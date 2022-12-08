«Он просто убил игру». Российский арбитр «задал жару» в плей-офф чемпионата мира — 2006

25 июня 2006 года на стадионе «Франкенштадион» в Нюрнберге состоялся самый грубый матч в истории чемпионатов мира. В игре 1/8 финала Португалия – Нидерланды (1:0) российский арбитр Валентин Иванов показал 20 карточек, четыре из которых были красными.

Работа Иванова вызвала большой резонанс в футбольной среде. Его критиковали как в Португалии, так и в Нидерландах. Недовольным также остался президент ФИФА Йозеф Блаттер, но нашлись и те, кто поддержал рефери.

Валентин Иванов показал рекордное количество карточек в истории ЧМ

На ЧМ-2006 Португалия легко выиграла группу D, победив Мексику, Анголу и Иран. Нидерланды стали вторыми в группе C, набрав по семь очков с Аргентиной и уступив сопернику по разнице мячей. Вывеска Португалия – Нидерланды в 1/8 финала выглядела самой интригующей наряду с парой Испания – Франция. Эмоций в этой игре точно хватало, хотя непосредственно футбольная составляющая хромала.

Команды начали матч без раскачки. На второй минуте полузащитник сборной Нидерландов Марк ван Боммел издали опасно пробил по воротам Рикарду, мяч прошёл рядом со штангой. Португальцы ответили двумя острыми прорывами Криштиану Роналду, которого грубо останавливали ван Боммел и Халид Булахруз. Валентин Иванов без колебаний и по делу наградил их жёлтыми карточками.

Валентин Иванов раздаёт карточки в матче Португалия — Нидерланды Фото: Alexander Heimann/Getty Images

Российский арбитр старался на корню пресечь грубость футболистов. На 20-й минуте Иванов показал жёлтую карточку Манише за фол на ван Боммеле. К сожалению, игроки успокаиваться не собирались. Но перед переходом на откровенную бойню случился единственный гол в матче. На 23-й минуте Криштиану Роналду отдал передачу на Деку, который прострелил с правого фланга на Педру Паулету. Паулета откинул мяч на Манише, и полузащитник точно пробил в верхний угол ворот Эдвина ван дер Сара.

После гола Манише команды стали действовать значительно жёстче. На 31-й минуте Коштинья врезался в Филлипа Коку. Иванов ограничился жёлтой карточкой португальцу, хотя за подобную грубость вполне можно было удалить его. Через три минуты на носилках с поля унесли Роналду, который не смог продолжить игру после подката Булахруза. Между проявлением жёсткости возникали и опасные моменты. Форвард сборной Нидерландов Робин ван Перси упустил шанс сравнять счёт на 37-й минуте, не попав в ворота с угла вратарской. А на 45-й минуте ван дер Сар чудом спас своих после удара Паулеты с близкого расстояния.

В добавленное к первому тайму время Коштинья умышленно сыграл рукой в центре поля, за что был удалён. Вот так завершилась сумасшедшая первая половина с обилием «грязной игры». К сожалению, дальше ситуация стала ещё хуже.

Валентин Иванов удаляет Коштинью Фото: contrast/Boris Streubel/ullstein bild via Getty Images

Луис Фелипе Сколари в перерыве заменил Паулету на Арманду Пети, стараясь удержать минимальное преимущество в меньшинстве. Марко ван Бастен оставил состав без изменений. Нидерланды с первых минут второго тайма ожидаемо пошли вперёд. На 49-й минуте Коку пробил в перекладину с семи метров. Почти сразу же Пети снёс ван Боммела и получил очередное предупреждение. Марк на удивление ответил не грубостью, а обострением у ворот португальцев. Рикарду не без проблем отбил его дальним ударом на 51-й минуте. Португальцы тоже старались идти в контратаки, хотя выстрелы Мигела и Манише нельзя было назвать большой проблемой для ван дер Сара.

Ближе к середине второго тайма команды снова стали действовать предельно жёстко. На 60-й минуте Джованни ван Бронкхорст откровенно снёс Деку – жёлтая карточка. Капитан португальцев Луиш Фигу в ответ боднул ван Боммела в лоб и также получил предупреждение. Через три минуты состоялось второе удаление. Булахруз ударил локтем в лицо Фигу, за что получил вторую жёлтую. Халид также успел ударить Симау Саброзу по лицу. Это не влияло на его наказание, но создало ещё большее напряжение.

Андре Ойер побежал к португальской скамейке и хотел подраться со Сколари. Вмешательство четвёртого судьи, мексиканца Марко Родригеса, позволило этого избежать. Хотя без потасовки всё равно не обошлось. В неё оказались вовлечены Ойер, Рафаэль ван дер Варт, Деку и Нуну Валенте. Иванов решил не наказывать данную четвёрку, посчитав, что жёлтых карточек уже и так слишком много. Возможно, это было его ошибкой. Ситуация окончательно вышла из-под контроля.

На 73-й минуте Деку снёс Джона Хейтингу, получил предупреждение и в придачу к этому отказался пускать медиков для оказания помощи сопернику. Началась очередная драка. Уэсли Снейдер, ван дер Варт и Дирк Кюйт накинулись на Пети. Иванов выдал жёлтые карточки первым двум, а также вратарю Рикарду, который в потасовке толком поучаствовать не успел, но слишком много разговаривал. Сразу после возобновления игры Валенте сбил ван Перси – и снова жёлтая карточка.

На 78-й минуте Иванов удалил Деку. Португалец взял мяч в руки, когда голландцы должны были исполнять штрафной, из-за чего на него набросился Коку. Примечательно, что Филлипа российский арбитр решил не наказывать.

Валентин Иванов удаляет Деку Фото: Alexander Heimann/Getty Images

На 80-й минуте Нидерланды упустили шанс сравнять счёт. Кюйт вышел один на один с Рикарду. Переиграть португальского голкипера Дирк не смог, но словно специально въехал в него ногой уже после удара. Иванов никак не наказал Кюйта. Российский рефери в концовке решил сбавить градус напряжённости и многое прощал. На 86-й минуте Пети явно умышленно опрокинул Кюйта, но Иванов не показал португальцу карточку. Ойер в ответ набросился на Пети – тоже без санкций со стороны судьи.

На 88-й минуте Симау после выхода один на один ударил ван дер Сара ногой по лицу. Опять же, это сошло ему с рук. Только в добавленное время Иванов полез в карман за карточкой. На 95-й минуте ван Бронкхорст сбил Тьягу Мендеша и получил второе предупреждение. Команды доиграли ещё минуту, после чего наконец-то прозвучал финальный свисток.

Разборки футболистов сборных Португалии и Нидерландов Фото: Michael Steele/Getty Images

Валентин Иванов показал 16 жёлтых и четыре красные карточки. Российский арбитр установил новый рекорд чемпионатов мира – ранее на турнире в одном матче максимальное количество удалений равнялось трём. На ЧМ-2006 столько же красных зрители увидели в игре Италия – США. А до того – во встречах Дания – ЮАР (1998), Бразилия – Венгрия (1954) и Бразилия – Чехословакия (1938). По жёлтым карточкам случилось повторение рекорда. 16 предупреждений также сделал испанский арбитр Антонио Хесус Лопес Ньето в матче Камерун – Германия на чемпионате мира в Южной Корее и Японии в 2002 году.

Португалия победила со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал, потеряв дисквалифицированных Коштинью и Деку на матч с Англией (0:0, 3:1 по пенальти). Под вопросом было участие Роналду, но форвард успел восстановиться. В полуфинале португальцы уступили Франции (0:1), а затем проиграли Германии (1:3) в матче за третье место. Португалия впервые с 1966 года вышла в полуфинал чемпионата мира, что можно считать вполне успешным результатом для команды.

Реакция на судейство Иванова в матче Португалия — Нидерланды

После той игры в 1/8 финала ожидаемо основное внимание было уделено работе Валентина Иванова. В адрес российского арбитра посыпалось много претензий, в том числе остались недовольны главные тренеры обеих команд – Марко ван Бастен и Луис Фелипе Сколари.

«Очень жаль, что Иванов превратил этот матч в безобразие. Невероятно жаль, что арбитр оказал огромное влияние на конечный результат такого важного матча. Думаю, во втором тайме было минут 20–25 футбола. Всё остальное время были нарушения, футболисты падали. Судьи помешали игре быть по-настоящему зрелищной», – сказал ван Бастен.

«Могу сказать, что тренирую сборную Португалии на протяжении вот уже трёх с половиной лет и с таким судейством сталкиваюсь впервые. ФИФА периодически твердит о принципах фэйр-плей, однако события, которые развернулись на поле, опровергли это понятие. Мы признаём, что некоторые наши игроки заслуженно получили карточки, но мы не согласны с решением Иванова, который показал красную карточку Деку. Португальская федерация футбола будет обжаловать это решение (протест был отклонён. – Прим. «Чемпионата»), – заявил Сколари.

Луис Фелипе Сколари и Марко ван Бастен Фото: Michael Steele/Getty Images

Президент ФИФА Йозеф Блаттер остался недоволен судейством Иванова

«Действия арбитра повредили матчу, который мог стать замечательным спектаклем. Уровень судейства не соответствовал уровню футболистов, вышедших на поле. Встреча была очень интенсивной, обе команды были настроены на атаку, но судья им не помог в том, чтобы сделать эту встречу зрелищной. Думаю, судейство Иванова само заслуживает за работу на этом матче жёлтую карточку», – сказал Блаттер.

При этом звучали голоса и в защиту Иванова сразу после скандальной игры. Лаконичное мнение проигравшего голландца Арьена Роббена: «Проще всего сейчас было бы забросать помидорами арбитра, но я не буду этого делать».

Английский болельщик Джеймс Тэйлор написал официальное обращение Российскому футбольному союзу, заступившись за Иванова.

«Игра с обеих сторон была чрезвычайно грубой. Удивительно, что Блаттер полагает, что Иванов не справился с поставленной задачей. Арбитр действовал храбро и в рамках соответствующих правил», – отметил Тэйлор.

Легендарный форвард сборной СССР 1950-1960-х годов Валентин Иванов поддержал сына.

«Судья постарался сразу же погасить страсти, показав жёлтые карточки нарушителям в начале матча. Если бы он этого не сделал, то игра закончилась бы массовой дракой. Я слышал, что Йозеф Блаттер критиковал моего сына. Однако ведь это именно ФИФА требовала от судей как можно строже карать грубиянов. Валентин просто старался следовать инструкциям федерации», – подчеркнул Иванов-старший.

Валентин Иванов на ЧМ-2006 Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Сам рефери признал: матч Португалия – Нидерланды стал самым сложным в его карьере. И объяснил возможные причины излишней грубости игроков.

«Матчи бывают разные: иногда футболисты по 20 раз за игру падают в штрафной, и такие встречи тоже отнимают много сил. Но, наверное, с точки зрения грубости, — да, матч был самым трудным в моей карьере. Согласен ли с претензиями в свой адрес? Вот так обобщённо я бы не хотел отвечать. То, что я видел, как я понимал эти эпизоды, — так и судил. Почему серьёзные, классные игроки начали вдруг вести себя так, будто с цепи сорвались? Агрессия связана с тем, что это матч на вылет. Кто-то едет домой, кто-то остаётся. Хотя это у них вообще-то надо спрашивать, что произошло. Трудно объяснить, почему игра вдруг ни с того ни с сего становится грубой. Но такое бывает. И, как правило, в принципиальных матчах», – заявил Иванов.

Отзывы мировых СМИ о работе Иванова

De Telegraaf (Нидерланды): «Валентин Иванов просто действовал непоследовательно. К примеру, нарушение, когда Нуну Валенте в каратистском стиле ударил ногой в грудь Арьена Роббена, осталось без наказания. Можно сказать, что Иванов установил планку допустимой грубости слишком высоко и слишком поздно. Он просто убил игру».

O Jogo (Португалия): «Валентин Иванов оказался нерешительным, в самом начале матча с большим трудом доставал жёлтые карточки. Зато по мере того, как страсти накалялись, нарастала и его злопамятность и озлобленность. Деку проявил детскую непосредственность, желая потянуть время, и Иванов показал ему вторую жёлтую карточку. Несправедливо. Хотя сложно об этом рассуждать во встрече двух озлобленных команд».

Kicker (Германия): «В начале игры российский арбитр Валентин Иванов свистел, возможно, слишком часто, не пропуская ни одного нарушения. Из-за этого матч постоянно останавливался и приобрёл рваный характер. Ни жёлтые, ни красные карточки не угомонили ни одну из команд, поэтому Иванов начал принимать решительные меры. При этом все решения были последовательными. Все удаления были заслуженными».

Guardian (Великобритания): «Российский рефери Валентин Иванов забыл, как нужно держать нить игры в своих руках. Хотя, как сказал один шутник на трибунах, наверняка не забыл, как Португалия обыграла Россию со счётом 7:1 в отборочном турнире. Теперь Иванов может забыть о своих амбициях: вряд ли он будет ещё раз работать на этом чемпионате мира».

Йозеф Блаттер Фото: Torsten Leukert-Pool/Getty Images

На ЧМ-2006 Валентин Иванов действительно больше не судил, как и предсказал Guardian. Но после того, как страсти улеглись, критика в его адрес поубавилась. По окончании турнира Йозеф Блаттер принёс Иванову извинения, так как пришёл к выводу, что карточки были показаны по делу. В 2014 году ошибочность своих изначальных высказываний о российском арбитре признал и Марко ван Бастен. Он заявил, что ему было стыдно за поведение своей команды и что тогда голландцы даже близко не показали той игры, которая соответствовала их философии.

На самом деле вряд ли кто-то осмелится сказать, что Иванов показал хотя бы одну жёлтую карточку не по делу. Более того, португальцы и голландцы играли настолько грубо, что в некоторых моментах заслуживали прямого удаления. Российский арбитр старался действовать сдержанно и часто прощал футболистов, которые в тот вечер словно обезумели. Не просто так матч прозвали «Битвой при Нюрнберге» и «Нюрнбергской резнёй».