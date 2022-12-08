«К российскому флагу был только один вопрос». Как россияне ходят на матчи ЧМ-2022

В Катар, несмотря на отсутствие на турнире сборной России, приехали российские болельщики. Может, их даже больше, чем мы себе представляем, потому что не все заворачиваются во флаги или носят футболки с соответствующей символикой. Но даже те, кто так делает, ни разу не столкнулись с негативом – фанаты из других стран совершенно никак не реагировали на российские флаги на трибунах или у стадиона.

Мы собрали несколько историй наших ребят, которые не скрывали болельщицких пристрастий на чемпионате мира.

Никита

«Все дружелюбные, всё очень нравится. Один раз на входе люди из ФИФА попросили сфотографировать флаг, отправили его в какой-то чат, чтобы узнать, можно или нельзя с ним проходить. Но в итоге всё хорошо. Причём на матче Сербии это сделали.



Все классно себя ведут, фотографируются. До России никто не докапывается».

Дмитрий и Егор

Приехали из Шилки. Повод приехать есть — чемпионат мира, хорошая возможность погудеть. У нас никаких проблем. Флаг России проверяют на досмотре, но никаких претензий у ФИФА по нему нет. Европейцы подходят, обнимают. Никакого негатива нет вообще. Чувствуем себя как дома.

Болельщики сборной России на ЧМ-2022 в Катаре Фото: «Чемпионат»

Сергей и Алексей

«Болели за братьев-сербов. Когда ещё выдастся такая возможность? По отношению к нам всё супер, прекрасно и дружелюбно, классно и здорово. Все кайфуют — это праздник».

Георгий

«Негатива не встречал. Арабы одобряют флаг. Иностранные журналисты брали интервью, тоже спокойно всё, улыбчиво. Летел с французом марокканского происхождения, он сказал, что простым людям всё равно на политику».

Болельщики сборной России на ЧМ-2022 в Катаре Фото: «Чемпионат»

Андрей

«Из-за флага никаких проблем. Все болельщики нас любят, кроме некоторых. Поляки тут пытались нам что-то рассказать, но не вывезли. Все нас любят, говорят, что Россия — the best. Однако наш чемпионат мира был лучше по организации».

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Михаил

«Никаких проблем с флагом. Никаких вопросов, только на матче с сербами просили показать флаг. На некоторые матчи я с собой носил два флага, один из них подарил волонтёру – на матче Нидерландов и Эквадора. Болельщик из Аргентины вообще обменялся со мной футболками, потому что у него в коллекции не хватало майки российской сборной».