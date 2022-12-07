«На вас же смотрят дети!» Уругвайских футболистов должны забанить после разборок на ЧМ

Игрокам, которые бросались на судей и оскорбляли их после финального свистка, грозит серьёзное наказание. Дело уже открыто.

Как вы, наверное, помните, футболисты сборной Уругвая были разозлены вылетом команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. После матча 3-го тура с Ганой (2:0) (тогда уругвайцы покинули турнир), они спорили с главным судьёй Даниэлем Зибертом. Защитник Хосе Мария Хименес, пытаясь прорваться к покидающему полю арбитру, ударил локтем представителя ФИФА Колина Смита.

Он и его партнёры были возмущены решением судьи не назначить пенальти в ворота Ганы после падения в штрафной площади африканцев нападающего Эдинсона Кавани. Позже Хименес также вступил в словесную перепалку и с представителем ФИФА.

Луис Суарес нападающий сборной Уругвая «Я вижу, что в моменте с участием Кавани следовало назначить пенальти, потому что он был сбит. Это не оправдание, но судейская комиссия должна дать подробные разъяснения по поводу этого эпизода».

Также в соцсетях появилось видео, на котором Хименес оскорбляет судей: «Они [судьи] — кучка воров, это сыновья проституток. Да, запишите меня. Сыновья проституток».

Кавани отличился уже при уходе в подтрибунное помещение. Форвард в порыве гнева ударил по монитору VAR, уронив его на пол.

Эдинсон Кавани Фото: Stu Forster/Getty Images

Какова реакция ФИФА?

Чиновники уже выпустили краткое заявление, в котором сообщили, что открыли дисциплинарное дело против Уругвайской футбольной ассоциации по статье 11 (оскорбительное поведение и нарушение основных ценностей честной игры), статье 12 (неправомерное поведение игроков и менеджеров) и статье 13 (дискриминация). Отдельным производством также будет рассмотрено поведение Хосе Марии Хименеса, Эдинсона Кавани, Фернандо Муслеры и Диего Година по статье 11 и статье 12.

Джо Коул бывший полузащитник сборной Англии «Это ужасное поведение. Вы чувствуете разочарование, когда проигрываете матчи, но должны сохранять самообладание, потому что на вас лежит ответственность. На вас же смотрит весь мир, дети».

С большой долей вероятности футболистов сборной Уругвая ожидает дисквалификация. Неизвестно, будет ли она распространяться на международные игры или частично будет перенесена на выступления за клубы. За такие нарушения игроков обычно дисквалифицируют. Помните другой случай с Луисом Суаресом? Он получил длительную дисквалификацию за укус итальянского защитника Джорджо Кьеллини в матче 3-го тура на чемпионате мира – 2014. Суарес был дисквалифицирован на девять матчей и отстранён на четыре месяца от любой деятельности, связанной с футболом. Дисциплинарный комитет ФИФА также наложил на него денежный штраф в размере $ 111 тыс.

Так что сейчас самое лучшее, что может ожидать за эти выходки футболистов – выплата серьёзного штрафа. Наименьшая сумма за оскорбление официальных лиц, согласно кодексу ФИФА, составляет $ 5,3 тыс. Она увеличивается в четыре раза, если нарушение совершено через средства массовой информации или социальные сети, что и произошло, например, в случае с Хименесом.