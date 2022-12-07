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Чемпионат мира — 2022: Португалия — Швейцария — 6:1, Роналду начал матч в запасе, реакция мировых СМИ на решение тренера

«Нет Криштиану — нет проблем». Футбольный мир в восторге от игры сменщика Роналду
Кирилл Закатченко
Роналду начал матч в запасе
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Но некоторые эксперты считают, что звёздного игрока нужно вернуть в основу на следующий матч.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Марокко. Команда Фернанду Сантуша нанесла сокрушительное поражение Швейцарии (6:1) и сделала это без Криштиану Роналду в стартовом составе. После матча мировые СМИ обсуждали решение тренерского штаба, которое, судя по результату, оказалось обоснованным.

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Вместо Роналду в стартовом составе вышел молодой нападающий Гонсалу Рамуш. 21-летний футболист «Бенфики» забил три мяча и стал главным героем встречи. После матча он побеседовал с журналистами: «Мы должны сосредоточиться на следующей игре. Надеюсь ли я, что сыграю в основе в следующем матче? Эти вопросы нужно задавать не мне. Буду работать изо всех сил, а решение примет тренер. Роналду разговаривал не только со мной, но и со всеми другими футболистами. Всё прошло хорошо».

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл

— Есть много фанатов Роналду, которые не хотят принимать правду, но я думаю, что им стоит это сделать. Недовольство, угрюмость — всё это нужно прекратить. Да, Криштиану — один из величайших футболистов всех времён, но сейчас нужно думать о других вещах. Целеустремленность Роналду всегда была его сильной стороной. Его решимость стать лучшим в мире, забить больше всех мячей, побить все рекорды, обойти Месси — всё это помогало Роналду. Но наступает момент, когда нужно думать о команде, о своих товарищах по раздевалке. Сейчас всё доходит до того, что финальный этап карьеры Роналду получается смазанным.

Бруну Бальтазар, бывший португальский футболист, а ныне тренер

— Меня можно назвать ярым поклонником Роналду, но после такого выступления Рамуш заслужил играть в основе и дальше. Он забил три мяча и отдал результативную передачу в матче плей-офф. Думаю, игра с Марокко получится совсем другой. Соперник действует очень низким блоком и не даёт много свободного пространства. В такой ситуации Роналду может принести весомую пользу.

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Луиш Гонсалвеш, португальский селекционер

— Победа в матче со Швейцарией очень важна с точки зрения того, как команда самоутвердилась без Криштиану. Великолепная победа, а у тренера теперь появилась приятная головная боль. Сантуш добился успеха по всем фронтам. Думаю, Роналду выйдет в основе в следующем матче. На мой взгляд, это хороший вариант. Криштиану будет свежим и мотивированным — он здорово сыграет в связке с Бруну и Феликсом.

Каве Солхекол, корреспондент Sky Sports

— Время не щадит никого, в том числе Роналду. «Манчестер Юнайтед» решил, что обойдётся без Криштиану, теперь по тому же пути пошла сборная Португалии. Человек, который его заменил — просто вау! Великолепная игра Рамуша. Не уверен, что Сантуш решит оставить Роналду в запасе на матч с Марокко. Вся страна поддерживает Криштиану, люди доверяют ему. Но если мы говорим о будущем сборной Португалии, то оно пройдёт без Роналду.

Роналду в матче со Швейцарией

Роналду в матче со Швейцарией

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Marca

— Португальцы прошли в четвертьфинал без Роналду в стартовом составе. Это тревожный звонок для главной звезды. Раньше тренеры закрывали глаза на странные поступки игрока, но теперь ситуация изменилась. Сантуш ясно дал понять: на этом чемпионате мира команда важнее отдельных футболистов. У Португалии достаточно качественный состав, чтобы добиваться успеха и без Роналду, что и показала игра со Швейцарией. Рамуш провёл отличный матч и доказал всем, что спорное решение Сантуша, посадившего Криштиану в запас, было оправданным.

L’Equipe

— Нет Роналду — нет проблем. Португалия эффектно начала конец эпохи Криштиану. Она произвела такое же сильное впечатление, как Бразилия в матче с Южной Кореей. Вышедший в основном составе Рамуш заставил всех забыть о Роналду. Сам же Криштиану проявил куда больше энтузиазма после гола Пепе, нежели после хет-трика Рамуша. Звёздный футболист португальцев пока до сих пор так и не забил в матчах плей-офф чемпионатов мира.

Sky Sports

— Возможно, Португалия одержала победу благодаря отсутствию Роналду в старте. По крайней мере, контраст между этим и предыдущими матчами был разительным. Вышедший в основе Рамуш наглядно показал, что в команде есть и другие таланты. Наверное, даже сам Сантуш не мог предвидеть того, что в итоге произошло на поле. Первый хет-трик на турнире, самая крупная победа сборной в плей-офф. Шансы Португалии на победу на ЧМ-2022 снова высоки. Это был день Рамуша. Пока мировые СМИ обсуждали решение тренера, а фотографы делали снимки Роналду на скамейке, атакующая линия Португалии уничтожала соперника. Ребята доказали, что это шоу будет продолжаться и без Криштиану.

Гонсалу Рамуш после гола

Гонсалу Рамуш после гола

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Gazzetta dello Sport

— В городе появился новый шериф с дымящимися пистолетами (Рамуш праздновал голы так, словно стрелял из пистолетов. — Прим. «Чемпионата»). Лучший матч Португалии на чемпионате мира. И не факт, что это не связано с отсутствием Роналду. Вся страна праздновала голы заменившего его Рамуша. Выйдя на замену, Криштиану снова стремился к личной славе. Но запомнился только ударом со штрафного в стенку и голом из явного офсайда. Теперь у сборной другой герой, по крайней мере, после матча 1/8 финала. Рамуш прекрасно воспользовался шансом. Он наградил тренера за смелый, но далеко не самый популярный выбор. Рамуш и Роналду не скоро забудут такой матч, однако у каждого на это разные причины. Португалия сделала шоу без Криштиану.

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