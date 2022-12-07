Месси хотят закрыть въезд в страну! Скандал в Мексике из-за видео с ЧМ-2022

Сборная Аргентины продолжает подготовку к четвертьфиналу чемпионата мира с командой Нидерландов. Встреча состоится 9 декабря и начнётся в 22:00 мск. А тем временем скандальная история с участием Лионеля Месси всё ещё популярна в Мексике.

26 ноября сборная Аргентины провела матч 2-го тура группового этапа с мексиканцами. Эта встреча имела немаловажное значение для южноамериканцев, ведь в случае поражения они вылетали с турнира. Месси стал главным героем матча — забил победный мяч и отдал результативную передачу. Как итог — победа Аргентины со счётом 2:0.

Месси с партнёрами по сборной Аргентины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После игры появилось видео из раздевалки действующих победителей Кубка Америки. На нём видно, что Месси во время празднования откинул ногой лежавшую на полу футболку сборной Мексики. Этим поступком очень возмутился боксёр, абсолютный чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес. Мексиканец обвинил капитана аргентинцев в неуважении к сопернику: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Пусть молится богу, чтобы я его не нашёл!»

Бывший футболист и близкий друг Месси Серхио Агуэро отметил, что Лео пытался снять бутсу и случайно задел футболку сборной Мексики. В интернете развернулась ожесточённая дискуссия по этому поводу — многие известные персоны выступили против Альвареса. В итоге мексиканский боксёр принёс извинения: «В последние дни я был сам не свой из-за страсти и любви к родине и сделал неуместные комментарии, поэтому хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаём что-то новое, в этот раз была моя очередь».

Месси на это ответил, что ему не за что извиняться. Аргентинец назвал сложившуюся ситуацию недоразумением и подчеркнул, что не проявлял неуважения по отношению к Мексике или футболке сборной. Казалось, что конфликт исчерпан и об этой истории больше никто не вспомнит. Но тут в дело вмешалась Марсия Клементе Гарсия Морено — 37-летний мексиканский политик федерального уровня. Её очень возмутило поведение Месси.

Лионель Месси в матче ЧМ-2022 с Мексикой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Она призвала объявить игрока персоной нон грата, чтобы не допустить его въезд на территорию Мексики. Вот что гласит текст документа: «Палата депутатов Конгресса призывает Министерство иностранных дел Мексики издать соответствующую декларацию о признании Лионеля Месси, гражданина Аргентина и Испании, персоной нон грата. После матча чемпионата мира по футболу он проявил явное презрение и неуважение к нашей стране».

Морено занимает должность депутата Конгресса Союза с 1 сентября 2021 года. Она регулярно осуждает любые формы дискриминации, что периодически приносит ей популярность в обществе. Сложно сказать, насколько реально осуществление процедуры запрета въезда Месси на территорию Мексики на основе видео с футболкой из раздевалки. Как бы там ни было, хочется верить, что эта ситуация разрешится благополучно для всех сторон.