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ЧМ-2022: как относятся к российским фанатам и флагу России в Катаре

«К российскому флагу был только один вопрос». Как россияне ходят на матчи ЧМ-2022
Полина Куимова Андрей Панков
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Как россияне ходят на матчи ЧМ-2022
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Наши болельщики чувствуют себя как дома.

В Катар, несмотря на отсутствие на турнире сборной России, приехали российские болельщики. Может, их даже больше, чем мы себе представляем, потому что не все заворачиваются во флаги или носят футболки с соответствующей символикой. Но даже те, кто так делает, ни разу не столкнулись с негативом – фанаты из других стран совершенно никак не реагировали на российские флаги на трибунах или у стадиона.

Мы собрали несколько историй наших ребят, которые не скрывали болельщицких пристрастий на чемпионате мира.

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Никита

«Все дружелюбные, всё очень нравится. Один раз на входе люди из ФИФА попросили сфотографировать флаг, отправили его в какой-то чат, чтобы узнать, можно или нельзя с ним проходить. Но в итоге всё хорошо. Причём на матче Сербии это сделали.

Все классно себя ведут, фотографируются. До России никто не докапывается».

Дмитрий и Егор

Приехали из Шилки. Повод приехать есть — чемпионат мира, хорошая возможность погудеть. У нас никаких проблем. Флаг России проверяют на досмотре, но никаких претензий у ФИФА по нему нет. Европейцы подходят, обнимают. Никакого негатива нет вообще. Чувствуем себя как дома.

Болельщики сборной России на ЧМ-2022 в Катаре

Болельщики сборной России на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: «Чемпионат»

Сергей и Алексей

«Болели за братьев-сербов. Когда ещё выдастся такая возможность? По отношению к нам всё супер, прекрасно и дружелюбно, классно и здорово. Все кайфуют — это праздник».

Георгий

«Негатива не встречал. Арабы одобряют флаг. Иностранные журналисты брали интервью, тоже спокойно всё, улыбчиво. Летел с французом марокканского происхождения, он сказал, что простым людям всё равно на политику».

Болельщики сборной России на ЧМ-2022 в Катаре

Болельщики сборной России на ЧМ-2022 в Катаре

Фото: «Чемпионат»

Андрей

«Из-за флага никаких проблем. Все болельщики нас любят, кроме некоторых. Поляки тут пытались нам что-то рассказать, но не вывезли. Все нас любят, говорят, что Россия — the best. Однако наш чемпионат мира был лучше по организации».

Видео доступно в нашем телеграм-канале.

Михаил

«Никаких проблем с флагом. Никаких вопросов, только на матче с сербами просили показать флаг. На некоторые матчи я с собой носил два флага, один из них подарил волонтёру – на матче Нидерландов и Эквадора. Болельщик из Аргентины вообще обменялся со мной футболками, потому что у него в коллекции не хватало майки российской сборной».

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