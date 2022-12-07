«Зениту» нужно цепляться за Ловрена. На ЧМ мы увидели — это топ-защитник

А ведь ещё в сентябре в Ловрена особо не верили даже в Хорватии. Тогда он дал интервью, где заявил, что в тяжёлый момент в начале года (долгое восстановление после травмы) от него отвернулись все. В том числе и сборная. Но зато поддержал «Зенит». Именно поэтому он не бросил клуб и не приостановил соглашение.

В начале осени Хорватия провела два матча в Лиге наций. Ловрен впервые с начала года получил вызов: остался на скамейке с Данией, но вышел в основе с Австрией. Обе встречи хорваты выиграли. Ловрен уехал обратно в «Зенит» с не самыми понятными перспективами. Кто-то в Хорватии говорил, что Деян нужен команде на ЧМ-2022 как символ прошлых успехов. Другие утверждали, что он уже не тот, ничего не может дать сборной, так ещё и остался в России. Просто предатель хорватского общества.

Деян Ловрен и Лука Модрич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Златко Далич дистанцировался от этой истории. Но в итоге включил Ловрена в итоговый список и выпустил в основе в единственном товарняке с Саудовской Аравией перед чемпионатом мира. В итоге вместе с самым дорогим хорватским футболистом Йошко Гвардиолом они составили основную пару в центре обороны на ЧМ-2022 в Катаре.

Сейчас у Ловрена четыре полных матча. Его массово признают чуть ли не лучшим игроком команды, включают в различные символические сборные. И это, в общем-то, справедливо. За четыре игры у Хорватии всего два пропущенных мяча. И ни в одном из них нельзя упрекнуть непосредственно Деяна. Да, кто-то скажет, что и соперники были не самые атакующие. И это тоже правда. Возможно, Бразилия вообще накидает Хорватии пять мячей. Но конкретно сейчас тенденция игры в обороне очень позитивная.

Второй момент: 33-летний защитник – реальный лидер сборной. В игре с Японией до него даже дошла капитанская повязка. Именно он тот самый мужчина, что может подойти к вратарю Ливаковичу перед важнейшей серией пенальти и подбодрить. Он объясняет действия сборной перед журналистами, в том числе российскими. И пользуется большим авторитетом вообще среди всех.

А теперь давайте перенесём это на «Зенит». Ещё полгода назад можно было точно сказать: Ловрен команде не нужен. Высокооплачиваемый защитник только-только вернулся после травмы и мало кто в принципе понимал, что от него ждать. И точно мало кто предсказывал, что его влияние на сине-бело-голубых окажется позитивным. А в итоге мы увидели самого сильного Ловрена за два года в России. Он провёл большинство матчей в паре с Родригао, «Зенит» рекордно мало пропускал, и мы забыли, что такое ошибки Ловрена вообще.

В январе он вернётся в Петербург на медосмотр. И до конца его контракта останется полгода. Хоть «Зенит» в последнее время и применяет практику, когда переговоры начинаются за месяц до финиша соглашения, в этом случае руководству точно не стоит тянуть. И если Деян хочет продолжать карьеру и готов держать тонус, то его точно нужно оставлять.

Тем более уходить сам он не особо хочет. Так что вопрос только в переговорах. И в конкретных цифрах – устроит ли игрока понижение зарплаты и каким это понижение будет. Но в интересах «Зенита» найти компромисс.