«Они думают, что я здоров». Если кто и должен взять с Нидерландами ЧМ, то именно ван Гал

В тренерской бригаде ЧМ-2022 нет никого старше и успешнее с точки зрения количества титулов, чем ван Гал. Ему 71, и он брал трофеи с пятью клубами в четырёх разных странах. По законам Нидерландов, Алоизиус Паулюс Мария ван Гал ещё пятилетку назад мог уйти на пенсию и просто наслаждаться жизнью. Собственно, он так и сделал. Но потом вернулся. Есть в голландских тренерах эта особенно острая потребность в постоянной движухе и новых вызовах. Сколько раз заканчивал и возобновлял карьеру Адвокат? А Хиддинк? Разве из-за денег он в 74-75 ввязался в авантюру в Кюрасао? Вот и старина Луи такой, неугомонный. Но у него, кажется, немного другой мотив. Чемпион по жизни, он просто не мог уйти проигравшим. Для него этот Кубок мира — последний шанс исправить единственное большое упущение в своей славной биографии. И он проживает это приключение по полной, наслаждаясь каждым днём, голом и победой в Катаре.

Ван Гал ворвался в элиту с восхитительно нахальным и юным «Аяксом» в 1990-х. То был его первый, самый успешный и любимый тренерский проект. Вы же помните, кем Луи обыгрывал великий «Милан» в финале Лиги чемпионов? «Милан» с легендарными «сенаторами» Барези, Мальдини, Костакуртой. Райцигеру, Давидсу, Овермарсу было по 21 году, Зеедорфу и Клюйверту — вообще по 18. Тем не менее первые четверо вышли в Вене со старта, а Патрик — выскочил на замену и всё решил, протолкнув мяч в ворота мимо Себастьяно Росси. Кубок УЕФА 1992 года вспоминают реже, но он тоже был. Как и Межконтинентальный кубок с Суперкубком в 1995-м. Всё это — ван Гал.

Тот удивительный амстердамский «детсад» до сих пор с ностальгией вспоминают не только на родине. Среди других чемпионов он выделялся аномальной юностью и какой-то романтической безбашенностью. Луи тоже не волновало, как он выглядит со стороны. Он азартно скакал на бровке и яростно жестикулировал, заряжая своей бешеной энергетикой футболистов. И они сообща творили историю. Потому что поймали одну волну.

Знаменитый прыжок Луи ван Гала в финале ЛЧ-1994/1995 Фото: Neal Simpson/Getty Images

Возможно, именно этого единения с раздевалкой и абсолютного взаимопонимания не хватало ван Галу в его иностранных кампаниях. Готовности звёзд беспрекословно слушать, что им говорят. Пиетета перед тренером. У него ведь характер — не подарок. Отсюда конфликты, разлады, отставки. Он из каждой загранкомандировки возвращался с трофеями — из «Барселоны», «Баварии». Даже с «МЮ» в период большой перестройки один кубок взял. Но Европу вместе с ними Луи не покорил. Максимально близко был ко второму Кубку чемпионов с «Баварией», но уступил в финале своему антиподу — футбольному цинику Моуринью с его расчетливым «Интером».

Дома ему творилось легче. Здесь его величие и методы не подвергались сомнению. И у него был карт-бланш на кадровые решения, основанные на высочайшем авторитете. Но главное — были страсть и неутолимая жажда побед. Даже АЗ, с 1982 года не бывавший на высшей ступеньке пьедестала, ван Гал умудрился сделать чемпионом. Повторить это в новом веке пока никому не удалось.

Кажется, что он и в профессию вернулся, чтобы устранить последний серьёзный пробел в выдающейся карьере. Как минимум попытаться. Чтобы в случае ещё одной неудачи повторить про себя слова Макмёрфи из «Пролетая над гнездом кукушки»: «Я хотя бы попробовал». Он ведь тоже бунтарь. Был им в молодости и остался на 72-м году. А сборная страны — самая большая гордость и боль в его жизни.

У ван Гала уже было два захода в национальную команду. Первый завершился фиаско. В отборе ЧМ-2022 оранжевые безжалостно громили всех нижестоящих в таблице, но ухитрились пропустить вперёд себя не только Португалию (ещё докриштиановой эпохи), но и Ирландию. Ирландию, которая с тех пор ни разу не отобралась «на мир»! Таких ударов Король Луи ещё не переживал. Поэтому просто не мог не предпринять попытку реванша.

Спустя 11 лет он повторно принял сборную. По своему обыкновению влил в артерии команды свежую кровь и в блистательном стиле выиграл мировую квалификацию! В компании с отнюдь не плюшевыми сборными Румынии, Венгрии, Турции оранжевые набрали 93% очков, забивая в среднем по 3,2 мяча за матч (в свои ворота пропустили всего пять).

Они уже тогда были готовы исправить вопиющую несправедливость футбола — отсутствие Кубка мира у одной из самых играющих наций на Земле. Разве можно забыть разнос чемпионов всего на свете — испанцев? 5:1 с голом ван Перси в «мемориз» — это было неправдоподобно восхитительно. Банда ван Гала по максимуму выгребла очки на групповой стадии, а когда понадобилось — включила характер. В 1/8 финала была волевая победа над Мексикой с голами Снейдера и Хунтелара на 88-й и 90+4-й минутах. Дальше — выигрыш в послематчевой «рулетке» с Коста-Рикой. Ван Гал тогда проявил удивительную проницательность и знание своих футболистов, отправив на серию пенальти запасного вратаря Крула. И Тим её для Луи вытащил. И для всей страны, разумеется.

В полуфинале с Аргентиной снова дошло до одиннадцатиметровых. Но тут слота для ещё одной вратарской замены у тренера не осталось — все на полевых игроков израсходовал. Крул остался на «банке», а Силлессен пропустил все четыре удара — от Месси, Гарая, Агуэро и Родригеса. Героем той серии стал другой кипер, аргентинский. Ромеро взял удары с «точки» Влара и Снейдера, и аргентинцам даже пятый пробивать не понадобилось — четырёх хватило. В игре за третье место голландцы оторвались на хозяевах ЧМ, бразильцах (3:0!). Домой они вернулись непобеждёнными, но всё же с чувством недосказанности. Могли же замахнуться на большее, могли!

ЧМ-2014. Только что Нидерланды проиграли в серии пенальти Аргентине Фото: Laurens Lindhout/Getty Images

Думаю, все эти годы бразильская промашка не давала покоя перфекционисту ван Галу. Не отпускала из профессии насовсем. Он ведь ещё в 2016-м отошёл от футбола. «Я думал, что это будет творческий отпуск, но теперь не думаю, что вернусь», — говорил Луи спустя год после отставки из «МЮ». Пожалуй, единственной командой, ради которой он готов был вернуться и ещё раз рискнуть, была сборная Нидерландов. И когда она позвала на помощь, ван Гал не смог отказаться.

Оказалось, что за 4,5 года «в запасе» Луи не растерял хватки и чутья. Что ветеран 70+ по-прежнему конкурентоспособен в стремительно молодеющем тренерском сообществе.

И сборная встрепенулась, ожила под командованием мудрого мастера: 0 поражений за 19 матчей! Если конвертировать все победы и ничьи в очки, получится 2,47 за игру. У ученика ван Гала, Франка де Бура, этот показатель равнялся 1,87, у Рональда Кумана — 1,97. Сам Луи в прошлые заходы набирал по 2,21 и 2 очка в среднем за матч соответственно.

Новость о тяжёлой болезни тренера потрясла мир. Даже в команде о ней не догадывались! Ван Гал долго молчал и сделал ошеломительное признание только после решения генеральной задачи на отборочный турнир. Чтобы не травмировать футболистов. О страшном диагнозе тренер сообщил в начале апреля.

Луи ван Гал главный тренер сборной Нидерландов «У меня рак простаты. Игроки ещё не знают об этом. Они видят румянец на моих щеках и думают, что я здоров. Но это не так. Рак простаты не убивает в 90% случаев, гораздо сложнее с сопутствующими болезнями. Я прошёл через всё. У меня было 25 сеансов лучевой терапии. После пришлось ждать пять или шесть месяцев, чтобы узнать, принесла ли она результат».

Как отреагировала бы на такое признание тренера морально слабая и разобщённая команда? Наверняка расклеилась бы. Какой была реакция голландцев? Они разнесли в ближайшем матче Бельгию — 4:1. А после одержали ещё семь побед, в том числе три — на чемпионате мира.

Теперь учитель Луи и его ученики Эдгар Давидс и Данни Блинд сидят на одной скамейке Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Рэндлу Макмёрфи в том великом фильме (и книге) не удалось оторвать от пола в психушке тяжеленную тумбу. Для вечно невезучей сборной Нидерландов такой же неподъёмной штуковиной остаётся Кубок мира. Если кому-то и суждено его взять для Голландии, так пускай это будет ван Гал. Это был бы красивый и символичный финал очень крутой истории.