У аргентинцев есть красивая традиция. Они делают это перед каждым матчем

Перед первым днём четвертьфиналов болельщики сборной Аргентины сотрясли центр Дохи: аргентинцы собрались на традиционную встречу, которая называется Banderazo. Это организованный сбор, который устраивает активная часть болельщиков – приглашения на неё рассылаются по социальным сетям и всем чатам. Подобное свойственно фанатам не только сборной, но и клубов. А ещё, например, так собираются эквадорцы.

Аргентинские болельщики готовятся к четвертьфиналу Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Аргентинцы встретились в старом городе, чью площадь россияне тут негласно прозвали арабской Никольской. Сначала немного попрыгали.

Потом поразмахивали зонтиками в цветах флага.

За заводящую иногда выступала девочка, которая сидела на плечах у папы и заряжала: «Аааар-гееен-тииина!»

Протолкнуться там было невозможно – в толпе были и индусы, и пакистанцы, и бангладешцы, которые пришли прочувствовать атмосферу любимой команды вместе с аргентинцами. Чем ближе было к выходу, тем плотнее и потнее становилось – народ забивался к активной части болельщиков, чтобы лучше видеть и слышать происходящее.

Аргентинские болельщики готовятся к четвертьфиналу Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Кто-то оказался умнее – и просто забрался на балкон ближайшего здания.

Аргентинские болельщики готовятся к четвертьфиналу Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Спустя примерно час активного пения всё пошло на спад – казалось, что просто невозможно петь об одном и том же дольше. Но в итоге всё веселье продлилось ещё час.

«Для нас это очень важный момент – мы готовимся к матчу, а ещё в том числе показываем, что мы здесь, мы готовы петь не переставая и поддерживать команду, – говорит аргентинец. – Но сегодня было не так уж круто, потому что пришло много людей, которые просто записывали видео, и всё. Они не знали песен, не знали, когда нужно прыгать и как хлопать. Это немного раздражало».