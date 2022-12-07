Что за дичь творят марокканцы! После успеха на ЧМ они громят города и бьют прохожих. Видео

Сборная Марокко обыграла Испанию (0:0, 3:0 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Радость от победы скрыть сложно – особенно если учесть, что в Испании проживает более 4,5 млн марокканцев. Как они отмечали исторический выход в четвертьфинал чемпионата мира – в материале «Чемпионата».

После победы над Бельгией (2:0) на групповом этапе фанаты сборной Марокко, живущие в Брюсселе, устроили на улицах города настоящий ад: разбивали витрины, переворачивали и жгли машины, а также нарушали правопорядок другими методами. Понравиться это могло вряд ли кому – кроме марокканской диаспоры.

Увидев, какую дичь творят воодушевлённые марокканцы в Бельгии, фанаты испанских клубов сильно напряглись и заранее скооперировались в противоборствующие группы. Известно о тандеме болельщиков «Реала» и «Атлетико», которые договорились патрулировать улицы испанской столицы в день матча их сборной с Марокко. Как мы теперь знаем, победили африканцы – и это мгновенно воспламенило ситуацию во многих городах Испании.



В Бильбао, например, сотни марокканцев пронеслись по центру города, побили множество витрин и парализовали движение на некоторых участках. В Гранаде дошло до столкновений с полицией – в городе жгли пиротехнику. А въезды в Мелилью – испанскую автономию, окружённую марокканскими землями – местные власти вообще закрыли в целях безопасности. Помогло ли? Судя по видео, не очень, но каких-то сумасшедших перформансов удалось избежать.

Из необычного – мэр каталонского города Вик объявил, что разрешит местным марокканцам провести ритуальное жертвоприношение в честь мусульманского праздника на площади Пласа Майор. Решение связано с победой Марокко над Испанией. А в Алкойе, что в Аликанте, магрибинец (житель Северной Африки к западу от Египта. – Прим. «Чемпионата») в одежде и аксессуарах красного цвета избил прохожего, чтобы украсть его телефон.

Болельщики сборной Марокко Фото: Jose Colon/Getty Images

А что в Мадриде, где фанаты местных клубов планировали сдержать эмоциональных марокканцев? Судя по видео в соцсетях, ничего страшного на площадях столицы не творится – но пиротехника, песни, пляски и флаги страны-триумфатора присутствуют.