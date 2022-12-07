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Беспорядки фанатов после победы над Испанией на ЧМ-2022: марокканцы громят витрины и жгут пиротехнику, видео

Что за дичь творят марокканцы! После успеха на ЧМ они громят города и бьют прохожих. Видео
Константин Кринский
Беспорядки фанатов после победы над Испанией
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А один из мэров отдал центральную площадь под ритуальные жертвоприношения.

Сборная Марокко обыграла Испанию (0:0, 3:0 – по пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре. Радость от победы скрыть сложно – особенно если учесть, что в Испании проживает более 4,5 млн марокканцев. Как они отмечали исторический выход в четвертьфинал чемпионата мира – в материале «Чемпионата».

После победы над Бельгией (2:0) на групповом этапе фанаты сборной Марокко, живущие в Брюсселе, устроили на улицах города настоящий ад: разбивали витрины, переворачивали и жгли машины, а также нарушали правопорядок другими методами. Понравиться это могло вряд ли кому – кроме марокканской диаспоры.

Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки Марокканцы «снесли» Брюссель после победы над Бельгией. Их остановили только водяные пушки

Увидев, какую дичь творят воодушевлённые марокканцы в Бельгии, фанаты испанских клубов сильно напряглись и заранее скооперировались в противоборствующие группы. Известно о тандеме болельщиков «Реала» и «Атлетико», которые договорились патрулировать улицы испанской столицы в день матча их сборной с Марокко. Как мы теперь знаем, победили африканцы – и это мгновенно воспламенило ситуацию во многих городах Испании.

В Бильбао, например, сотни марокканцев пронеслись по центру города, побили множество витрин и парализовали движение на некоторых участках. В Гранаде дошло до столкновений с полицией – в городе жгли пиротехнику. А въезды в Мелилью – испанскую автономию, окружённую марокканскими землями – местные власти вообще закрыли в целях безопасности. Помогло ли? Судя по видео, не очень, но каких-то сумасшедших перформансов удалось избежать.

Из необычного – мэр каталонского города Вик объявил, что разрешит местным марокканцам провести ритуальное жертвоприношение в честь мусульманского праздника на площади Пласа Майор. Решение связано с победой Марокко над Испанией. А в Алкойе, что в Аликанте, магрибинец (житель Северной Африки к западу от Египта. – Прим. «Чемпионата») в одежде и аксессуарах красного цвета избил прохожего, чтобы украсть его телефон.

Болельщики сборной Марокко

Болельщики сборной Марокко

Фото: Jose Colon/Getty Images

А что в Мадриде, где фанаты местных клубов планировали сдержать эмоциональных марокканцев? Судя по видео в соцсетях, ничего страшного на площадях столицы не творится – но пиротехника, песни, пляски и флаги страны-триумфатора присутствуют.

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