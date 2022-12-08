Сборная Германии страдает даже после вылета с ЧМ. Из команды ушёл важнейший человек

Сборная Германии вылетела с чемпионата мира ещё на групповой стадии, но продолжает притягивать внимание. Активнее всего болельщики следили за сагой с главным тренером Ханс-Дитером Фликом, который мог, но так и не покинул свой пост. Однако одна важнейшая потеря у немцев всё же произошла.

Сборная Германии лишилась менеджера. А Флик — опоры

Речь об Оливере Бирхоффе. В своё время он сам выступал за Германию (и даже становился чемпионом Европы в 1996-м), а после окончания карьеры, в 2004-м, получил пост в сборной. Причём должность менеджера ввели специально для Бирхоффа.

В том числе с работой Бирхоффа связаны все последние успехи сборной Германии. При нём команда стала чемпионом мира и регулярно добиралась до решающих стадий больших турниров.

Оливер Бирхофф Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В случае с назначением Флика Оливер тоже сыграл решающую роль. Тренер до этого работал в «Баварии», с которой достиг ошеломительного успеха. Флик покинул клуб из-за недопонимания с руководством и сразу стал одним из самых желанных специалистов на рынке. Тут-то и подсуетился Бирхофф: он помог Немецкому футбольному союзу договориться с Фликом и быстро наладил отношения с тренером. С тех пор они работали в тесной связке.

Но досрочный вылет с чемпионата мира сильно ударил по Бирхоффу. Менеджер сборной не скрывал разочарования в своих заявлениях, а потом союз объявил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Тот самый контракт, который перед чемпионатом мира — 2018 (тоже провальным) был продлён до 2024 года и который Бирхофф изначально планировал отработать до конца.

Разумеется, Флик, привыкший к наличию рядом опытного и авторитетного человека, оказался не в восторге от расставания.

Ханс-Дитер Флик главный тренер сборной Германии «Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую Бирхофф оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии».

Что пишут об изменениях в сборной Германии?

Уходу Бирхоффа немецкие СМИ уделяют не меньше внимания, чем решению продолжить сотрудничество с Фликом. И многие журналисты отмечают важность бывшего менеджера сборной для её тренера.

Sport1.de: Гигантская задача, но времени немного

«Домашний Евро-2024 был совместным проектом Бирхоффа и Флика. Теперь тренер вынужден идти по этому пути в одиночестве. Перед Фликом стоит гигантская задача, но времени у него немного».

Der Westen: Решение не без взрывных последствий. Каждая неудача будет увеличивать панику



«После провала на чемпионате мира репутация Флика немного уменьшилась. Продолжение сотрудничества — решение не без взрывных последствий. Многие призывали начать всё с чистого листа, и речь не только о позиции менеджера сборной, освободившейся после ухода Бирхоффа. «Флик стартует даже не с нуля, а с минуса» — эта фраза болельщика максимально ёмко описывает положение дел. Внимание к сборной теперь будет даже пристальнее, чем обычно. И каждая неудача будет увеличивать панику».



Kicker: Нужно будет действовать в более авторитарной манере



«Продолжение сотрудничества с тренером — правильное решение. Однако Флику, привыкшему защищать своих футболистов, придётся вести себя жёстче. Когда игроки «Баварии» прямо перед матчами с Венгрией и Англией отправляются на Октоберфест и Нойер с Горецкой подхватывают коронавирус, это неправильное отношение к делу. Когда Зане неполноценно участвует в тренировках на чемпионате мира, потому что ему не нравятся упражнения, это также неприемлемо. И когда Рюдигер издевается над японским футболистом, ему явно нужно внушение от тренера. Примеров ещё много, но вывод один: Флику нужно будет действовать в более авторитарной манере».

Кто заменит Бирхоффа?

Официально должность остаётся вакантной, но журналисты уже раскопали подробности. По информации авторитетного издания Kicker, главный кандидат на пост менеджера сборной Германии после ухода Бирхоффа — спортивный директор берлинской «Герты» Фреди Бобич.

Кстати, Бобич, как и Бирхофф, играл за сборную Германии и выигрывал Евро-1996. Так что подход Немецкого футбольного союза теперь понятен.