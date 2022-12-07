Испания на ЧМ вылетела от сборной Европы! 13 героев Марокко родились в других странах

Сборная Марокко сотворила пока самую громкую сенсацию в плей-офф чемпионата мира, отправив домой Испанию. Поразительный факт: 13 игроков «атласских львов» родились в других странах, есть в том числе и «испанцы». Кто же эти люди?

Яссин Боно

Главный герой матча Марокко – Испания родился в Канаде, в Монреале. Впрочем, его родители вернулись на родину, когда Боно был ещё ребёнком. С восьми лет голкипер воспитывался в системе марокканского клуба «Видад».

Мунир Мохамеди

Запасной голкипер сборной Марокко появился на свет в Мелилье. Марокканцы последние 40 лет предъявляют претензии на этот город как на неотъемлемую часть своей территории, тем не менее он по-прежнему контролируется Испанией. Воспитывался Мохамеди в клубе из Сеуты – города с таким же статусом.

Ромен Сес

Капитан сборной Марокко родом из французской коммуны Бур-де-Пеаж, которая расположена в 480 км от Парижа. Его отец — марокканец, а мать – француженка. Сес рос во Франции и долгое время выступал за местные клубы.

Ашраф Хакими

Ещё один ключевой игрок сборной Марокко – уроженец Мадрида. Хакими вырос в семье марокканцев, а воспитывался в «Реале». Ашраф был кандидатом в сборную Испании, даже приезжал в её расположение, но после пары дней понял, что атмосфера ему не подходит: защитник хотел находиться в марокканской культуре. Именно он пробил решающий пенальти «паненкой» и «похоронил» Испанию.

Ашраф Хакими Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Нуссайр Мазрауи

Левый защитник сборной Марокко появился на свет в Нидерландах, в городе Лейдердорп. С девяти лет обучался футболу в академии «Аякса», за который выступал до перехода в «Баварию». Его отец Мустафа уехал из Марокко ещё в 1980-е.

Софьян Амбарат

Великолепный опорный полузащитник, один из героев матча с Испанией, также родился в Нидерландах. Воспитывался в «Утрехте», поиграл даже за юношескую сборную Голландии. Его родители — марокканцы, а брат Нордин тоже выступал за «атласских львов» — до 2019 года.

Селим Амалла

Ещё один полузащитник, отыгравший против Испании 82 минуты, родился в Бельгии. Но у его родителей марокканские и итальянские корни. Так что теоретически он мог выступать за одну из трёх стран. Но в 2019-м выбрал Марокко. При этом всю карьеру он провёл в чемпионате Бельгии и сейчас играет за «Стандард».

Селим Амалла Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ильяс Шаир

Этот полузащитник пока не сыграл ни минуты на чемпионате мира. Но у него не менее интересная судьба: он также появился на свет в Бельгии в семье марокканца и полячки. Также воспитывался в местных клубах и мог выбирать сборную. Отдал предпочтение африканской. А с 2017 года выступает за «КПР».

Билал Эль-Ханнус

Ещё один игрок центра поля, который ни разу не сыграл в Катаре. Но это можно списать на возраст – парню только 18 лет, и его включение в заявку — аванс. Ведь он только-только начал играть за «Генк». Билал родился в семье марокканцев, однако выступал за сборные Бельгии до 15, 16 и 18 лет. На взрослом же уровне предпочёл страну родителей.

Хаким Зиеш

Один из самых статусных игроков сборной Марокко – уроженец Нидерландов. И выступал за все юношеские и молодёжные команды страны. Однако на взрослом уровне стал играть за родину родителей. И вряд ли пожалел. Интересно, что в начале 2022 года он мог уйти из сборной из-за конфликта с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем. Но потом пришёл новый наставник, и Хаким вернулся в строй.

Хаким Зиеш Фото: Julian Finney/Getty Images

Софьян Буфаль

Этот атакующий полузащитник родом из Парижа, но как и многие его партнёры рос в марокканской семье. Воспитывался в системе «Анже», но так и не получил предложение из французской сборной. Даже юношеской и молодёжной. Поэтому в 2016-м принял приглашение уже от взрослой команды Марокко. И сейчас в ней важный игрок основы.

Закария Абухляль

Он отыграл на ЧМ-2022 в общей сложности 45 минут, выйдя на замену в двух матчах. Абухляль родился в Нидерландах в семье ливийца и марокканки. Воспитывался в местных клубах, в том числе в ПСВ. И даже играл за юношеские сборные Нидерландов вплоть до 20 лет. Но потом поступило предложение от Марокко, и футболист не отказался от такого варианта.

Валид Хеддира

24-летний нападающий «Бари» и вовсе родился в Италии, но в семье марокканцев. Он объездил разные клубы родной страны, в том числе из низших дивизионов, и в этом сезоне стал много забивать в Серии Б. Это привлекло внимание тренерского штаба. Хеддира поучаствовал в товарищеских матчах перед ЧМ, а потом попал в основной список. И вышел на замену в игре с Испанией – это его первый официальный матч за команду.