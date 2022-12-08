Выбор Испании после провала на ЧМ логичен. У нового тренера есть прекрасное преимущество

Луису Энрике не простили поражения от Марокко по пенальти. Сегодня тренера уволили из сборной Испании, вместо него федерация назначила 61-летнего Луиса де ла Фуэнте – мужчину, который с 2013 года работает с разными юношескими и молодёжными сборными. И вполне успешно – дело не только в куче молодёжи, которую он передал в главную команду, но и в трофеях. В 2015-м тренер выиграл чемпионат Европы до 19 лет. А в 2019-м — чемпионат Европы до 21 года. Также он возглавлял Испанию на олимпийском турнире в Токио. Там команда дошла до финала, где уступила Бразилии.

Ключевой аргумент в пользу де ла Фуэнте – через работу с ним прошёл почти весь состав, который проиграл в 1/8 финала чемпионата мира. От совсем юных Гави, Педри и Фати до Асенсио, Родриго и Дани Себальоса. У него отличная репутация в Испании и имидж специалиста, который развивает игроков и при этом даёт результат – всё то, что и нужно сборной сейчас. Вот как описывала Marca тренера в 2019-м после победы на Евро-2019.

«Когда вы закончите с ним разговаривать, то уйдёте с порцией позитивной энергии, которая вселит в вас оптимизм. Луис де ла Фуэнте – это физическая сила из-за его ежедневной работы в спортзале, плюс человеческая. Неутомимый работник, преданный делу, ставящий ценность коллектива выше личности. Внимательный к потребностям своего окружения и без нездоровых амбиций. Всё это Луис де ла Фуэнте. Он отличный тренер, способный принимать рискованные решения в экстремальных ситуациях. Он поднялся с молодёжной сборной очень высоко. Это мог сделать только специалист с сильной рукой».

Испания сенсационно проиграла Марокко Фото: Julian Finney/Getty Images

При этом как футболист он в Испании не особо известен. В конце 80-х де ла Фуэнте поиграл в «Атлетике», «Севилье», а в 1994-м завершил карьеру в «Алавесе». Спустя 17 лет он возглавит эту команду, но продержится всего три месяца. В клубах у него шло не очень. Особенно если мы берём взрослые команды. С молодёжью чуть лучше, но пика он достиг в сборной.

Интересно, что Луис де ла Фуэнте уже был главным тренером национальной команды. 8 июня он вывел команду на матч с Литвой из-за того, что Луис Энрике сдал положительный тест на коронавирус. Тогда команда выиграла 4:0.

Луис де ла Фуэнте Фото: Fran Santiago/Getty Images

Так что нужный опыт уже есть. Осталось не повторить ошибок предшественника и научить команду бить пенальти. Тогда к 2024 году Испания точно будет очень сильна.