монреале, столице франкоговорящей канадской провинции Квебек. И вообще-то мог стоять в противоположных воротах вместо кипера Канады и легенды «Црвены Звезды» Милана Боряна. Но в детстве вернулся в Марокко и получил футбольное образование в главном местном гранде – «Видаде» из Касабланки. Оттуда ещё в 17-летнем возрасте он чуть было не уехал в «Ниццу», но французские законы были против, и парень отправился «доучиваться» в «Видад».

Яссин Боно Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Но на этом приключения не закончились. 20-летний Яссин в ноябре 2011 года спокойно сидел на банке в «Видаде» под Надиром Ламьягри, тогда безоговорочно первым номером и клуба, и сборной. Но перед ответной игрой финала Лиги чемпионов CAF с тунисским «Эсперансом» Ламьягри сломался, и Яссину пришлось дебютировать сразу в решающей игре. Яссин пропустил, и «Видад» проиграл 0:1, но марокканцы всё равно взяли трофей, а Боно был признан лучшим в составе «Видада».

Уехать в Европу у Боно получилось со второй попытки – в 2013 году. И сразу в мадридский «Атлетико», где последний сезон перед трансфером в «Реал» играл Тибо Куртуа – вратарь сборной Бельгии, которую без помощи Боно марокканцы обыграли в Катаре 2:0. Кстати, именно Куртуа Боно называет примером для подражания. «Я много наблюдал за ним, когда мы вместе были в «Атлетико». Его выделяют понимание игры и работа на выходах», – рассказывал Яссин испанским СМИ. Симеоне на Боно не рассчитывал, а в 2014-м в команду пришёл и сразу заиграл словенец Ян Облак. Попылив во второй команде «Атлетико» полтора сезона, Боно пошёл по арендам – сначала в «Жирону», а затем в «Сарагосу». И только в 2019-м он попал в «Севилью». Сначала на банку, а с 2020-го – в основу клуба.

Яссин Боно Фото: Fran Santiago/Getty Images

В августе нынешнего года он уже был номинирован на Трофей Льва Яшина: не как ученик, а как, пусть и формальный, но конкурент Куртуа, Нойеру, Алисону, Эдерсону и Меньяну. Но до большой награды он пока не добрался. Хотя, судя по настрою, для 31-летнего Боно сегодняшний подвиг с испанцами – не предел мечтаний.

Яссин Боно вратарь сборной Марокко «Я вижу, что мой потолок ещё далеко, и я многое могу улучшить в своей игре. Самое главное — всегда становиться сильнее. Три сезона, которые уже провёл здесь – тому доказательство. Я и вся команда шли от меньшего к большему».

Это Боно сказал в интервью Diario de Sevilla за несколько месяцев до старта ЧМ. Четвертьфиналы в истории африканских команд уже были. Получится ли марокканцам с таким любителем резких поворотов пробиться ещё выше? Шансы, мягко говоря, не нулевые.