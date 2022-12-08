«Захарян идеально вписывается в стратегию «Челси». Интервью с близким к клубу журналистом

Да-да, тема возможного перехода Арсена Захаряна в «Челси» до сих пор актуальна. В конце ноября известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что лондонский клуб уже согласовал контракт с российским полузащитником и продолжит переговоры с «Динамо» по трансферу игрока. В Катаре мы пообщались с английским журналистом StandardSport Низаром Кинселлой. Низар — один из самых близких к «Челси» журналистов и часто даёт инсайды по трансферам клуба. А ещё он делал интервью с Захаряном! Мы обсудили с ним возможный переезд россиянина в Лондон.

— Почему Захарян привлёк внимание «Челси»?

— У Арсена лучший возраст для игры в футбол. Он постоянно выходит за «Динамо» и за сборную России. Это талант, которого «Челси» может развить. Нет сюрприза в том, что клуб им интересуется и хочет подписать. «Челси» – одна из лучших команд мира с точки зрения работы с молодыми, им нравится Захарян, потому что они хотят поддерживать звание лучших в этом направлении. Арсен в этом может помочь.

— Он готов к основе?

— Думаю, если Арсен перейдёт в «Челси», он сначала отправится в аренду. Например, в один из тех клубов, с кем у лондонцев есть партнёрство. Уровень основы Захарян пока не тянет. Уровень АПЛ гораздо выше уровня РПЛ, я бы даже сказал, что он выше уровня чемпионата мира и плей-офф Лиги чемпионов.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Челси» сменил главного тренера, но интерес к Захаряну сохраняется и сейчас. О чём это говорит?

— О том, что Захарян — классный игрок. Но ещё и о том, что этот возможный трансфер — инициатива клуба. Владельцы хотят его приобрести. «Челси» уже подписывал несколько похожих молодых игроков. Это невероятно, как лондонцам постоянно удаётся проворачивать такие трансферы. Захарян идеально вписывается в стратегию «Челси».

— У тебя есть уверенность, что трансфер состоится?

— Нет. Ситуация с санкциями и вопросом перевода денег остаётся такой же. Если всё изменится, то Захарян перейдёт в «Челси».

— Ты делал интервью с Захаряном для Goal.com. Как он тебе в личной беседе?

— Он показался мне очень скромным – просто хочет играть в футбол. Реально классный парень. Мне было очень интересно с Арсеном. Видно, что он очень любит футбол, смышлёный не по годам. Всё это позволяет мне сделать вывод, что Захарян – один из сильнейших молодых игроков мира прямо сейчас.