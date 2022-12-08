«Реал» отдаст € 72 млн за 16-летнего парня! Кто это вообще такой?

За 16-летнего Эндрика боролись многие топ-клубы Европы – в том числе «Барселона», «ПСЖ» и «Челси», но футболист выбрал мадридский «Реал». По информации Фабрицио Романо, сделка обойдётся испанцам в € 72 млн. Из них € 60 млн – отступные «Палмейрасу» и ещё € 12 млн – прочие выплаты.

Бразилец присоединится к «Реалу» лишь через полтора года – летом 2024-го, когда ему исполнится 18 лет. До тех пор он продолжит выступать за «Палмейрас». Контракт с «Реалом» будет рассчитан до 2030 года. Ожидается, что о сделке будет объявлено позже.

Эндрик Фото: из личного архива Эндрика

Как клубы боролись за юного футболиста?

Отец Эндрика говорил о планах посетить базу «Реала» в ноябре этого года, но казалось, что нападающего всё равно вот-вот перехватят другие команды. Журналист Sky Sports утверждал, что Эндрика несколько раз ездили просматривать селекционеры «МЮ». Тренер «Барселоны» Хави открыто заявлял, что нуждается в этом игроке и каталонцы ведут переговоры с ним и его отцом. А по информации O Globo «ПСЖ» готов был заплатить € 50 млн за Эндрика и вместе с этим отдать ещё € 30 млн за 15-летнего Эстевиньо.

Однако юный форвард перейдёт в «Реал». Судя по всему, большую роль в этом сыграл главный скаут клуба Хуни Калафат. У него богатый опыт в том, чтобы убеждать игроков в необходимости трансфера в Мадрид. Именно Калафат убедил Винисиуса и Вальверде выбрать «Реал», а Родриго знал вообще с 13 лет. Он же убедил президента «Реала» Переса подписать именно Милитао, а не Маттейса де Лигта.

Ещё одной из причин перехода Эндрика в «Реал» могла стать симпатия футболиста к Криштиану Роналду, пускай даже он давно не играет в Испании. Отец Эндрика рассказывал в интервью Nossa Palestra: «Сын говорит: «Папа, я хочу быть как Криштиану». Он читал статьи и знает, что у Роналду нет татуировок, потому что он сдаёт кровь. Эндрик, как и Криштиану, живёт вызовами», – говорил отец футболиста.

Кстати, один из голов Эндрик недавно отпраздновал как раз в стиле Роналду.

Эндрик Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Чем крут Эндрик?

Ему всего 16 лет, а он уже забивает на взрослом уровне. Недавно стал самым молодым футболистом, когда-либо выступавшим за «Палмейрас» (16 лет, 2 месяца и 15 дней). Вскоре (в октябре 2022-го) он забил в чемпионате Бразилии, став самым молодым автором гола в высшей лиге с 1978 года.

Эндрик – левша. Он уже выиграл чемпионат Бразилии с «Палмейрас», хотя его заслуга в титуле точно не была ключевой. Он стал появляться на поле в конце сезона, когда команда уже оторвалась от «Интернасьонала» и «Флуминенсе». Хотя матч с «Атлетико Паранаэнсе» перевернул именно юный воспитанник команды. Он вышел при счёте 0:1 и сделал дубль.

Эндрик – уже полноценная звезда чемпионата Бразилии. Его имя скандируют фанаты, и у него уже около двух миллионов подписчиков. А ещё контракт с производителем экипировки (кстати, с тем же, что и у Роналду). Пока писалась эта статья, парень получил приглашение в сборную Бразилии. Не главную, а U20, но для 16-летнего тоже неплохо.