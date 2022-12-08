«Надеюсь, они выкарабкаются». Из-за чего тренер Аргентины расплакался летом в прямом эфире

Лионель Скалони не был великим футболистом. Бойцом на поле — безусловно, душой коллектива в раздевалке или на пикнике — местами, но не звездой в привычном понимании слова. Все четыре своих титула (чемпионство, Кубок и два Суперкубка Испании) он собрал в сенсационном «Депортиво» на стыке веков. С молодёжной сборной родной страны выиграл чемпионат мира среди 20-летних, а за главную и не играл толком — даже десятка матчей нет.

Но своё имя в историю национального футбола Скалони уже вписал — как первый тренер-триумфатор «альбиселесте» за 28 лет. Аномальную для себя серию без трофеев сборная Аргентины оборвала впечатляющей победой на Копа Америка — 2021. Обыграть в финале на легендарной «Маракане» Бразилию — что может быть круче? Скалони сделал это. Для другого Лионеля та виктория тоже была невероятно важна — в длиннющем послужном списке Месси наконец-то появился кубок с национальной командой. Прежде были только серебряные да бронзовые медали.

Лионель Месси и Лионель Скалони Фото: Gustavo Pagano/Getty Images

Скалони стал первым тренером-чемпионом аргентинской сборной со времён прославленного Альфио Басиле. В его честь современную команду прозвали «Скалонета». Однако немногие знали, как тяжело ему далась та победа. В каком психологическом напряжении он в те дни находился и насколько трудно ему было сконцентрироваться на футболе. Момент наивысшего (пока) взлёта в спортивной биографии Скалони совпал с семейной драмой.



В отличие от большинства современных футболистов, Скалони никогда не выставлял личную жизнь напоказ. Наоборот — тщательно ограждал близких от любопытствующей толпы. На его странице в популярной соцсети всего три поста, и все — со штабом сборной. Семейных фото — ноль. Детей тренера Аргентина впервые увидела недавно в 40-минутной документалке Netflix, посвящённой победе на Кубке Америки и предстоящему ЧМ. «Привет, па, — обратился к отцу с экрана 10-летний Ян. — Будь спокоен и подумай о тех 11, которых поставишь [в состав]». Поэтому признание Скалони после исторической победы над Бразилией удивило и растрогало нацию.

Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины «Я хочу посвятить триумф на Кубке моей старушке, у которой несколько дней назад был очень серьёзный момент, и теперь она борется с этим…»

Немного позже в интервью ESPN Скалони признался, что и с отцом у него не всё в порядке.



«Мой старик взволнован, потому что вдобавок ко всему несколько лет назад перенёс инсульт, — неожиданно разоткровенничался Лионель. — Когда мы играли с Бразилией в Саудовской Аравии — в том матче, где нам забили гол головой на последней минуте — я приехал домой и позвонил по видеосвязи отцу. Он странно говорил. Позже мне сказали, что у него был инсульт. Теперь всё, что происходит, очень волнует его. Он впечатляется, плачет, но он счастлив, доволен!»

Упомянутая Скалони игра была всего четвёртой для него у руля сборной Аргентины и окончилась крайне обидным поражением: на третьей компенсированной минуте защитник Миранда головой вбил мяч в сетку после навеса Неймара с углового. Впоследствии команда Скалони ещё четырежды соперничала с Бразилией — и только раз уступила. В остальных трёх случаях она не пропустила ни мяча и дважды выиграла по 1:0, в том числе на «золотой» Копе.

Лионель Скалони Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Скалони с детства был очень близок с отцом, поэтому для него эта ситуация стала потрясением. Папа Анхель тренировал их с братом Мауро (на два года старше Лионеля) в Пухато, городке на три с половиной тысячи жителей в 33 км от Росарио. Во взрослой жизни Лионель тоже постоянно ощущал заботу отца. С молодёжного ЧМ в 1997 году он привёз, помимо золотой медали, моральную травму: после вынужденной посадки самолёта у парня развилась аэрофобия. Когда Лионель заключил контракт с «Депортиво», отец переехал в Европу вслед за ним. И забирал его с дальних выездов команды — будь то Барселона или Мадрид — на машине. Вдвоём они исколесили на своём «Альфа Ромео» всю Испанию. Для Лионеля отец — больше, чем просто родитель. Образец во всём.

Лионель Скалони главный тренер сборной Аргентины «Мой старик — ориентир для всей семьи. Всё, чем мы являемся, мои братья и я, благодаря ему. Человек, который никогда ни в чём не сдавался. Он начинал с нуля, всю жизнь работал и воспитывал нас вместе с мамой. Если что-то шло не так, он повторял: «Всё в порядке, вперёд. Не оглядывайся». Мы многому у него научились. Сейчас ему лучше, он в порядке после проблемы, потихоньку выздоравливает. Очень близкий, очень родной человек».

Осенью 2021-го журналисты вновь и вновь возвращали тренера к больной теме. После победы над Перу в квалификации чемпионата мира Скалони сообщил, что «переживал не очень хорошую ситуацию, чтобы быть полностью сосредоточенным на отборочном турнире». Спустя месяц, перед матчем с Уругваем, у него снова поинтересовались здоровьем родителей. «Я не должен был всё это рассказывать, — немного смутился Скалони. — Но теперь всё лучше. Это жизнь. Надеюсь, они выкарабкаются из этой ситуации. Больше не хочу об этом говорить».



После ноябрьской ничьей с Бразилией Аргентина праздновала досрочный выход на ЧМ-2022. И лишь одному человеку в «альбиселесте» было не до веселья — её главному тренеру. «Завтра я проведаю родителей — они оба в больнице», — сказал Скалони.

Лучшие годы футболиста Скалони прошли в «Депортиво» Фото: John Walton/Getty Images

Крайне эмоциональный момент случился после матча Аргентины и Италии летом 2022-го в рамках Финалиссимы. Чемпион Южной Америки разгромил сильнейшую сборную Европы (3:0), а её наставник расплакался в прямом эфире ESPN прямо на поле «Уэмбли».



«В последний год семейная ситуация сильно изменилась, — признался Скалони. — Хоть бы мои старики увидели это. Благодаря им я такой, какой есть. Они привили мне много ценностей».



Своей работой заботливый сын Лионель делает всё возможное, чтобы избавить пожилых родителей от переживаний. Его «Скалонета» не проигрывала больше трёх лет — с июля 2019-го по ноябрь 2022-го! Одного матча не хватило, чтобы повторить абсолютный мировой рекорд сборной Италии — Саудовская Аравия внезапно оборвала выдающуюся серию. Но, может быть, тем самым она ещё и оказала фавориту ценную услугу — вовремя напомнила, что нет непобедимых. Особенно на этом сказочном чемпионате. Фаворит урок усвоил и больше ошибок не допускал.

Теперь вы знаете, кому посвятит победу в Катаре старший из Лионелей, если они пройдут этот путь до конца.

44-летний Скалони — самый молодой главный тренер на ЧМ-2022.