Португалия без Роналду – просто космос! Вместе с новой звездой устроили избиение в 1/8 ЧМ

Можно было представить, что Криштиану Роналду не будет попадать в основу клубной команды из-за конфликта с коучем, но в сборной – никогда! Фернанду Сантуша называли чуть ли не ручным тренером Роналду, а он взял и оставил влиятельную звезду на скамейке в матче плей-офф «по тактическим соображениям». Кажется, это приговор карьере Криштиану на топ-уровне.

Экс-главный тренер «Спартака» Мурат Якин, готовя сборную Швейцарии к матчу с португальцами, наверняка не рассматривал вариант, при котором Роналду не окажется в основе. А значит, не ожидал от соперника таких скоростей. Команда Сантуша впечатляла своей очень подвижной структурой, перемещениями игроков. При розыгрыше мяча португальцы разбивали давление швейцарцев за счёт того, что опорник Вильям Карвалью смещался к центральным защитникам, образуя тройку сзади, а под первый пас опускались Бернарду Силва, Бруну Фернандеш или даже Жоау Феликс. Команда Якина при всей своей высокой интенсивности всё равно не успевала за противником, проигрывая в быстроте.

Гонсалу Рамуш оправдал своё появление в основе вместо Роналду уже на исходе четверти часа. Молодой нападающий «Бенфики» забил классный гол, который пришёл с аута. Но пропущенный мяч прежде всего на совести голкипера сборной Швейцарии Яна Зоммера. Ближний верхний угол нужно закрывать в любой ситуации. Интересно, что это был первый удар португальцев в створ. К слову, Роналду, отмечая гол своего сменщика, не выглядел самым счастливым человеком на свете.

Всего же португальцы нанесли до перерыва пять ударов в створ против всего лишь двух у швейцарцев. Сантуш выигрывал тактическую дуэль у Якина, а его команда превзошла соперника на стандарте. 39-летний Пепе забил самый «старый» гол сборной Португалии и второй вообще (после легендарного камерунца Роже Милла) на чемпионатах мира. Центральный защитник продавил своего коллегу по амплуа Мануэля Аканджи. Ошибки совершали вроде бы самые надёжные люди в составе швейцарцев. Нельзя не восхититься и прекрасной подачей Бруну Фернандеша. Мяч прилетел в ту точку, куда направлялся Пепе.

А на 51-й минуте Рамуш окончательно убил интригу. Откликнувшись на кросс справа, Гонсалу выиграл борьбу у появившегося на поле после перерыва центрбека Эрая Джёмерта, сыграв на опережение. За один этот матч 21-летний нападающий, наверное, поднял свой ценник сильнее, чем за весь нынешний сезон в «Бенфике», в составе которой он забил 14 мячей. Вслед за третьим голом в ворота сборной Швейцарии пришёл и четвёртый. Португальцы провели на скорости сумасшедшую комбинацию, развалившую прессинг швейцарцев, и левый защитник Рафаэл Геррейру безупречно исполнил роль форварда.

Второй тайм стал таймом Рамуша. Гонсалу участвовал и в своих голах, и в чужих. Именно после его неудачного касания сборная Швейцарии ушла от сухого поражения – Аканджи встретился с мячом на дальней штанге. Но сменщик Роналду исправился и оформил первый хет-трик на этом ЧМ. Команда Якина окончательно потеряла баланс и получила пятый гол в свои ворота: португальцы выиграли подбор, Жоау Феликс поднёс снаряд, а Рамуш решил эпизод двумя касаниями. Красота!

Роналду всё же поучаствовал в этом матче – поменял Рамуша за 20 минут до конца. Португальские болельщики праздновали выход лучшего бомбардира в истории сборной даже громче, чем забитые мячи. Криштиану не отбывал номер, очень активно вступив в игру, тем не менее его первый гол в плей-офф чемпионатов мира снова отложен. А вот Рафаэл Леау установил итоговый счёт 6:1, забив шикарным обводящим ударом. В четвертьфинале Португалия сыграет с Марокко. Вполне возможно, что в следующем матче Роналду вернётся в основу. Против низко обороняющегося и не дающего, в отличие от Швейцарии, пространства соперника потребуется тот, кто особенно хорош в чужой штрафной.